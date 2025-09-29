América Latina

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

Mientras transportistas, propietarios de surtidores e ingenieros mecánicos denuncian que se vende gasolina de mala calidad, la entidad garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Imagen de archivo. Marzo, 2025.
Imagen de archivo. Marzo, 2025. REUTERS/Claudia Morales

En medio de las crecientes denuncias por la supuesta comercialización de gasolina de “mala calidad” en Bolivia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó operativos en más de 50 estaciones de servicio para verificar que el producto cumpla con los estándares de calidad.

Sergio Aquino, jefe de la Unidad de Carburantes y Lubricantes de la ANH, aseguró en entrevista con el canal estatal Bolivia TV, que los análisis realizados en surtidores no han detectado desviaciones respecto a los parámetros de calidad de los combustibles establecidos en el Reglamento de Calidad de Carburantes.

“No hemos tenido una falencia respecto al tema de los parámetros de calidad. En ningún departamento se ha identificado variación en la gasolina ni en el diésel”, afirmó el funcionario. La ANH realizó controles en 50 de las 172 estaciones de servicio de Santa Cruz y se prevé realizar otros en Cochabamba, Tarija y Potosí.

La verificación del producto surge tras varias semanas en que los sindicatos de choferes, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (Asosur), la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y el Colegio de Ingenieros Mecánicos denunciaran que la gasolina está generando daños inyectores, catalizadores, bombas de combustible y pérdida de potencia en los motores.

Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

El gerente de la CAB, Luis Orlando Encinas, manifestó en una entrevista con Radio Fides que la gasolina que llega es “increíblemente mala” y que “ha comenzado a hacer daño primero a los inyectores, luego se han ido acumulando en algún tipo de filtros y al final se ha ido detectando que tenía otro tipo de combinación con otro tipo de aceites”.

Este lunes, tras la declaración de la ANH que garantizó la calidad del carburante, decenas de choferes realizaron una protesta en la oficina de la entidad reguladora. Con muestras recolectadas en botellas, los manifestantes mostraron sedimentos acumulados en el fondo de los envases, y sostuvieron que el combustible que se está cargando a las movilidades está dañando los motores.

La semana pasada, los transportistas anunciaron que enviarán muestras de gasolina a laboratorios del exterior para probar su calidad y exigirán un resarcimiento por los daños provocados en sus vehículos.

Estas denuncian se producen cuando Bolivia enfrenta periodos de escasez de combustible, principalmente de diésel, debido a la crisis económica que afecta directamente su importación.

Choferes muestran sedimentos en botellas
Choferes muestran sedimentos en botellas con gasolina durante una protesta en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en La Paz, Bolivia Foto: M. Belmonte / Visión360

El país depende de las importaciones para abastecer su mercado interno: compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita, y lo vende a un precio menor que el real por su política de subsidios. En promedio, el litro de diésel y gasolina cuesta 0,53 centavos de dólar para el consumidor final.

El gasto en importación de combustible es creciente y se triplicó en diez años. En 2024 se destinó cerca de 3.349 millones de dólares para su importación y en esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que según el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, resulta insuficiente para cubrir la demanda.

Entre la escasez del diésel y la supuesta mala calidad de la gasolina, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció que realizará un paro de transporte “de despedida” contra el Gobierno, que concluye sus funcion

Temas Relacionados

BoliviagasolinachoferesAgencia Nacional de HidrocarburosANHcombustibleSergio AquinoReglamento de Calidad de Carburantes.Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (Asosur)Cámara Automotor Boliviana (CAB)Colegio de Ingenieros MecánicosLuis Orlando EncinasArmin DorgathenYPFBConfederación de Choferes de Bolivia

Últimas Noticias

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

El comunero kichwa de Cotacachi murió durante protestas en Imbabura

Fiscalía investiga la muerte de

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

El Gobierno denunció que un ataque en Imbabura dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos, mientras organizaciones sociales confirmaron la primera víctima mortal de las protestas

Tensión por el paro nacional

Bolivia pedirá la extradición de un ex sacerdote pederasta aprehendido en Uruguay

Juan José Santana Trinidad fue acusado de violar a al menos 30 menores de edad entre 2005 y 2007 en un internado rural de Cochabamba. Fue detenido el viernes en la ciudad de Salto

Bolivia pedirá la extradición de

A diez días de la orden de aprehensión por violencia familiar, no logran capturar al hijo de Luis Arce en Bolivia

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por su presunta pareja. La fiscal que investiga el caso reveló que existe obstaculización en el proceso y que la víctima sufre presiones

A diez días de la

Un 72% de los chilenos está de acuerdo con la Ley de Eutanasia que se discute en el Congreso

Solo el 28% rechazó este procedimiento en cualquier circunstancia, según una encuesta

Un 72% de los chilenos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo fue el hallazgo de

Cómo fue el hallazgo de un ave híbrida nunca vista y por qué sorprende a la comunidad científica

Daniel Quintero se despachó contra la derecha y se defendió de las acusaciones en su contra: “El uribismo corrupto ha intentado hacerme montajes y sacarme del camino”

Sheinbaum niega Rocío Nahle sea investigada por temas relacionados con importación de combustible

Cuándo es la peregrinación a Luján 2025

Shakira y Jennifer López reaccionaron a la elección de Bad Bunny como el artista que hará el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’

INFOBAE AMÉRICA
Rovi adquiere una planta de

Rovi adquiere una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (EE.UU.) de Bristol Myers

Luis Zahera condena el "genocidio" en Gaza: "Lo que está ocurriendo es la Baja Edad Media, es una barbaridad"

Grupos ancestrales en Mongolia convivieron siglos sin mestizaje

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

ENTRETENIMIENTO

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez:

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Matthew, Kay y Levi McConaughey: la familia que busca conquistar Hollywood con humor y tradición

Louis Partridge recordó su inesperada popularidad tras “Enola Holmes”: “De repente, la gente me pedía selfies en la escuela”

Jennifer Lopez brinda nuevos detalles sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”

Stanley Tucci habla de la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt: “Me entristece no verla envejecer”