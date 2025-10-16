América Latina

Grave denuncia contra la dictadura cubana: cuatro personas murieron en las cárceles de la isla en septiembre

El Centro de Documentación de Prisiones remarcó el incumplimiento de las obligaciones estatales y las violaciones a los derechos humanos de los reclusos

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Guardar
Cuatro personas murieron en las
Cuatro personas murieron en las cárceles de Cuba en septiembre (Archivo)

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas denunció que cuatro personas murieron en las cárceles de la isla en septiembre, una cifra que refleja el patrón de incumplimiento de las obligaciones estatales y la reiteración de graves violaciones a los derechos humanos en las prisiones del país.

Según el informe de la ONG, se identificaron en el mes "85 eventos" relacionados con personas detenidas, de los cuales "71 consistieron en algún tipo de violación de derechos“.

Entre los casos reseñados aparece el de Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, quien cumplía una condena de 25 años en la Prisión Provincial de Guantánamo y trabajaba en la cocina del penal. Acusado por otro interno de vender alimentos, las autoridades penales lo apartaron de su cargo.

En señal de protesta, Planche ingirió psicofármacos y, por ese motivo, las autoridades del penal lo confinaron durante tres días a una “fijación mecánica”. El informe detalló que permaneció amarrado e inmóvil de manos y pies, sin comida ni atención médica, en un cuarto insalubre.

Otros internos dieron la alerta, pero las autoridades le comunicaron a su familia que la muerte sucedió por “sobredosis”, diagnóstico “incompatible con las circunstancias del hecho”, según el centro.

Un policía cubano en una
Un policía cubano en una foto de archivo

Otro caso mortal fue el de Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa en el campamento de trabajo forzado Bungo 8 en Santiago de Cuba. Las autoridades informaron que se trató de un suicidio, mientras que los familiares denunciaron signos de violencia física y contradicciones en la información oficial, apuntando a posibles manipulaciones y falta de transparencia.

Las muertes de Roberto “El Nene” (Prisión Provincial de Granma) y Leudis Ramos Mejías (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), también catalogadas como suicidios, evidenciaron omisiones estatales en la prevención de intentos previos o el seguimiento de cuadros depresivos.

El informe subrayó que uno de los fallecidos había intentado suicidarse antes sin recibir seguimiento psicológico y otro convivía con depresión sin acceso a atención médica ni protección.

Durante septiembre, las formas de abuso con mayor frecuencia incluyeron hostigamiento y represión (48 incidentes), violaciones al derecho a la salud (24), negación o deficiencia de atención médica (20), malas condiciones de vida (10) y el uso de celdas de castigo (8).

Los eventos fueron registrados en 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La mayoría de los hechos se concentró en La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río, especialmente en las instalaciones Combinado del Este, Mar Verde, la Prisión Provincial de Pinar del Río y Agüica.

José Daniel Ferrer (Archivo)
José Daniel Ferrer (Archivo)

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas identificó a por lo menos 55 personas (cinco mujeres y 50 hombres) como víctimas directas de violaciones, y ocho denuncias documentadas involucraron afectación a poblaciones enteras de determinados penales.

Entre los más golpeados por estos patrones de abuso estuvieron los presos políticos, opositores y afrodescendientes. Así, José Daniel Ferrer (Prisión Mar Verde) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) encabezaron la lista de personas con más incidentes reportados.

El informe reseñó también la identificación total o parcial de 14 implicados directos, de los cuales ocho son funcionarios penitenciarios, cuatro oficiales de la seguridad del Estado y dos internos colaboradores.

Una de las formas de castigo documentadas fue el encierro en celdas de aislamiento en condiciones degradantes. El documento asegura que “estas prácticas constituyen una violación directa de los estándares nacionales e internacionales que prohíben el uso abusivo del aislamiento como forma de castigo”.

Durante el mes pasado, se registraron protestas internas y manifestaciones pacíficas como huelgas de hambre lideradas por internos como Julio César Duque de Estrada Ferrer, Walfrido Rodríguez Piloto, Rolando Yusef Pérez Morera, Dilvaldo Valcárcel González, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Georlys Olázabal Draque y Yoani Londres Gamón.

