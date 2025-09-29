Bolivia pedirá la extradición de un ex sacerdote pederasta aprehendido en Uruguay

Erick Ortega

Bolivia iniciará este lunes los trámites para solicitar a Uruguay la extradición del ex sacerdote Juan José Santana Trinidad, acusado de violar a al menos 30 menores de edad entre 2005 y 2007 en un internado del poblado rural de Tapacarí, distante a 85 kilómetros al oeste de Cochabamba (centro).

El director nacional de Interpol Bolivia, Juan Carlos Basualdo, informó al periódico La Razón que fueron notificados sobre su captura el pasado viernes, cuando agentes uruguayos lo aprehendieron en la casa de sus padres en la ciudad de Salto, limítrofe con Argentina. El jefe policial estima que una vez realizada la solicitud, la extradición demore aproximadamente 60 días.

Los cargos que enfrentará en Bolivia son violación sexual, violación en estado de inconsciencia y abuso sexual con agravante contra al menos 30 menores.

Según reportes de la prensa local, Santana fue denunciado en 2007 cuando una monja de la localidad lo descubrió abusando de un menor de edad. Posteriormente otras víctimas contaron haber sufrido violencia sexual por parte del cura, que entonces tenía 38 años y estaba a cargo del internado Ángel Gelmí, donde se albergaban a 72 varones de entre 8 y 17 años.

Distrito Tapacarí, en Bolivia (Tapacarí Gob)

El arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, convocó a una conferencia de prensa en la que dio a conocer las denuncias. “Uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos deshonestos contra menores albergados en uno de nuestros internados”, dijo el obispo, según un reporte periodístico de El País.

Solari pidió perdón a las víctimas y se comprometió a colaborar con la investigación penal. Además, ofreció ayuda psicológica a los menores y anunció el inicio del trámite para la expulsión del cura de la Iglesia Católica, lo que se concretó en el año 2011.

Sin embargo, Santana logró huir del país antes de enfrentar a la Justicia y se refugió en la casa de sus padres en Salto. En los 17 años que estuvo prófugo de las autoridades bolivianas, recibió en al menos tres oportunidades a periodistas que le pidieron explicaciones sobre las acusaciones que enfrenta.

En abril de 2010, el diario uruguayo La República reprodujo las declaraciones en las que Santana admitió haber cometido los delitos: “Son ciertas (las acusaciones). Es lo que te puedo decir; sabés una cosa, estoy muerto”, declaró entonces.

La ciudad de Salto, donde el ex cura prófugo de la Justicia boliviana permaneció durante 17 años

Años más tarde, en 2023, el periodista boliviano Erick Ortega lo fue a buscar y dijo estar “destrozado” por los delitos que había cometido. “Estoy destrozado. Lo único que te puedo decir es eso. Yo dejé de vivir después de que pasó eso. No tengo ni palabras (…) hay situaciones que se me escapan de las manos a mí y que no dependen de mí”, señaló.

Finalmente este año, la periodista uruguaya Mariangel Solamita lo encontró en la casa de sus padres, en el barrio El Palomar de Salto, pero él rechazó hablar del tema: “no sé qué decirles, preferiría no decir nada. Y con todo el tiempo que ya pasó, con más razón todavía, ¿no?’”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Clerical expresó que apoyará las gestiones para la extradición inmediata. “Este es un paso clave para que las víctimas, hoy adultos, puedan acceder a verdad y justicia después de casi dos décadas”, señalaron en un comunicado.

Según una recopilación de datos del medio digital boliviano Muy Waso, entre 2002 y 2023 se denunciaron a 23 sacerdotes por abusos sexuales. La mayoría de estos delitos se cometieron en contra de niñas, niños y adolescentes. El conteo de las víctimas con denuncias comprobables alcanza las 200 personas.