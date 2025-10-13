América Latina

A una semana del balotaje en Bolivia, el 20% del electorado no ha definido su voto

La tercera y última encuesta electoral en Bolivia ratifica la preferencia por Jorge Quiroga. Sin embargo, el porcentaje de indecisos podría volcar la tendencia el próximo domingo

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
REUTERS/Claudia Morales
REUTERS/Claudia Morales

Este domingo se presentó en Bolivia la última encuesta de intención de voto previo al balotaje del 19 de octubre. Según el estudio, Jorge Quiroga, candidato presidencial de la Alianza Libre supera en preferencia a Rodrigo Paz con el 44,9% frente al 36,5% que obtuvo el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sin embargo, los datos del estudio muestran que hay un 20% de personas indecisas que aún no han definido por quién van a votar.

El estudio, realizado por la empresa Ciesmori para el canal Unitel, refleja la misma tendencia de los sondeos anteriores, que perfilan una preferencia más alta para Quiroga, pero un nivel de indecisos que puede cambiar la tendencia.

El estudio se realizó entre el 6 y el 9 de octubre, con una muestra de 2.500 encuestas aplicadas en 111 localidades del país, tanto en áreas urbanas como rurales, incluyendo las nueve ciudades capitales además de El Alto. El margen de error es del 2,2% y el nivel de confianza del estudio es del 95%.

Santa Cruz, Bolivia. REUTERS/Ipa
Santa Cruz, Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

El estudio también revela que la principal preocupación de los bolivianos tiene que ver con la situación económica del país. El 38% de los entrevistados dijo que la primera acción del Gobierno debe ser resolver la crisis económica, el 15% mencionó la falta de combustible, el 9% el incremento de los precios y el 7% la falta de dólares. Adicionalmente, un 8% mencionó que la corrupción debe ser otro asunto urgente para el próximo gobernante.

La mayoría de los entrevistados cree que Quiroga es el candidato más capacitado para resolver los cinco puntos de mayor preocupación en el electorado. “A Paz se le ha dificultado (mostrarse con mayor capacidad) debido a las imprecisiones en su programa y a que, en cierto sentido, él ha empezado su campaña en la segunda vuelta y se le hace más difícil construir credibilidad en las propuestas económicas” explicó el analista Armando Ortuño durante la presentación de los resultados.

La fórmula del PDC, integrada por Paz y Edman Lara, un ex policía que se catapultó en las redes sociales, ganó la primera vuelta con más de 32% de los votos. El resultado fue sorpresivo en Bolivia porque ninguna de las 11 encuestas difundidas durante el plazo del Tribunal Supremo Electoral anticipó ese resultado. El binomio se movía entre el quinto y el tercer lugar en la preferencia de voto en los sondeos, y se mostraba lejos de disputar los primeros lugares.

La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Quiroga, acompañado por Juan Pablo Velasco, un emprendedor tecnológico de 38 años, quedó segundo en la primera ronda con el 26.

A raíz de la crisis económica que enfrenta el país desde hace más de dos años, ambos candidatos han centrado su discurso en propuestas para recuperar la estabilidad y coinciden en plantear la reducción del gasto fiscal y ajustes en la política de subsidios a los combustibles. En sus discursos, Quiroga representa una postura más radical que incluye recurrir al financiamiento internacional y Paz propone un viraje gradual que permita sostener algunas políticas estatales asistencialistas sin créditos externos.

Para realizar cambios estructurales, cualquiera que resulte elegido el domingo estará obligado a negociar con su oponente porque ninguna fuerza política obtuvo dos tercios en la Asamblea Legislativa y necesitará hacer pactos para lograr consensos que le permitan tener gobernabilidad.

El Alto, Bolivia. 11 de
El Alto, Bolivia. 11 de octubre de 2025. REUTERS/Sara Aliaga

La posesión del próximo presidente de Bolivia está prevista para el 8 de noviembre y marcará el fin de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas y en cuatro periodos, con Evo Morales y Luis Arce en el poder.

Temas Relacionados

BoliviaBalotajesegunda vueltaeleccionesJorge QuirogaRodrigo PazPDCAlianza Libre

Últimas Noticias

Uruguay: el gobierno reunió los votos en el Parlamento para aprobar impuestos a las compras por TEMU

La Cámara de Diputados discute artículo por artículo el Presupuesto de Yamandú Orsi, que consiguió la mayoría para las propuestas clave. La discusión luego pasará al Senado, cámara en la que el Frente Amplio tiene mayoría

Uruguay: el gobierno reunió los

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El gobierno desplegó miles de uniformados en Quito para contener las protestas contra el alza del diésel de 1,80 a 2,80 dólares el galón

Violentos choques entre manifestantes y

Misterio por la muerte de un niño en Montevideo: la familia duda del informe forense y la Fiscalía abrió una investigación

Un menor de dos años cayó de un juego en un parque de juegos, sufrió fractura de cráneo, se recuperó y tres semanas después falleció por una presunta infección

Misterio por la muerte de

Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga intensifican la campaña en todo el país y alistan su discurso para el debate presidencial de este domingo, el último espacio de confrontación de ideas antes de las urnas

Bolivia entra en la recta

Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

Las crónicas lo describieron como un coloso, pero la ciencia revela a un Atahualpa alto, no gigante, en medio de un mito andino que mezcló poder, símbolo y leyenda

Un gigante en los Andes:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la DANA

Última hora de la DANA Alice, en directo: la Aemet activa la alerta roja en Valencia y mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Horas de caminata, sacrificios y promesas: periodista Gerardo Cabrera documenta la fe que moviliza a miles de peregrinos del Señor Cautivo de Ayabaca

Desarrollaron un chip para monitorear el progreso del Alzheimer: por qué sería clave para un diagnóstico temprano

Liberaron a Elkana Bohbot, ciudadano colombiano secuestrado por Hamas durante el festival Nova

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”: fechas y detalles sobre la exposición de la pintora mexicana en Bellas Artes

INFOBAE AMÉRICA
La UE firma nuevos acuerdos

La UE firma nuevos acuerdos de cooperación fiscal con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino

Sumar lleva al Parlamento vasco la reclamación de abolición de la tauromaquia en Euskadi

El Ministerio de Sanidad recibe a la presidenta electa de WONCA, Pilar Astier

La existencia del hambre es una decisión política

La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

ENTRETENIMIENTO

“Limpia”, el drama psicológico que

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Dieta extrema, entrenamiento demoledor y disciplina mental: los pilares de Hilary Swank en Million Dollar Baby, el rol que la lanzó al estrellato

Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años