También hubo actos simbólicos, como el afeitado del cabello y cejas de Maykel Castillo Pérez y otros presos. Las causas de las protestas incluyeron denuncias por golpizas, demoras en juicios, permanencia tras cumplimiento de sanción, y exigencias de libertad para presos políticos.

Maykel Castillo, "El Osorbo", cuando
Maykel Castillo, "El Osorbo", cuando se cosió la boca en prisión (Archivo)

En represalia por las protestas, se documentó el confinamiento en celdas de castigo bajo condiciones degradantes, como la reclusión de internos completamente desnudos, el aislamiento prolongado y restricciones de visita.

El reporte especificó que Dayron Martín Rodríguez fue esposado y escoltado ante su familia; y Amalio Álvarez González sufrió la suspensión de visitas durante un año y fue considerado “preso benéfico”, lo que limita la posibilidad de recibir productos básicos de sus allegados.

Varias víctimas denunciaron amenazas directas contra su vida. En palabras recogidas por el Centro, un carcelero del Combinado del Sur (Matanzas) advirtió a Oscar Sánchez Madan que podría sufrir daños físicos por sus denuncias, mientras que un oficial de la policía política en Kilo 8 (Camagüey) le comunicó a Amaury Díaz García que podía morir de ser necesario como castigo por sus denuncias.

La organización puntualizó que en algunos casos los ataques provinieron de presos comunes colaboradores, quienes recibieron protección e impunidad a cambio de ejecutar represalias para las autoridades.

Por último, el informe recogió la presencia de enfermedades infecciosas en los penales, como tuberculosis, escabiosis, chinches, chikungunya, dengue y hepatitis, acentuadas por la escasez de medicamentos, insuficiencia de agua y alimentación inadecuada.

Temas Relacionados

CubaCentro de Documentación de Prisiones CubanascárcelesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

En el primer semestre del año se produjeron 22 cortes masivos de electricidad. Se desconoce el peso de los centros de datos en las redes de transmisión

Un nuevo apagón en Brasil

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa ante una supuesta invasión

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

Encalló un buque de desembarco

El expresidente chileno Eduardo Frei criticó la política migratoria de Boric

El exmandatario exigió la expulsión de migrantes delincuentes en un seminario

El expresidente chileno Eduardo Frei

Escasez de combustible en Bolivia: YPFB opera “al límite” y solo tiene tres días de autonomía de gasolina

El ministro de Hidrocarburos señaló que las últimas tres semanas hubo un desembolso insuficiente de recursos, lo que impidió importar los volúmenes necesarios para cubrir la demanda.

Escasez de combustible en Bolivia:

Comenzó sus operaciones la nueva fuerza para enfrentar a las bandas armadas en Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre una resolución impulsada por Estados Unidos que autorizó su despliegue

Comenzó sus operaciones la nueva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camión se prendió fuego

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

SAT reporta más de 131 mil atenciones pese a protestas en oficinas a nivel nacional

Cayó en Córdoba el “Maestro Lucidor Flores”: lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

INFOBAE AMÉRICA
Mueren dos palestinos en un

Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel cerca de Jan Yunis pese al alto el fuego en Gaza

Rusia bombardea una zona de entrenamiento de las tropas ucranianas lejos del frente de combate

Llega a Corea del Norte una delegación del Gobierno de Rusia para reforzar la cooperación

FlixOlé celebra el centenario de Aurora Bautista con dos estrenos y una colección especial

El Círculo de la Sanidad exige unos nuevos PGE para evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud

ENTRETENIMIENTO

¿Bill Murray como Batman? La

¿Bill Murray como Batman? La versión que Hollywood estuvo a punto de filmar en los años 80

Kim Kardashian desafía a sus críticos: “Si realmente creen que es fácil, que lo intenten”

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

De “Two Hands” a recuerdos imborrables: Rose Byrne reveló cómo Heath Ledger cambió su vida

“Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta”: la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama