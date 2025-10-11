América Latina

“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

Más de 300 comunicadores están en el exilio, tres permanecen desaparecidos y quienes aún trabajan dentro del país son vigilados, amenazados o presionados para convertirse en soplones del régimen

Carlos Gutiérrez

Por Carlos Gutiérrez

Guardar
En Nicaragua ya no queda
En Nicaragua ya no queda periodismo independiente, y ni siquiera la posibilidad de reclamar esa posibilidad (Foto archivo)

La directora de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, advirtió que Nicaragua se ha convertido en el país “más crítico” para ejercer el periodismo en la región.

“El caso más crítico es el de Nicaragua, donde tenemos una dictadura desde la crisis política de 2018, donde hay más de 200 periodistas exiliados en Costa Rica, muchos de ellos han perdido su nacionalidad y los pocos que están ejerciendo al interior de Nicaragua siguen siendo criminalizados y perseguidos”, declaró.

Cárcamo señaló además que en toda la región se observa un “acelerado deterioro del estado de derecho”, con gobiernos que transitan de “débiles democracias hacia gobiernos autocráticos y dictaduras”.

El panorama se confirma con las cifras del informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024, que documenta que 913 periodistas han debido abandonar sus países en América Latina para salvar sus vidas y las de sus familias. De ellos, un tercio corresponde a Nicaragua.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) registra el exilio de 304 periodistas nicaragüenses desde 2018. Once de ellos abandonaron el país entre julio y septiembre pasado, según su III Informe Trimestral 2025.

La FLED documenta además 31 casos de agresiones y ataques contra medios y periodistas entre julio y septiembre, y señala que en algunos departamentos del país ya no existe prensa independiente.

Según el informe, el “desierto informativo” alcanza ya a 11 de los 17 departamentos de Nicaragua. “Durante el trimestre analizado, el departamento de Chinandega se incorpora a la lista de territorios donde ya no existen periodistas independientes en el ejercicio de la profesión. Con ello, ascienden a once las zonas del país convertidos en zonas grises sumidas en el silencio, donde la ciudadanía ha sido despojada de su derecho a informarse de manera independiente”, indica.

“Hoy, el 65 % del territorio nicaragüense se encuentra sin ejercicio periodístico independiente, resultado de un desmantelamiento sistemático que combina múltiples estrategias represivas: asedio, intimidación, confiscaciones, encarcelamientos, exilio forzado y otras formas de persecución”, añade.

El costo humano se refleja en historias como la de Rubén, un periodista nicaragüense de 39 años que vive en la clandestinidad. Trabaja para dos plataformas digitales en el extranjero, nunca firma sus notas con su nombre, evita salir de casa y mantiene un perfil bajo en redes sociales.

La periodista Fabiola Tercero se
La periodista Fabiola Tercero se encuentra en condición de "desaparecida", según el informe de FLED (Foto archivo)

“Así como estoy ni trabajo bien, ni vivo tranquilo. Siempre estoy pensando que me vienen a llevar preso, a pesar de que yo no he cometido ningún delito”, dice.

El informe de FLED también denuncia la desaparición forzada de tres periodistas: Fabiola Tercero, Elsberth D’Anda y Leo Catalino Cárcamo. El caso de Tercero suma ya más de 14 meses de silencio absoluto de las autoridades, pese a los llamados de organismos internacionales.

“El gobierno de Nicaragua ha convertido la desaparición de periodistas en un mensaje de intimidación colectiva que busca debilitar el trabajo de la prensa independiente y la esperanza de un país que clama por justicia y verdad”, señala el documento.

La persecución contra el periodismo ha llegado al extremo de obligar a quienes permanecen en Nicaragua a convertirse en informantes. Testimonios recogidos por FLED describen detenciones arbitrarias, interrogatorios y amenazas para presionar a los comunicadores a espiar a sus propios colegas, incluidos los que viven en el exilio.

Una periodista relató: “Me subieron a una camioneta y me sometieron a un interrogatorio. Me mostraron documentos con pagos y contratos de medios en el exilio. Tenían toda mi información. Es evidente que existe un aparato de espionaje digital y redes de troles que monitorean cada movimiento en redes sociales”.

Otra comunicadora confesó que fue amenazada con el despojo de sus bienes “si no revelaba información sobre colegas exiliados en Costa Rica”, mientras que un periodista contó que le ordenaron salir del país y luego le permitieron permanecer únicamente si aceptaba convertirse en informante.

