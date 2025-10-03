América Latina

El Tribunal Electoral de Bolivia ratifica el debate de candidatos a la Vicepresidencia aunque falte un postulante

Tras las condiciones impuestas por Edman Lara, aspirante a vicepresidente por el PDC, el organismo electoral confirmó la realización del evento. La cita es este domingo a las 19:00

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Los vocales del Tribunal Supremo
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en una imagen de archivo. Foto: Prensa local

En medio de la controversia por las condiciones que puso el aspirante a la vicepresidencia de Bolivia, Edman Lara, para participar en el debate de candidatos del próximo domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la realización del evento, incluso si se produce su ausencia.

El encuentro de candidatos a vicepresidente está previsto para el 5 de octubre y el de presidenciables para el 12, de cara al balotaje del 19 de octubre entre los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el senador Rodrigo Paz Pereira y el ex policía Lara; y los de la alianza Libre, el ex presidente Jorge Quiroga y el emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

Los debates no son un acto obligatorio en la legislatura electoral de Bolivia. Sin embargo, un acuerdo entre el TSE, tres de cuatro candidatos y delegados de los partidos políticos, realizado el 10 de septiembre, se definió que el organismo electoral organizaría dos debates para la segunda vuelta y definiría la metodología.

El martes pasado, los representantes de los partidos políticos dieron su conformidad a lo dispuesto por las autoridades electorales: un debate se realizaría en Santa Cruz, otro en La Paz y ambos serían transmitidos por dos cadenas privadas de televisión cuyos presentadores moderarían los espacios.

Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez
Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez

Tras la aceptación de estos lineamientos, Lara publicó el miércoles un video en redes sociales en el que condicionó su participación a que el debate se desarrolle en un “terreno neutral” y en el que se involucre a otros periodistas y medios de comunicación.

El candidato se declaró víctima de un “cerco mediático” promovido por algunos medios y los acusó de ser “verdaderamente despiadados” en la cobertura de “algún desacierto” en sus expresiones. En ese sentido, el ex policía que debuta en la política pidió debatir sus ideas y “con otros moderadores, no solo de los medios hegemónicos” para que el encuentro tenga un carácter “democrático e incluyente”.

En respuesta, los vocales manifestaron que el debate se va a desarrollar de acuerdo a lo planificado independientemente de la ausencia de algún candidato y aclararon que la organización del encuentro y la redacción de las preguntas están a cargo del organismo electoral. “Es importante aclarar que estos debates no son organizados por medios de comunicación, es el TSE la instancia que organiza los debates y todos los medios tienen garantizada su participación de manera libre para transmitir sin restricción”, informó en rueda de prensa el vocal Francisco Vargas.

En medio de la polémica, otro canal de televisión ofreció su espacio para organizar un debate alternativo con la moderación de María Galindo, una destacada intelectual boliviana y activista feminista. “Quiero decirles que acepto, dígame el lugar, la hora y ahí estaré (…) así debe ser, con otros medios, no al monopolio de los debates, no a moderadores parcializados”, reaccionó Lara en su cuenta de TikTok.

Combo de fotografías donde aparecen
Combo de fotografías donde aparecen los candidatos opositores a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira (i) y Jorge Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta electoral en la historia del país. EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez

De momento toda esta discusión se ha difundido públicamente por redes sociales y medios de comunicación, pero hasta ahora el TSE no ha sido notificado sobre el desistimiento de Lara ni se ha confirmado la realización del otro debate, sobre el que tampoco se ha manifestado el candidato Velasco. En tanto Quiroga y Paz han confirmado ambos su participación en el encuentro organizado por el Tribunal Electoral el domingo 12.

Para la primera vuelta hubo dos debates institucionales organizados por el TSE. El primero contó con la presencia de todos los candidatos y fue trasmitido por las dos principales cadenas privadas de televisión. Sin embargo, al segundo se ausentaron los candidatos más aventajados en las encuestas -entre ellos Jorge Quiroga- y los canales desistieron dar cobertura, por lo que fue transmitido por emisoras de menor audiencia.

Consultado sobre por qué no se difunde a través del canal público, el vocal Gustavo Ávila señaló: “hemos invitado a todos los canales, uno de esos ha sido canal 7 y nunca nos respondió, no le interesó”.

Temas Relacionados

BoliviaEdman LaradebatecandidatosTribunal Supremo ElectoralTSEcandidato a vicepresidenteRodrigo PazJorge QuirogaJuan Pablo Velasco

Últimas Noticias

El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

Dijo que lo hará para proteger a su familia y porque al salir de la prisión se sintió frustrado por “la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba”

El disidente cubano José Daniel

Boric suma críticas por su velada alusión a José Antonio Kast en la cadena nacional

Desde la oposición acusaron intervencionismo electoral y Jeannette Jara se desmarcó del mandatario con un “no es mi estilo”

Boric suma críticas por su

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

El ministro advirtió que serán procesados quienes financien e impulsen la violencia en las protestas

Paro Nacional en Ecuador: el

El gobierno uruguayo se niega a intervenir en el mercado del dólar y sugiere invertir en pesos

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que no se “puede hacer nada” para evitar la baja de la cotización de la divisa estadounidense y señaló que atacará los problemas de competitividad de otra manera

El gobierno uruguayo se niega

Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Humberto de Vargas se cruzó con el dirigente Gustavo Ricci y el diálogo se tensó al preguntarle de qué trabajaba. Luego de varios insultos, se fueron a las manos

Una discusión terminó a los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar en México hoy 3

Dólar en México hoy 3 octubre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Video viral revela robo de bicicleta frente a Plaza Claro en Bogotá

La mañanera de hoy 3 de octubre | Retroactividad de la Ley de Amparo, “Viernes muy mexicano” y semifinalistas de México Canta, los únicos temas.

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

Accidente en la carretera Canta: Bus de orquesta de cumbia cae varios metros en un barranco cuando viajaba hacia Lima

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

La Antártida ya sufre deshielos como los de Groenlandia

Condenada en EEUU a cinco años de cárcel una mujer por intentar ahogar a una niña de tres años de origen palestino

El petrolero ruso retenido por las autoridades francesas leva anclas y continúa su trayecto

El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos que incluye al Sáhara entra en vigor este viernes

ENTRETENIMIENTO

“27 noches”: el estreno argentino

“27 noches”: el estreno argentino que conquistó el Festival de San Sebastián y ahora llega a Netflix

Sean ‘Diddy’ Combs pide clemencia al juez horas antes de su sentencia: “Estoy arrepentido por el dolor que causé”

Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar