Jara le saca ventaja a Kast en la carrera presidencial chilena, pero solo en primera vuelta

La carta oficialista perdería ante el líder republicano y Evelyn Matthei en el balotaje, según las encuestas

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Jara y Kast lideran la disputa que finaliza el próximo 16 de noviembre.

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, continúa despegándose del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la primera vuelta de la carrera presidencial chilena que finaliza el próximo 16 de noviembre. Sin embargo, la carta oficialista perdería en el balotaje tanto con Kast como con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aparece tercera según todas las encuestas.

Al menos así lo pronosticó la última entrega de Plaza Pública Cadem publicada la noche de este domingo, en la que Jara subió un punto respecto de la semana anterior instalándose en el 28%, cinco unidades más arriba que el timonel republicano, quien se mantuvo en el segundo puesto con un 23% de las intenciones de voto.

Más abajo vienen Evelyn Matthei (14%-1); el libertario Johannes Kaiser (11%); el economista Franco Parisi (10%); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (3%-1); el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 1% de las preferencias.

Eso sí, un 9% de los encuestados aseguró que aún no sabe por quién votará, u optó por no responder.

En tanto, si los comicios electorales se desarrollaran el próximo domingo, un 31% de los entrevistados aseguró que le daría su voto a Jara, versus un 25% que haría lo propio con Kast.

Empero, el sondeo muestra un panorama totalmente distinto en segunda vuelta, puesto que tanto Kast como Matthei se alzarían por sobre la militante comunista en el balotaje. Así, Kast se impondría a Jara por 47% vs 36%, y Matthei lo haría por 46% vs 34%. Es más: incluso Parisi superaría a Jara en la segunda vuelta (40% vs 36%), quien solo empataría con Kaiser con un 39% de los votos en caso de avanzar éste a la segunda instancia.

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no logra repuntar y se mantiene en el tercer puesto.

Criteria

Un panorama similar es el que prevé la encuesta Criteria, publicada también el domingo. De acuerdo al estudio, Jara y Kast aparecen empatados en primera vuelta con un 26%, mientras que Matthei no logra repuntar manteniéndose en un 17%.

Mas atrás les siguen Kaiser (10%); Parisi (8%); Mayne-Nicholls (3%-1); Enríquez-Ominami (1%) y Artés con (1%s).

En la misma línea que Cadem, el informe arrojó que Jara perdería en segunda vuelta con Kast (33% v/s 46%) y Matthei (31% v/s 40%), aunque en ambos casos, un 21% y otro 29% aseguraron que votarían en blanco o nulo, respectivamente.

Finalmente, Jara vencería a Kaiser (35% v/s 32%) y Parisi (33% v/s 29%), en caso de que alguno de ellos pase a segunda vuelta, eso sí, con un 33% y un 38% de votos en blanco o nulos, respectivamente.

