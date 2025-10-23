Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que el precio del diésel disminuirá a partir de diciembre y tendrá una nueva reducción en febrero de 2026, poco después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declarara el fin de las movilizaciones contra la eliminación del subsidio a este combustible.

La decisión del Ejecutivo ocurre en un momento clave luego de un mes de manifestaciones que dejaron tres personas muertas y decenas de heridos.

“A partir del 15 de diciembre, el diésel bajará a 2,78 dólares por galón y desde el 15 de febrero tendrá un nuevo valor de 2,70 dólares por galón”, anunció Noboa en un mensaje divulgado en redes sociales.

“Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares”, insistió el mandatario.

El precio actual del combustible, tras la eliminación del subsidio oficializado el 12 de septiembre, pasó de 1,80 a 2,80 dólares. Este valor se mantendrá congelado hasta el 11 de diciembre, según lo dispuesto en el decreto presidencial.

El anuncio de Daniel Noboa en redes sociales

El plan del gobierno establece la entrada en vigor de un mecanismo de estabilización que permitirá que el precio del diésel fluctúe: podrá reducirse hasta un 10 % mensual o incrementarse hasta un 5 %, dependiendo del comportamiento del precio internacional del crudo West Texas Intermediate (WTI).

Las proyecciones oficiales apuntaban desde septiembre a que el valor del diésel comenzaría a bajar a partir de diciembre, gracias a la aplicación de este sistema de bandas.

El anuncio presidencial llegó poco después de la declaración del fin de las protestas por parte de la Conaie. La organización indígena, que inició el paro nacional el 22 de septiembre como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

“Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo”, afirmó Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

El anuncio presidencial llegó poco después de la declaración del fin de las protestas por parte de la Conaie

Vargas pidió a las bases indígenas replegarse a sus comunidades y señaló que “la resistencia continúa en asambleas permanentes”, con el objetivo de preparar la campaña por el “No” en la consulta popular prevista para el 16 de noviembre. Entre las cuestiones sometidas a plebiscito está la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, iniciativa que enfrenta a las comunidades indígenas y diversos sectores sociales con el gobierno.

La provincia de Imbabura fue el principal escenario de las movilizaciones, con carreteras bloqueadas y choques recurrentes con la policía y las fuerzas armadas. Según datos de la Conaie, dos manifestantes murieron durante intervenciones policiales y una mujer indígena de 61 años falleció en el sur del país por complicaciones atribuidas a los gases lacrimógenos.

Tras el anuncio del gobierno, equipos de policías y militares comenzaron a habilitar las vías bloqueadas en Imbabura y el resto del país.

La provincia de Imbabura fue el principal escenario de las movilizaciones, con carreteras bloqueadas y choques recurrentes con la policía y las fuerzas armadas (REUTERS/Sergio Acero)

Noboa, en su mensaje al país, también enfatizó que la inflación de septiembre fue de apenas 0,08 %, una de las más bajas de la región, y descartó que la eliminación del subsidio al diésel provoque un aumento en el precio del gas para los hogares.

“Para quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal… la realidad les arruinó el titular una vez más”, concluyó el mandatario.

(Con información de EFE)