América Latina

Prisión preventiva para “El Fresa”, último detenido por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Llegó extraditado desde EE.UU y es el imputado número 13 en la investigación

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Edgar Javier Benítez Rubio estuvo
Edgar Javier Benítez Rubio estuvo a cargo de proveer y esconder los vehículos que se usaron en el secuestro y crimen de Ojeda.

El Centro de Justicia de Santiago dictó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, involucrado directamente en el secuestro y crimen del exteniente Ronald Ojeda en Santiago, quien llegó extraditado desde EE.UU junto a otros cuatro delincuentes venezolanos requeridos por diversos delitos en el país.

“El Fresa”, miembro de la facción “Los Piratas de Aragua” y señalado por los delitos de asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación de objeto robado, fue apresado en la ciudad norteamericana de Indiana y de acuerdo a antecedentes de la investigación, estuvo a cargo de proveer y luego esconder los vehículos que se utilizaron en el asesinato del malogrado disidente venezolano, casi todos robados y con patentes falsas.

Con Benítez tras las rejas, suben a 13 los individuos formalizados por su participación directa en el crimen de Ojeda, mientras que otros 26 miembros de la desarticulada banda “Los Piratas de Aragua” permanecen en prisión preventiva por otros ilícitos.

El fiscal regional Héctor Barros, quien lleva adelante la investigación, señaló al término de la audiencia que la corte “acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes en orden a dar por establecida la existencia, en este caso, del delito de asociación ilícita respecto de Édgar Benítez Rubio, pero también el delito de secuestro con homicidio y la receptación del vehículo”.

“Los antecedentes son bastante contundentes para establecer aquello y con los pocos que expusimos, el tribunal puede llegar claramente a la convicción de que aquí hay existencia; existen los delitos por los cuales los formalizamos, pero también existe la participación de este imputado”, agregó el persecutor.

“La contribución que él hace en la organización es, a juicio nuestro, de vital importancia, toda vez que es quien entrega el vehículo con el cual se secuestra a la víctima, Ronald Ojeda“, complementó Barros.

"El Fresa" y otros cuatro
"El Fresa" y otros cuatro peligrosos delincuentes venezolanos fueron deportados desde EE.UU y se encuentran actualmente en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

Venezolanos extraditados a la Cárcel de Alta Seguridad

“El Fresa” llegó al país la madrugada de este miércoles deportado desde EE.UU junto a otros cuatro peligrosos delincuentes venezolanos acusados de varios ilícitos. Todos fueron derivados de inmediato al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (R.E.P.A.S) en Santiago, donde se encuentran aislados y con solo dos horas de patio al día.

“El procedimiento fue rápido, diligente, llegaron todos sin ninguna novedad mayor respecto de su condición, en buenas condiciones, están absolutamente controlados sus antecedes también”, aseguró la directora nacional subrogante de Gendarmería, María Angélica Aguirre, en conferencia de prensa.

Según la autoridad, el régimen de máxima seguridad está establecido con un "control absoluto del comportamiento de cada uno de los individuos ingresados, ellos son segmentados también para su salida a patio, esto también tiene un horario máximo de 2 horas al día y también salen de manera ordenada y de acuerdo a la segmentación”.

Debido a ello, “en general están vigiladas todas las acciones de los internos. Por lo tanto, la segmentación interna y el control del personal de trato directo incide en que ellos no tengan un vínculo con aquellos internos que en realidad puedan configurarse como parte de las bandas comunes que están en el exterior”, detalló.

Finalmente, Aguirre aseguró que los apresados mantienen “un contacto absolutamente controlado con sus familiares y ningún contacto hacia el exterior, dado que no tienen tampoco ingreso de encomiendas que no sean absolutamente aprobadas por el reglamento interno del funcionamiento de la sección de máxima seguridad”, remató.

Temas Relacionados

Edgar Javier Benítez Rubio“El Fresa”Ronald Ojeda“Los Piratas de Aragua”Héctor BarrosMaría Angélica Aguirre

Últimas Noticias

Una diputada del partido de Lula da Silva está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

Se trata de Luizianne Lins, integrante del Partido de los Trabajadores. El Gobierno expresó que sigue “con preocupación” los acontecimientos

Una diputada del partido de

La misteriosa filial brasileña del laboratorio acusado de fabricar el fentanilo contaminado en Argentina

HLB Pharma do Brasil sigue activo en su sede del estado meridional de Rio Grande do Sul. Aseguran que Ariel García Furfaro quería abrir otra sucursal en la Triple Frontera

La misteriosa filial brasileña del

Detenido en Chile un venezolano con más de 300 kilos de marihuana

La droga iba a ser comercializada en el Gran Santiago

Detenido en Chile un venezolano

Dos arañas del banano, una de las especies más venenosas del mundo, aparecieron en supermercados en Uruguay

En el país se registraron una decenas de mordeduras, pero ninguna grave porque no ha afectado a los grupos con mayor riesgo

Dos arañas del banano, una

El dólar sigue planchado en Uruguay: exportadores alertan por posible fuga de empresas de servicios

La cotización de la divisa estadounidense acumula ocho meses a la baja en el año; en el gobierno explican que la baja del dólar se explica por la tendencia global

El dólar sigue planchado en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Profeco alerta: publicidad engañosa en

Profeco alerta: publicidad engañosa en mastografías baratas este octubre 2025

Un estudio de la NASA afirma que la Tierra se volvió más oscura en el hemisferio norte

Alcalde de Carabayllo evita responder al ser vinculado con la red de ‘El Jorobado’ por supuestos contratos municipales

Lotería del Valle, resultados completos miércoles 1 de octubre 2025

La nueva muñeca de la princesa Leonor que saldrá a la venta por el Día de la Hispanidad: con uniforme militar, por 99,95 euros y para coleccionistas

INFOBAE AMÉRICA
Los relojes de Samsung podrán

Los relojes de Samsung podrán detectar y monitorizar una grave afección que provoca insuficiencia cardíaca

Un menor denunciado penalmente por daños en la manifestación en Barcelona a favor de Palestina

Fundación Unicaja y Acción contra el Hambre se unen contra la inseguridad alimentaria en familias vulnerables andaluzas

OpenAI alcanzó los 500.000 millones de dólares de valoración y se convierte en la mayor “startup”

Erdogan tilda de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

ENTRETENIMIENTO

“Monstruo: la historia de Ed

“Monstruo: la historia de Ed Gein” revela los secretos detrás del mito que aterrorizó a Estados Unidos

“Siempre sentí que no encajo del todo”: Embeth Davidtz deja atrás Hollywood y dirige su primer filme centrado en la mirada infantil

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Werner Herzog relató su etapa más difícil: “Fui un niño hambriento durante dos años y medio, y ese es mi recuerdo más fuerte”

“En tiempos de odio, el amor es la respuesta”: Jennifer Lopez vuelve a sus raíces latinas con Aurora en El beso de la mujer araña