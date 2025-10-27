Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva” (REUTERS)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que un acuerdo comercial entre Brasil y Estados Unidos podría concretarse en cuestión de días, posiblemente aliviando los aranceles punitivos después de meses de animosidad.

“Estoy convencido de que en unos días tendremos una solución definitiva, ya saben, entre Estados Unidos y Brasil, para que la vida pueda continuar bien y felizmente”, dijo Lula a los periodistas, al margen de una reunión de naciones del Sudeste Asiático en Malasia.

Lula se reunió el domingo con el presidente estadounidense Donald Trump en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), después de haber instado este mes al líder estadounidense a levantar los aranceles comerciales punitivos del 50%.

“La reunión que tuve con el presidente Trump fue sorprendentemente buena”, dijo. Lula agregó que “él (Trump) me aseguró que vamos a tener un acuerdo”.

Además de los aranceles, Estados Unidos también impuso sanciones contra varios funcionarios brasileños, incluido un alto juez de la Corte Suprema, para castigar a Brasil por lo que Trump calificó de “caza de brujas” contra su aliado, el ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Cuando un periodista le preguntó el domingo si Bolsonaro formaría parte de las conversaciones de Trump con Lula, Trump respondió: “No es asunto tuyo”.

Los presidentes acordaron el domingo iniciar de inmediato negociaciones para un acuerdo comercial bilateral. El encuentro duró aproximadamente 50 minutos y concluyó con señales alentadoras de ambas partes.

“He tenido una reunión excelente con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral”, explicó Lula en su cuenta en la red social X.

“Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió.

Trump se mostró optimista antes del inicio de la reunión. “Es un gran honor estar con el presidente de Brasil, un gran país. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así”, manifestó el mandatario estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró tras el encuentro que Lula “reiteró la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación”.

Vieira calificó el balance del encuentro como “óptimo” y destacó que Trump “declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

El canciller brasileño describió el diálogo como “distendido” y “muy alegre”, y reveló que “Trump afirmó que admira el perfil de la carrera política del presidente Lula y sus dos mandatos como presidente tras ser perseguido en Brasil y haber demostrado su inocencia para conseguir un tercer mandato”, en referencia a los casos de corrupción por los que fue investigado el líder brasileño.

La reunión se produjo en un momento de tensión comercial entre ambas naciones. Durante el encuentro, Lula también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. La legislación permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

Acompañaron a Lula en la reunión el ministro Vieira, Márcio Elias Rosa del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y Audo Faleiro, diplomático del equipo del asesor especial de la presidencia Celso Amorim.

Por parte estadounidense estuvieron presentes el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Greer.

(Con información de AFP)