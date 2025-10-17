Frenética búsqueda de un helicóptero de la Fuerza Aérea chilena con cuatro tripulantes que desapareció en el extremo sur

El Black Hawk despegó desde Villa O’Higgins y dejó de trasmitir su ubicación en el sector refugio Eduardo García Soto.

Intensas batidas por aire y tierra realizan a estas horas las instituciones castrenses chilenas, luego de que la Fuerza Aérea (FACh) informara la tarde de este jueves la desaparición de un helicóptero militar con cuatro tripulantes a bordo en los Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

De acuerdo a un comunicado institucional, la aeronave MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, despegó desde Villa O’Higgins (2.200 kms al sur de Santiago) y dejó de trasmitir su ubicación específicamente en el sector refugio Eduardo García Soto.

Tras su desaparición, desde la FACh activaron el operativo SAR (Search and Rescue), desplegando helicópteros, aeronaves y personal especializado en rescate -puesto que se trata de una zona con condiciones metereológicas y geográficas muy adversas-, a fin de dar con la aeronave y sus ocupantes.

La Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que el Ejército también se sumó a las labores de búsqueda.

“Todos los recursos desplegados”

Por la noche, la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que se encuentran “todos los recursos desplegados” para dar con el paradero del Black Hawk e informó que el Ejército también se sumó al operativo de rescate.

“Lamentable la información sobre pérdida de contacto con la aeronave Black Hawk en Campos de Hielo Sur. Según me informó CJ gral. del aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda”, señaló Delpiano mediante una publicación en su cuenta de X.

“A esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso de un equipo especial, según me informó su CJ, gral. Javier Iturriaga”, agregó, detallando que el Ministerio de Defensa se encuentra en constante coordinación con las FF.AA.

“Seguimos atentos y en permanente contacto con la FACh, y esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, cerró la secretaria de estado.

Desde la FACh, mientras tanto, confirmaron que “la institución continuará informando oportunamente a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes”, mientras se intensifican los patrullajes por la zona a fin de dar con el helicóptero perdido y sus cuatro tripulantes.