“Con una adulta mayor enferma a mi cuidado, me siento al borde del colapso”, declaró. En otros casos, los obligan a firmar diariamente en delegaciones policiales o a reportar sobre vecinos, bajo la advertencia de que “nadie puede ser neutral: o se está con el gobierno o se está en contra”.

La dictadura de Daniel Ortega
La dictadura de Daniel Ortega ha convertido el ejercicio del periodismo en un delito (Foto 19 Digital)

En este contexto, las palabras del papa León XIV cobran un peso simbólico. Durante la 39 Conferencia de la Asociación Internacional Minds recordó que “la información es un bien público que todos debemos proteger” y reiteró que “el ejercicio de la profesión periodística nunca puede considerarse un crimen, sino que es un derecho que se debe proteger. El libre acceso a la información es el pilar que sostiene el edificio de nuestras sociedades, y por este motivo estamos llamados a defenderlo y garantizarlo”.

Rubén, que vive preparado para el exilio, repite que no quiere dejar sola a su madre, una anciana enferma que depende de él. Su vida es una contradicción: no puede trabajar libremente, pero tampoco puede abandonar a su familia. “Yo sé que me tocará salir. Solo pienso en qué será de mi mamá cuando ya no esté aquí”, dice, consciente de que su destino se juega entre la cárcel, el silencio o el exilio.

Temas Relacionados

PeriodismoNicaraguaDaniel OrtegaRosario MurilloLibertad de ExpresiónCrisis en Nicaragua

Últimas Noticias

“La paz se va a lograr por la fuerza en Venezuela”, afirmó Magalli Meda tras el Nobel de María Corina Machado

Luego de años de persecución política, exilio y clandestinidad, el reconocimiento internacional alcanzó nuevas dimensiones en medio de una crisis humanitaria, represión estatal y movimientos ciudadanos que reclaman elecciones libres

“La paz se va a

Trasladaron a Alexandre Rodrigues Gomes a una prisión de máxima seguridad por su vinculación con el crimen del fiscal Pecci

Las autoridades activaron un operativo especial luego de la difusión de mensajes encriptados que exponen conversaciones con un presunto sicario, incorporando nuevas pruebas clave a una investigación de alcance internacional sobre redes criminales en Paraguay

Trasladaron a Alexandre Rodrigues Gomes

El Ejército desplegará alrededor de 3.000 militares en Quito para evitar el ingreso de manifestantes

El ministro de Defensa advirtió que nadie tomará la ciudad y que el control del orden se mantendrá “con firmeza y dentro de la ley”

El Ejército desplegará alrededor de

Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI

Se anunció que el país sudamericano cumplió con todos los criterios de desempeño y avances estructurales

Ecuador obtiene acceso a 600

Bolivia: YPFB y la Aduana defienden al presidente de la petrolera estatal de una denuncia penal por contrabando

El jueves se emitió una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen por el delito de “contrabando de exportación agravado”. Dos instancias descartan irregularidades y las atribuyen a “una venganza”

Bolivia: YPFB y la Aduana
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la DANA

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias dejan inundaciones y desbordamientos en el área mediterránea

Cuáles son los beneficios de consumir curado de cempasúchil en esta temporada

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

Intentó separar a su perro de una pelea y un pitbull le arrancó un dedo

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 11 de octubre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong Un preside un

Kim Jong Un preside un imponente desfile militar con motivo del 80 aniversario del Partido del Trabajo

AEMET avisa de lluvias torrenciales este sábado en Alicante y Murcia y hasta 300 l/m2 en el cabo de La Nao

Adiós al microcemento: el material natural inspirado en la cultura maya que marcará tendencia en 2026

El trágico final de Natalie Wood: décadas de dudas y versiones contradictorias

Cómo es Lord Howe, la isla paradisíaca que permite un número limitado de visitantes al año

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham habló sobre sus

Victoria Beckham habló sobre sus trastornos alimenticios y la presión mediática en su docuserie de Netflix

El efecto Pretty Woman a 35 años de su estreno: por qué el estilo de Julia Roberts es una inspiración infalible en la moda

La noche en la que Denzel Washington intentó emborrachar a Michael Jordan antes de un partido clave y falló

‘La Máscara’: la historia detrás del desafiante debut de Cameron Diaz en Hollywood

“Monstruo: la historia de Ed Gein”: ficción vs. realidad en la nueva serie de Netflix