El Gobierno de Luis Arce justifica la recesión que proyecta el Banco Mundial: la atribuye a bloqueos y “ataques a la economía”

El Banco Mundial proyectó que el Producto Interno Bruto caerá -0,5%, un indicador que se aleja del 3,5% que proyectó el Gobierno el Presupuesto General del Estado

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Vendedoras de verduras en un
Vendedoras de verduras en un mercado callejero en La Paz, Bolivia, el miércoles 11 de junio de 2025. (Foto AP/Juan Karita)

El Gobierno de Luis Arce justificó este miércoles las proyecciones de recesión de la economía boliviana que hizo el Banco Mundial. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, atribuyó la contracción de la economía al retraso en la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa y a los bloqueos de caminos realizados por simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019) a mediados de junio en rechazo a su proscripción electoral.

Según el reporte del estado económico de América Latina y el Caribe presentado el martes en Washington, la economía de Bolivia de contraerá en -0,5% este año y continuará en recesión hasta 2027, con dos años en los que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá en -1,1% y -1,5%.

“Las proyecciones de organismos internacionales reflejan lo que ha pasado en relación a los bloqueos de carreteras, el bloqueo al financiamiento externo y el bloqueo de caminos”, señaló el ministro Cusicanqui en conferencia de prensa y dijo que la economía ha sufrido un “ataque sistemático” durante la gestión de Arce. Sin embargo, destacó que se ha logrado mantener los bonos sociales y “no sacrificar al pueblo boliviano”.

Foto de archivo del ministro
Foto de archivo del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. EFE/ Stringer

La proyección del Banco Mundial contrasta con la tasa de crecimiento del 3,51% que estimó el Gobierno en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Para el analista económico Gonzalo Chavéz, el indicador del organismo electoral es mucho más cercano a la realidad que el “excesivo optimismo” que tiene el Gobierno sobre la situación del país.

Bolivia atraviesa más de dos años de una profunda crisis económica a raíz del fin del auge de las commodities y la debacle de su industria petrolera, que era su principal fuente de ingresos fiscales. Desde el primer trimestre de 2023, la crisis se traduce en una aguda escasez de dólares, niveles de inflación de dos dígitos, el aumento sostenido de los precios y periodos de suministro irregular de combustible, un producto que el Estado importa y vende a un precio subvencionado.

El 2024 la inflación rozó el 10% y este año la cifra acumulada de la gestión hasta septiembre supera el 18%.

En ese contexto de crisis, el país está en puertas de un giro en su política económica, tras la victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira, un senador de centro derecha, que disputará el balotaje presidencial con el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que se adscribe a principios económicos liberales. Ambos buscarán el voto de la población el próximo 19 de octubre en una inédita segunda vuelta presidencial.

Los finalistas de la elección
Los finalistas de la elección del 17 de agosto.

El ganador asumirá funciones el 8 de noviembre y pondrá fin al ciclo del Movimiento Al Socialismo que gobernó el país las últimas dos décadas con excepción de un año.

<b>La economía en la región </b>

En Sudamérica, la economía de mayor crecimiento económico será Argentina, con una tasa de 4,6%; le seguirán Paraguay (4,2%), Perú (3%), Chile (2,6%), Brasil (2,4%), Colombia (2,4%), Ecuador (2,3%) y Uruguay (2,3%).

Para América Latina se espera que la tasa de crecimiento regional aumente ligeramente, del 2,2% en 2024 al 2,3% en 2025, “pero con varias economías individuales enfrentando revisiones a la baja en sus proyecciones”, advierte el informe del organismo.

El análisis sostiene que “esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”.

Temas Relacionados

BoliviarecesióneconomíaBanco MundialSergio CusicanquiLuis Arce

