América Latina

Boric aseguró que Chile “no está en condiciones de recibir más migración”

El presidente chileno dio un portazo a la idea del gremio agrícola de regularizar a inmigrantes para elevar la fuerza laboral

Mauricio Palazzo

Por Mauricio Palazzo

Guardar
"Por ahora no está en
"Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia", aseguró Boric.

El presidente chileno Gabriel Boric le dio un no rotundo al llamado de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de regularizar mano de obra migrante a fin de elevar la fuerza laboral en el país. La idea causó rechazo transversal y este jueves, el mandatario se sumó a las críticas y sostuvo además que el país “no está en condiciones de recibir más migración irregular”.

Cabe recordar que el martes Antonio Walker, presidente de la SNA, afirmó en conversación con Radio Pauta que “el sector agrícola es muy intensivo en mano de obra. Genera un millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante en forma indirecta (...). No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura, y por eso necesitamos a los inmigrantes. Este es un fenómeno global”, afirmó.

Así las cosas, en un punto de prensa y al ser consultado sobre el tema, Boric partió diciendo que primero “habría que estudiar en detalle la propuesta que hace el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tengo una muy buena opinión de Antonio Walker, quien ha tenido un trabajo muy colaborativo. Él fue ministro de Agricultura del expresidente Piñera y nos hemos entendido durante todo nuestro mandato de manera muy constructiva con la Sociedad Nacional de Agricultura”, aseguró.

Pero a renglón seguido, sostuvo que “el trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales, los derechos humanos y lo que hemos dicho también, y se tiene que equilibrar, es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular”, afirmó taxativo.

Cuando nosotros asumimos las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras. Entonces es una propuesta que habría que ver sus detalles. Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia, pero vamos a acoger siempre de manera constructiva lo que plantea la SNA porque ha tenido un rol muy nuevamente constructivo, no con el gobierno sino con el campo y con el desarrollo de la industria nacional”, cerró el mandatario.

“La mano de obra nacional no
“La mano de obra nacional no es capaz de cubrir una cosecha de cereza donde vamos a necesitar 250 mil personas para esta temporada", aseguró Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

La insistencia de Walker

Esta jornada, Walker volvió a la carga y en entrevista con El Mercurio, explicó con mayores detalles su propuesta y emplazó al mundo político a “dejar el populismo“.

“El llamado de la SNA es: formalicemos al inmigrante que entró con visa de turista, que sabemos por dónde entró y cuándo entró, porque está siendo un tremendo aporte al país en muchos ámbitos distintos”, afirmó.

“La mano de obra nacional no es capaz de cubrir una cosecha de cereza donde vamos a necesitar 250 mil personas para esta temporada. No es capaz de absorber la mano de obra necesaria para realizar labores intensivas, como ajustes de carga, cosechas y otras tantas que hay en la agricultura chilena”, explicó.

Debido a ello, llamó al mundo político a “dejar el populismo y abordar este tema con seriedad. Nos guste o no, es una realidad. Hagamos un proceso de formalización acotado: solo para los que ya entraron, no para los que van a entrar, para evitar el efecto llamado”, subrayó.

Finalmente, dijo entender que se trata de un “un tema muy poco popular para un candidato, porque los inmigrantes están asociados al narcotráfico y la delincuencia. A esos, expulsémoslos. Pero la gran mayoría es honrada y trabajadora”, remató el líder del gremio agrícola.

Temas Relacionados

Gabriel BoricAntonio WalkerMigrantesChileSociedad Nacional de Agricultura

Últimas Noticias

Paro nacional en Ecuador: denuncian a líderes indígenas por instigación y terrorismo

Otros líderes sociales también confirmaron que enfrentan investigaciones

Paro nacional en Ecuador: denuncian

José Antonio Kast presentó su plan para acabar con la violencia en La Araucanía chilena

El programa del candidato presidencial busca “erradicar el terrorismo y recuperar el territorio”

José Antonio Kast presentó su

Transportistas de Bolivia enviarán muestras de gasolina al exterior para verificar su calidad

Choferes e ingenieros mecánicos denuncian averías en vehículos debido a la supuesta mala calidad del combustible. Sostienen que tiene una cantidad de etanol mayor a la permitida

Transportistas de Bolivia enviarán muestras

Jorge Quiroga lidera la preferencia electoral a menos de un mes del balotaje de Bolivia

Más del 60% de los consultados en el estudio ya tiene definido su voto para la segunda vuelta. Quiroga obtiene el 47% frente al 39,3% de Rodrigo Paz

Jorge Quiroga lidera la preferencia

Atraparon a El Pelón en Uruguay, un peligroso delincuente que era buscado por tres asesinatos

El delincuente circulaba en una moto cuando fue detenido, estaba armado y cayó al pavimento durante una persecución policial que inició la policía

Atraparon a El Pelón en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

La caída de ‘El Monstruo’ daría paso a una nueva línea de sucesión en el crimen organizado, advierte exministro Gastón Rodríguez

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de septiembre: la estación Zócalo se encuentra cerrada

El laberinto judicial que pone en suspenso la extradición a Chile de “Larry Changa”, el fundador del Tren de Aragua capturado en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Netanyahu habla a los rehenes desde la Asamblea de la ONU: "Os traeremos de vuelta a casa"

Iker Casillas confía en "revivir otra vez el éxito" de la selección española de fútbol en el Mundial 2026

Localizadas fosas con restos de personas represaliadas en el cementerio de Benaocaz

Almandoz afirma que el Festival es "un escaparate de primera" para una serie en euskera como 'Zeru ahoak'

ENTRETENIMIENTO

“Siempre busco salir de mi

“Siempre busco salir de mi zona de confort”: Jessica Chastain revela su motor artístico y personal

James Bond apuesta por el misterio: un nuevo 007 sin celebridades conocidas

Mark Wahlberg resaltó la importancia de la familia en su vida: “Estoy muy emocionado de que todos mis hijos estén conmigo”

Brooklyn Beckham habló sobre la relación con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

Sacha Baron Cohen comenzó una relación con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer: se mostraron juntos por primera vez en una fiesta en Ibiza