Un alcalde chileno despidió a todos los funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica

29 funcionarios con años de carrera fueron desvinculados.

Continúan los coletazos tras el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país estando con licencia médica, entre los años 2023 y 2024. Este martes, el alcalde de la comuna de Molina (210 kms al sur de Santiago), Felipe Méndez Guzmán, despidió a 29 funcionarios de su municipio que no cumplieron con el reposo obligatorio prescrito.

“Nosotros tuvimos que llevar una investigación acorde a todo lo que nos indica Contraloría y a los procesos internos de la municipalidad. Esta concluyó el día 22 de septiembre y, en todos los casos, se determinó que no había argumentos que justificaran el viaje al extranjero”, aseguró el edil.

La decisión implica la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos para dichos trabajadores, algunos de ellos con altos cargos y carreras de mas de 30 años de servicio que se van por la borda.

De hecho, el ahora exjefe de control interno de esa repartición, Hugo Soriano, se amotinó la mañana de este martes en su oficina acompañado por un equipo de televisión local y se negó por horas a abandonar el edificio consistorial, hasta que finalmente se retiró de manera pacífica, no sin antes anunciar que apelará a la decisión del alcalde.

“Me reservo el derecho a hacer algún comentario por instrucción expresa de mi abogada, pero también hablo por los que están dolidos, tienen miedo y no pueden alzar la voz por posible represalias”, aseguró de manera contradictoria al noticiario 24 horas de TVN, Red Maule.

Mediante un comunicado público, desde el municipio señalaron que la resolución de despedir a dichos trabajadores está en línea con su política de “tolerancia cero” ante cualquier abuso, sea cual sea su antigüedad o rango.

Entre 2023 y 2024 se entregaron un total de 5.147.997 licencias a funcionarios estatales y se registraron 1.231.362 salidas y entradas al país.

Las cifras del escándalo

El informe de la CGR, publicado en mayo pasado y elaborado mediante un cruce de información entre las licencias médicas que se emitieron entre 2023 y 2024, la nómina de estatales a nivel nacional y los registros de salida de la Policía de Investigaciones (PDI), arrojó que durante dicho periodo se entregaron un total de 5.147.997 a funcionarios estatales y se registraron 1.231.362 salidas y entradas al país.

Hace poco, la CGR informó que las municipalidades chilenas pagaron en total $388 mil millones (poco mas de USD 406 millones) por concepto de licencias médicas durante todo el año pasado, cifra que aumentó un 321% en los últimos 10 años. A modo de ejemplo, en 2015 se pagaron $92 mil millones (mas de USD 96 millones).