Nicolás Albertoni encabezará la misión de la OEA en un referéndum histórico y tenso en Ecuador

El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Nicolás Albertoni, se dirige a la "Cumbre del Futuro" en el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2024. REUTERS/David Dee Delgado

La Organización de los Estados Americanos (OEA) designó al exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni para liderar la Misión de Observación Electoral que acompañará el referéndum y la consulta popular convocados en Ecuador para el 16 de noviembre. Se trata de una instancia crucial para el país andino, no solo por el alcance de las reformas que se pondrán a votación, sino también por el delicado contexto político y social en el que se desarrollará el proceso.

El nombramiento fue confirmado por el secretario general de la OEA, Albert Randim, y ratificado públicamente por el organismo regional. Albertoni —académico y actual Global Fellow en la Georgetown University— fue vicecanciller de Uruguay entre 2022 y 2025, periodo en el que se destacó por su impulso a la integración regional y la apertura comercial del país. Su designación, según la OEA, responde a su “amplia experiencia en política internacional y su compromiso con los valores democráticos”.

Un país en tensión

El referéndum se realizará en medio de una fuerte conflictividad interna. El gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta desde hace semanas protestas de movimientos indígenas, que reclaman medidas económicas y ambientales, además de mayor autonomía territorial. Las manifestaciones, con cortes de ruta y choques con las fuerzas de seguridad, reflejan el clima de tensión que atraviesa Ecuador, donde recientemente se frustró un intento de atentado contra el propio mandatario.

Desde la OEA remarcan que la misión encabezada por Albertoni tendrá un rol esencial para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana durante la votación, en un momento en que la región enfrenta una seguidilla de elecciones definitorias. “Es un proceso clave para la estabilidad democrática del país”, señalaron desde la organización.

Manifestantes protestan contra la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, en Calderón, Ecuador, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Reformas con impacto institucional

En la consulta se debatirán medidas de fuerte impacto político e institucional: la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, la reducción del número de legisladores y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos por voto popular.

De aprobarse, estas reformas reconfigurarían la estructura política de Ecuador y marcarían el rumbo del país en los próximos años.

América Latina, en un nuevo ciclo electoral

El referéndum ecuatoriano se inscribe dentro de una nueva ola electoral en América Latina, que se extenderá durante 2025 y 2026, según el Observatorio Panorama Electoral Comparado de Georgetown University. Luego de las recientes elecciones en Bolivia y la legislativa en Argentina —que consolidó la mayoría del presidente Javier Milei—, la región vuelve a mirar hacia Ecuador, epicentro de un proceso que podría redefinir el equilibrio institucional de uno de los países más inestables del continente.