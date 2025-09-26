América Latina

Transportistas de Bolivia enviarán muestras de gasolina al exterior para verificar su calidad

Choferes e ingenieros mecánicos denuncian averías en vehículos debido a la supuesta mala calidad del combustible. Sostienen que tiene una cantidad de etanol mayor a la permitida

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

29 de marzo de 2025.
29 de marzo de 2025.

Tras varias semanas de reclamos por la supuesta mala calidad de la gasolina que se comercializa en Bolivia, dirigentes de los gremios de choferes anunciaron que mandarán muestras a laboratorios de otros países para verificar si cumple con los estándares técnicos para su uso.

“Nos hemos comunicado con empresas de Argentina y de Perú para hacer la prueba técnica, porque lamentablemente nosotros ya dudamos de las autoridades. Nos pueden decir que es la mejor gasolina, hasta nos van a dar informes mentirosos, pero creo que una empresa internacional nos va a dar un resultado más eficiente”, indicó Limbert Tancara, representante de la Asociación de Transporte Libre de La Paz en contacto con los medios.

Según los dirigentes del gremio, la gasolina está afectando varios vehículos en “todos los departamentos del país”, por lo que presumen que se la está mezclando con otros compuestos o que tiene una cantidad de etanol superior al 12% recomendado. Los principales daños de experimentan los vehículos de sus afiliados se registran en la bomba de gasolina, los inyectores y algunos sensores.


Imagen de archivo. Viacha, La Paz. REUTERS/Claudia Morales

La semana pasada, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz denunció que un 60% de los autos que ingresan a los talleres mecánicos presentan fallas relacionadas con la gasolina. Miguel Bonilla, presidente de la entidad, señaló que tienen problemas “serios” en los vehículos debido a “la mala calidad del combustible” y señaló que antes eso ocurría con la gasolina especial pero ahora también con la premium, que tiene un octanaje más alto y un costo mayor.

En respuesta a estas acusaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) manifestó que existen filtros de control y garantizó que el combustible que se vende en las estaciones de servicio cumple con todos los estándares de calidad por lo que sugirió no comprar gasolina a revendedores.

En tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos señaló que no han recibido quejas formales y que todas las etapas que atraviesa el combustible, desde la importación, producción, almacenaje, despacho y comercialización, cuentan con la trazabilidad y los certificados de calidad correspondientes.

Estos reclamos surgen en medio de los periodos escasez de suministro de combustible que sufre Bolivia desde hace más de dos años, principalmente de diésel, debido a la crisis económica que afecta directamente su importación.


La estatal petrolera garantiza que el combustible que se comercializa en estaciones de servicio cumple con los estándares técnicos. REUTERS/Ipa Ibanez

El país depende de las importaciones para abastecer su mercado interno: compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita, y lo vende a un precio menor que el real por su política de subsidios. En promedio, el litro de diésel y gasolina cuesta 0,53 centavos de dólar para el consumidor final.

El gasto en importación de combustible es creciente y se triplicó en diez años. En 2024 se destinó cerca de 3.349 millones de dólares para su importación y en esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que según el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, resulta insuficiente para cubrir la demanda.

En ese contexto, choferes del transporte pesado de Santa Cruz realizaron al inicio de la semana en la oficina de YPFB y la Confederación de Choferes de Bolivia anunció que realizará un paro de transporte “de despedida” contra el Gobierno, que concluye sus funciones el próximo 8 de noviembre sin haber resuelto los temas que más preocupan a los bolivianos, según los estudios de opinión: la falta de dólares, la falta de combustible y el aumento de los precios.

