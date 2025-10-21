María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, felicitó el lunes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones presidenciales, y aseguró que el país andino y Venezuela están unidos en su “historia y en su destino de libertad, prosperidad y paz”.

A través de su cuenta en X, Machado indicó que conversó con Paz para felicitarlo y agradecer “su firme apoyo” a la causa democrática que encabeza en Venezuela. “En su exilio, Rodrigo vivió en Venezuela y por eso tiene un muy especial cariño y agradecimiento a nuestro país. Sé que contamos con él y el querido pueblo boliviano en esta fase definitiva de nuestra lucha”, expresó la también ex diputada en su mensaje.

La dirigente venezolana, que en 2025 recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en favor de la transición democrática en su país, subrayó el valor simbólico del respaldo del nuevo mandatario boliviano a la oposición venezolana, que continúa denunciando el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen chavista, que proclamó ilegítimamente como ganador a Nicolás Maduro.

“Bolivia y Venezuela están unidas por la misma causa: la libertad. Hoy celebramos que un país hermano ha elegido el cambio. Pronto será nuestro turno”, concluyó la líder opositora.

Más temprano, Edmundo González Urrutia, líder de la mayor coalición opositora de Venezuela y aliado político de Machado, también felicitó a Paz por su victoria. González afirmó que el resultado en Bolivia refleja una “voluntad de cambio” y destacó que la elección de Paz “abre una nueva etapa democrática en la región”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —que agrupa a los principales partidos opositores venezolanos—, junto con Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), difundieron comunicados en los que felicitaron al presidente electo boliviano y lo invitaron a acompañar la lucha venezolana por la libertad y la democracia.

Rodrigo Paz, senador opositor y economista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas, derrotando al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002).

Con su triunfo, puso fin a más de dos décadas de Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza política fundada y liderada por el ex presidente Evo Morales, estrecho aliado del chavismo venezolano.

El nuevo mandatario asumirá oficialmente la Presidencia de Bolivia el 8 de noviembre, en una ceremonia de juramentación que se celebrará en La Paz, con la presencia de delegaciones internacionales y líderes regionales.

Durante la campaña, Paz prometió restaurar la independencia de los poderes del Estado, fortalecer las instituciones democráticas y promover una nueva etapa de integración regional basada en la cooperación y el respeto mutuo.

En su primer mensaje tras confirmarse la victoria, Paz agradeció “al pueblo boliviano por su confianza” y aseguró que su Gobierno buscará la reconciliación nacional y un camino de prosperidad compartida.

(Con información de EFE)