América Latina

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

Solo en los últimos dos años, la dictadura sandinista ha concedido alrededor de 30 permisos mineros a empresas chinas, incluyendo territorios clave como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, reconocida por su riqueza natural

Guardar
El régimen de Ortega-Murillo entregó
El régimen de Ortega-Murillo entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, volvió a ampliar la presencia de empresas chinas en la industria minera del país con una nueva concesión a cielo abierto, esta vez de 9.300 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, cedida a la compañía Zhong Fu Development S.A.

La disposición, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, consolida la expansión de capitales extranjeros en la explotación de minerales metálicos y no metálicos en territorios de alta biodiversidad, con un acumulado que supera las 190.000 hectáreas para Zhong Fu en apenas dos años.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión abarca zonas de los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes. Sólo en el último bienio, la dictadura Ortega-Murillo ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a firmas chinas, abarcando casi 600.000 hectáreas. Algunas de esas áreas incluyen la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, declarada de importancia global por su diversidad ambiental y cultural.

La Fundación del Río, encabezada por el ambientalista exiliado Amaru Ruiz, calificó la política de entregar tierras a empresas extranjeras como una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal Indígena.

Solo en los últimos dos
Solo en los últimos dos años, la dictadura sandinista ha concedido alrededor de 30 permisos mineros a empresas chinas, incluyendo territorios clave como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, reconocida por su riqueza natural (EFE/ Ronald Peña R)

El Estado de Nicaragua viola los derechos territoriales de los pueblos indígenas al otorgar estas concesiones sin seguir los procedimientos legales que establece el convenio 169 de la OIT”, alertó Ruiz.

El ambientalista también advirtió sobre la legalización de la minería en áreas protegidas tras la derogación de regulaciones ambientales fundamentales, lo que incrementa la vulnerabilidad en territorios indígenas y zonas de conservación.

Organizaciones opositoras en el exilio, agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia, califican el avance minero de capital chino como un “ecocidio” y denuncian la apropiación de recursos en detrimento de los derechos indígenas. Han exigido la anulación inmediata de todas las licencias mineras otorgadas en estos territorios. La Fundación del Río ha señalado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y la legitimación de esas actividades tras la reciente reforma de legislación ambiental.

Algunas de las áreas cedidas
Algunas de las áreas cedidas a China incluyen la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, declarada de importancia global por su diversidad ambiental y cultural (EFE/STR)

De acuerdo con cifras oficiales, hasta finales de 2023 Nicaragua acumulaba 299 concesiones mineras, 172 para minería metálica y 127 para no metálica. El crecimiento de la minería, potenciado por el interés de capitales extranjeros, se refleja en las exportaciones del sector: en 2024, las ventas mineras nicaragüenses sumaron 1.391 millones de dólares, un alza del 20,1 por ciento respecto a 2023. El oro lidera las exportaciones, beneficiado por el aumento de precios y volumen de extracción.

El régimen autorizó también importantes proyectos a empresas canadienses y británicas. Calibre Mining, de capital canadiense, fue la principal exportadora de oro en 2023, con una nómina de 3.500 trabajadores. La británica Metals Exploration, a través de su filial Condor Gold Nicaragua, anunció inversiones por 160 millones de dólares en la mina La India, en León, donde se espera que la producción inicie en diciembre de 2026. La explotación prevé emplear hasta 1.600 trabajadores durante su fase constructiva y entre 1.000 y 1.200 durante la operación.

La entrega de concesiones coincide con una profundización de la presencia china en sectores clave de la economía nicaragüense desde que el régimen de Ortega rompió lazos con Taiwán y afianzó relaciones estratégicas con la República Popular China. El régimen de Managua ha firmado acuerdos en minería, energía e infraestructura, consolidando la influencia del gigante asiático en el país. Mientras tanto, comunidades indígenas y grupos ambientalistas insisten en que ninguna de las entregas fue precedida por consulta ni consentimiento previo.

La política extractivista avanza pese al creciente señalamiento de daños ambientales, desplazamiento de pueblos originarios y endurecimiento de la represión contra organizaciones de la sociedad civil.

El oro, la plata y otros metales mantienen su rol como motor de ingreso para las arcas del régimen, en medio de un incremento sostenido de denuncias por violación de derechos y afectaciones socioambientales en zonas protegidas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

NicaraguaZhong Fu Development S.A.Daniel OrtegaRosario MurilloChinaEmpresas chinasReserva de la Biosfera del Río San Juan

Últimas Noticias

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

El presidente de Brasil emprende una gira asiática centrada en acuerdos de biocombustibles y tecnología, además de su primera asistencia a la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur

Lula Da Silva viaja a

Ecuador liberó al sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino en el mar Caribe

La información fue confirmada por una funcionaria del gobierno citada por The Associated Press, quien señaló que el hombre, identificado como Andrés Fernando Tufiño, no enfrentó cargos porque no existen pruebas de delitos bajo la legislación local

Ecuador liberó al sobreviviente del

Brasil desafía a los ecologistas con un megaproyecto petrolero en el Amazonas

La estatal Petrobras recibe luz verde para perforar cerca de la desembocadura del Amazonas. El Gobierno defiende la “soberanía energética”; las ONG lo tildan de “decisión desastrosa”

Brasil desafía a los ecologistas

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

El presidente electo explicó que ya inició conversaciones con las autoridades estadounidenses y países de la región para reparar los vínculos y enfrentar la crisis de combustibles que afecta al país

Rodrigo Paz anunció que Bolivia

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

La banda emplea una táctica que refleja tanto su expansión territorial como el perfeccionamiento de sus métodos criminales

Ecuador: Los Lobos expanden su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Roy Barreras se suma a

Roy Barreras se suma a la contienda por la Presidencia de Colombia en 2026: así hizo oficial su candidatura

Los tequilas reposados que Profeco consideró peligrosos por su elevado porcentaje de alcohol e irregularidades en su información

Capturan a un adulto mayor acusado de haber asesinado a su vecina: le habría propinado más de 30 puñaladas

SAT anuncia las razones por las que pueden hacer auditorías a los contribuyentes

Sena lanzó una nueva convocatoria virtual para 60.000 aspirantes: hay cursos gratuitos en comunicación digital y redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
El Senado de EEUU rechaza

El Senado de EEUU rechaza por 11ª vez la ley de financiación que reabriría el Gobierno federal 3 semanas después

La fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores

La reconstrucción de este hotel dio comienzo a la transformación de una de las ciudades más importantes de África

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

Fracasa la propuesta de la Administración Trump a 9 universidades para proteger las "ideas conservadoras"

ENTRETENIMIENTO

El asesino de John Lennon

El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató a al músico: “Quería ser famoso”

Rosalía anunció “Lux”: Esto es lo que se sabe del nuevo disco de la cantante española

Timothée Chalamet sorprende a Hollywood con un insólito premio: el irónico mensaje del actor desde el set de Dune

El verdadero origen de “Bohemian Rhapsody”: cómo Queen transformó un “experimento creativo” en un himno eterno

Así lucen los gemelos Weasley a 14 años de la última película de ‘Harry Potter’