Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

Un partido de la tercera división de Maldonado terminó con un cabezado de un futbolista al árbitro (FM Gente)

Un partido de la tercera división de Maldonado (Uruguay) terminó con graves incidentes tras el golpe de cabeza de uno de los futbolistas de San Lorenzo contra el árbitro del partido Alexis Ferreira. El juez terminó con heridas en su boca y hasta perdió piezas dentales, al tiempo que el agresor debió ir a declarar este lunes a la Fiscalía y probablemente termine imputado por la agresión.

San Lorenzo, el equipo en el que jugaba el agresor, había salido campeón.

Ferreira, el árbitro del encuentro, contó a la radio local Cadena del Mar que la agresión se dio al final del partido, después de que decidiera expulsar a dos jugadores que se acercaron a insultar. Durante el partido el ambiente ya había estado espeso: uno de los jugadores se había ido encima de él luego de una tarjeta amarilla.

“Perdí piezas dentales, tuve mucha sangre y me sentí mareado. Fue muy fuerte, pero afortunadamente mis compañeros árbitros y jugadores rivales me ayudaron de inmediato. Hoy estoy con dolor en la nariz y la cara, pero con fuerzas”, dijo el árbitro.

El futbolista agresor llega a la Fiscalía a declarar (Captura Subrayado/Canal 10)

El árbitro destacó el apoyo que recibió del colegio de jueces local y de los presidentes de los clubes y repudió lo que considera que es una violencia creciente en el fútbol local. “En Maldonado ya van más de cinco episodios de agresión a árbitros. Esto no puede seguir pasando. Nos equivocamos como los jugadores, pero eso no justifica una reacción violenta. Vamos a ir hasta el fondo para mandar un mensaje claro a la sociedad futbolera”, dijo.

“Tengo 22 años, soy joven, pero estoy tranquilo. Son gajes del oficio, aunque ojalá no vuelva a pasar. Con el apoyo de mi familia, mis compañeros y la gremial, voy a seguir arbitrando. No vamos a permitir que la violencia nos detenga”, expresó.

El futbolista agresor fue citado este lunes a la Fiscalía y quedó emplazado. La fiscal del caso pedirá la formalización del jugador, según dijo su abogada, Karen Pintos, en una rueda de prensa este lunes.

“Este es un caso más de que la violencia genera violencia. Es un caso lamentable para ambas partes. Creo que, sin querer minimizar lo que pasó, las pasiones ganaron a ambas partes. Hoy lo que se ve es un video que se viralizó en el que mi defendido tiene esa actitud, pero fueron 90 minutos de un partido donde quien hoy víctima hasta hace pocos meses era un rival”, dijo la abogada. Esa rivalidad que hubo se sintió en la cancha y provocó los hechos violentos, de acuerdo a la versión del defendido.

“Es lamentable para ambas partes. Violencia genera más violencia y eso no puede pasar. Mi cliente está sumamente arrepentido de todo lo que ha pasado. Ha pedido disculpas, le ha pedido directamente a la víctima y lo puede hacer públicamente. Está dispuesto a colaborar en los gastos médicos”, señaló.

El presidente de la Liga de Ascenso de Maldonado, Alfredo Isnardi, dijo que nunca habían llegado a este nivel de violencia y señaló que espera hablar con quienes corresponda tras los incidentes. “Este jugador no puede jugar más al fútbol ni en Maldonado ni en todo el Uruguay”, dijo Isnardi, en declaraciones al noticiero Subrayado de Canal 10.

Uno de los amigos del agresor citado por este medio, en tanto, dijo que repudia el episodio, pero opinó que fue un error haber designado a un juez que hasta hacía poco tiempo había jugado en el rival. Además, cuestionó el accionar del árbitro porque le faltó “el respeto” al jugador que lo terminó agrediendo y hacía “ademanes” para quienes miraban el partido desde afuera. “Es una forma de estar incentivando la violencia”, expresó.