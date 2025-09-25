América Latina

Un diputado chileno karateca detuvo a un ladrón: es cinturón negro

Roberto Arroyo (PSC) redujo al delincuente y lo entregó a la policía

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Arroyo tiene 62 años y practica artes marciales desde hace 40.

Al mejor estilo del recordado “señor Miyagi”, el diputado del Partido Socialcristiano, Roberto Arroyo, participó este miércoles de una llamada “detención ciudadana” al reducir y neutralizar a un delincuente que huía tras quebrar la ventanilla de un vehículo para robar artículos de valor en su interior, en pleno centro de la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caupolicán con Freire y según su propio relato al diario Las Últimas Noticias, el legislador, quien tiene 62 años, practica artes marciales desde hace 40 y es cinturón negro, se percató de que alguien se esforzaba, en vano, de apresar al ladrón para entregarlo a la policía.

“Al llegar, alguien lo había detenido, pero con mucha dificultad, así que intervine con movimientos rápidos para reducir al delincuente, desorientarlo, inmovilizar sus brazos y tumbarlo sin posibilidad tampoco de usar sus piernas para golpear. Algunos vecinos le dieron algunos golpes, pero yo contuve la situación porque era importante que no se hiciera justicia por sus propias manos“, detalló.

Según el parlamentario, “intervine en la detención para evitar que los testigos del robo se abalanzaran sobre el individuo y lo golpearan, porque el objetivo era entregarlo a la policía”.

El ladrón había sido detenido al menos 15 veces por delitos similares.

Ladrón reincidente

Arroyo logró así mantener en el suelo por unos 10 minutos al maleante hasta que los uniformados se apersonaron en el sitio del suceso, quienes reconocieron al ladrón y aseguraron haberlo detenido previamente al menos unas 15 veces.

“En mi escuela de karate yo hice el siguiente juramento: vengo aquí con las manos vacías, pero estoy obligado a defender y defenderme. Las detenciones ciudadanas ocurren cuando existe un Estado que es ineficiente en entregar protección a los ciudadanos, estas cosas no ocurrirían si la justicia no fuera tan garantista”, criticó de paso.

El diputado sostuvo, eso sí, que el karate es una disciplina cuya filosofía consiste en defenderse y no en atacar. “Ya tengo más de 60 años, así que algunos me dicen que soy como el señor Miyagi”, cerró festivo el ducho parlamentario.

