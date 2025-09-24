América Latina

Conmoción en Uruguay por el asesinato de un barbero: lo asaltaron cuando grababa una publicidad

Amigos y familiares homenajearon en su peluquería a Gonzalo de Castro, el joven de 27 años que se resistió a un robo y fue baleado en el cuello; lo recordaron como una personas solidaria, a la que le gustaba ayudar

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Gonzalo de Castro, un joven barbero uruguayo que fue asesinado mientras grababa una publicidad (@comunidadrollerauy)

El joven Gonzalo de Castro, de 27 años, había ido a la Fortaleza del Cerro, uno de los puntos más altos de Montevideo (Uruguay), a hacer una publicidad para su barbería. Hasta allí, en el acceso oeste de la capital uruguaya, llegó un hombre a robarlo. Eran las dos de la tarde del lunes. De Castro se resistió al asalto, forcejeó con él pero fue baleado en el cuello.

La Policía llegó hasta la zona y trasladaron al joven hasta el hospital del Cerro, donde se detectó que la herida era de gravedad. Casi dos horas después, se constató el fallecimiento de este barbero conocido en el barrio, a quien se destaca como un hombre bueno y solidario.

El ladrón, mientras tanto, huyó después de disparar. De Castro estaba acompañado por un amigo, en un lugar en el que hay unas letras que dicen Montevideo.

La barbería de Gonzalo de Castro, asesinado en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El caso generó conmoción en el barrio. Este martes, el día después del crimen, hubo un homenaje a él en la barbería. “Gonza, siempre presente”, decía un cartel colocado en la puerta del local.

Cuando la noticia de la muerte de De Castro comenzó a circular, decenas de personas fueron hasta el Hospital del Cerro, donde el barbero pasaba sus últimas horas de vida. El dolor se hizo sentir en el barrio. Allí había montado su barbería en 2022. Desde entonces, el negocio creció.

Lorena Sestao, una amiga cercana a Gonzalo, contó al noticiero Telemundo de Canal 12 que el joven era amado por todo el barrio. “Estamos todos de luto. Es impresionante el dolor que sentimos todos desde anoche. Estamos todos acá, acercándonos, porque no podemos creer. Era siempre la alegría de acá, de esta cuadra”, dijo la joven.

La Fortaleza del Cerro de Montevideo, donde fue asesinado Gonzalo De Castro (Captura Telemundo/Canal 12)

El barbero le cortaba gratis el pelo a quienes no lo podían pagar, organizaba eventos solidarios para recolectar juguetes para niños del barrio y también daba clases de peluquería a quienes le interesaba el oficio.

Se preocupaba mucho por los niños para que tengan regalos. Si no tenían para el corte de pelo, venían para acá y se lo cortaban con él. Organizaba jornadas solidarias. Siempre así: las jornadas siempre eran de regalos. Siempre organizábamos algún folleto, la gente se acercaba, nos donaba comida, pelotero”, recordó su amiga.

La última movida solidaria organizada por De Castro fue un éxito: la calle de la peluquería fue cortada por la cantidad de gente que había. Llegaban personas humildes, que muchas veces no tenían para comer, pero en ese lugar podían hacerlo. Además, los días previos al inicio de clases, este joven sacaba carteles a la calle en los que anunciaba que se cortaba el pelo gratis.

Gonzalo de Castro (de rojo) en su peluquería en el barrio Cerro Norte de Montevideo (@barberia_lodellow)

Nahuel, otro amigo de De Castro, lo definió como el “alma” del barrio. “Era una persona solidaria, le gustaba ayudar a todo el mundo, especialmente a los niños”, contó al noticiero Telenoche de Canal 4. “Era la solidaridad en persona. Tenías un problema, ibas y lo hablabas con él. Te buscaba una solución. Incluso con los barberos. Hace poco habían puesto otra silla para ser tres barberos porque no podía más de la cantidad de trabajo, todo el mundo quería cortarse con él. Era maravilloso”, dijo Nahuel.

En las redes sociales –relató el amigo– todo el barrio pedía justicia por su asesinato. “No pueden creer que a una persona tan buena, tan pura, le haya pasado lo que le pasó”, lamentó.

Gonzalo estaba en la Fortaleza del Cerro, uno de los puntos con mejor vista de la ciudad, para grabar una publicidad para su peluquería. El delincuente que llegó hasta allí le pretendía robar su auto. Se lo había comprado la semana anterior.

