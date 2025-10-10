América Latina

La OEA desplegó su misión de observación para la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Más de 7,9 millones de bolivianos están convocados a las urnas el 19 de octubre en unos comicios “sin precedentes” en el país andino

Votantes comprueban las listas del
Votantes comprueban las listas del censo electoral durante las elecciones generales, en Jesús de Machaca, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó este jueves a 83 especialistas y observadores hacia las nueve regiones de Bolivia, a 10 días de realizarse la segunda vuelta presidencial.

Liderada por el ex ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, la misión está compuesta por 83 personas que estarán presentes en los nueve departamentos y en cuatro ciudades en el exterior, según indica un comunicado oficial.

“La misión de la OEA continuará observando aspectos clave del proceso electoral, incluyendo organización y tecnología electoral, justicia y violencia electoral, y se reunirá con autoridades electorales y de gobierno, candidaturas, líderes políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, para continuar recopilando información sobre el proceso electoral en desarrollo”, señala el comunicado.

La OEA informó que luego de realizarse la segunda vuelta, presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones “orientadas a fortalecer los futuros procesos electorales en Bolivia”.

“Garantizar un buen proceso electoral es responsabilidad de todos los poderes del Estado boliviano, así como de los binomios presidenciales y demás actores políticos del país. Esta responsabilidad incluye sumar esfuerzos para que la autoridad electoral pueda realizar su trabajo de manera independiente y libre de presiones externas”, subrayó la OEA.

Fotografía de archivo del jefe
Fotografía de archivo del jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones en Bolivia, el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, durante una rueda de prensa, en Bogotá (Colombia) (EFE/Carlos Ortega)

El organismo internacional destacó “el compromiso de la sala plena del TSE (Tribunal Supremo Electoral) con la realización puntual y ordenada” en las elecciones generales llevadas a cabo el 17 de agosto, “así como la dedicación y profesionalismo de su personal técnico”.

Esta es la vigésimo cuarta ocasión en la que la OEA despliega una Misión de Observación Electoral en Bolivia y lo hace con el apoyo financiero de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú, señala el comunicado.

En la víspera, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó a los primeros 32 observadores electorales de largo plazo a las nueve regiones de Bolivia.

El jefe adjunto de la misión de observadores de la UE, Ian Gray, informó que los 32 observadores de largo plazo partieron hacia los diferentes departamentos, tras ser capacitados en La Paz, y anunció que la siguiente semana llegarán 50 observadores de corto plazo y se sumarán después otros para que haya 120 el día de la votación, el próximo 19 de octubre.

Bolivia convocará a 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años y otros 369.308 en 22 países a las urnas para elegir al gobierno para el próximo quinquenio.

El centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el ex presidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, se disputarán la Presidencia del país andino el próximo 19 de octubre, en una segunda vuelta sin precedentes.

Las elecciones generales de Bolivia fueron observadas por misiones internacionales como la UE y la OEA, las cuales coincidieron en que el proceso electoral fue exitoso.

(Con información de EFE)

