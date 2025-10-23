América Latina

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

El nuevo valor del combustible se aplicará desde diciembre bajo un mecanismo de estabilización que permitirá ajustes mensuales de hasta el 10%, según la cotización internacional del crudo

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que el precio del diésel disminuirá a partir de diciembre y tendrá una nueva reducción en febrero de 2026, poco después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declarara el fin de las movilizaciones contra la eliminación del subsidio a este combustible.

La decisión del Ejecutivo ocurre en un momento clave luego de un mes de manifestaciones que dejaron tres personas muertas y decenas de heridos.

A partir del 15 de diciembre, el diésel bajará a 2,78 dólares por galón y desde el 15 de febrero tendrá un nuevo valor de 2,70 dólares por galón”, anunció Noboa en un mensaje divulgado en redes sociales.

“Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares”, insistió el mandatario.

El precio actual del combustible, tras la eliminación del subsidio oficializado el 12 de septiembre, pasó de 1,80 a 2,80 dólares. Este valor se mantendrá congelado hasta el 11 de diciembre, según lo dispuesto en el decreto presidencial.

El anuncio de Daniel Noboa
El anuncio de Daniel Noboa en redes sociales

El plan del gobierno establece la entrada en vigor de un mecanismo de estabilización que permitirá que el precio del diésel fluctúe: podrá reducirse hasta un 10 % mensual o incrementarse hasta un 5 %, dependiendo del comportamiento del precio internacional del crudo West Texas Intermediate (WTI).

Las proyecciones oficiales apuntaban desde septiembre a que el valor del diésel comenzaría a bajar a partir de diciembre, gracias a la aplicación de este sistema de bandas.

El anuncio presidencial llegó poco después de la declaración del fin de las protestas por parte de la Conaie. La organización indígena, que inició el paro nacional el 22 de septiembre como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

“Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo”, afirmó Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

El anuncio presidencial llegó poco
El anuncio presidencial llegó poco después de la declaración del fin de las protestas por parte de la Conaie

Vargas pidió a las bases indígenas replegarse a sus comunidades y señaló que “la resistencia continúa en asambleas permanentes”, con el objetivo de preparar la campaña por el “No” en la consulta popular prevista para el 16 de noviembre. Entre las cuestiones sometidas a plebiscito está la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, iniciativa que enfrenta a las comunidades indígenas y diversos sectores sociales con el gobierno.

La provincia de Imbabura fue el principal escenario de las movilizaciones, con carreteras bloqueadas y choques recurrentes con la policía y las fuerzas armadas. Según datos de la Conaie, dos manifestantes murieron durante intervenciones policiales y una mujer indígena de 61 años falleció en el sur del país por complicaciones atribuidas a los gases lacrimógenos.

Tras el anuncio del gobierno, equipos de policías y militares comenzaron a habilitar las vías bloqueadas en Imbabura y el resto del país.

La provincia de Imbabura fue
La provincia de Imbabura fue el principal escenario de las movilizaciones, con carreteras bloqueadas y choques recurrentes con la policía y las fuerzas armadas (REUTERS/Sergio Acero)

Noboa, en su mensaje al país, también enfatizó que la inflación de septiembre fue de apenas 0,08 %, una de las más bajas de la región, y descartó que la eliminación del subsidio al diésel provoque un aumento en el precio del gas para los hogares.

Para quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal… la realidad les arruinó el titular una vez más”, concluyó el mandatario.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorDaniel NoboaProtestas en EcuadorÚltimas Noticias AméricaConaieParo en EcuadorConfederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuadorprecio del diéselWest Texas Intermediate

Últimas Noticias

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

El gobierno de Lula da Silva otorgó derechos de exploración en aguas profundas y avanzó con perforaciones cerca del Amazonas

Brasil subastó cinco nuevos bloques

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

La situación se agrava por el deterioro de la infraestructura de salud, los cortes de energía y la acumulación de basura, a lo que se suma la reducción de las campañas de fumigación, factores que favorecen la propagación de los mosquitos transmisores

Crisis sanitaria en Cuba: el

Estados Unidos prometió a Bolivia cooperación tras el triunfo de Rodrigo Paz y el fin de dos décadas del MAS

El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó al presidente electo boliviano la disposición de Washington de colaborar para la reactivación del país

Estados Unidos prometió a Bolivia

Estados Unidos anunció la destrucción de otra lancha vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental: tres muertos

El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó que los individuos involucrados “no son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción”

Estados Unidos anunció la destrucción

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

El presidente electo también manifestó su intención de revisar la relación bilateral con Venezuela y reiteró su apoyo a la transición democrática en ese país

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Silvia Severino, psicóloga, explica cómo

Silvia Severino, psicóloga, explica cómo tener un matrimonio sano y duradero: “Debéis ser equipo, no rivales”

En un ataque de celos mujer intentó apuñalar a su esposo y la policía la calmó con un táser

Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que declarar como testigos en Italia por los presuntos malos tratos de la expareja

Un pequeño implante devuelve el 80% de la visión a personas con degeneración macular asociada a la edad

“Hacer garabatos con tu mano no dominante mientras estudias provoca que te concentres más”: esta es la explicación científica

INFOBAE AMÉRICA
Por primera vez en casi

Por primera vez en casi 500 años, un monarca británico rezó en la Capilla Sixtina: histórica reunión de Carlos III y el papa León XIV

El Partido Comunista Chino expulsó a altos funcionarios civiles y militares, en una de las mayores purgas de los últimos años

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

ENTRETENIMIENTO

Allison Janney habló sobre el

Allison Janney habló sobre el duelo que la transformó: terapias con ketamina, espiritualidad y el humor como refugio

El papel que pudo cambiar la carrera de Charlie Hunnam, pero lo abandonó por lealtad: “La peor experiencia profesional de mi vida”

La turbulenta relación amorosa que terminó en sobredosis y alejó a Jim Carrey de Hollywood por más de 10 años

Tim Curry y el duro proceso de enfrentar un derrame cerebral: “Tuve que aprender a hablar otra vez”

Janet Jackson pidió a Tupac Shakur que se hiciera una prueba de sida antes de filmar una escena de beso