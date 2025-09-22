América Latina

Las Fiestas Patrias en Chile dejaron 45 muertos

Hubo 22 homicidios y 23 fallecidos por accidentes de tránsito

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Se contabilizaron 563 accidentes de auto.

Un total de 45 personas murieron en las celebraciones de las Fiestas Patrias chilenas en seis días que se extendieron desde el lunes hasta este sábado, un 40% menos que en 2024, según cifras del Ministerio de Seguridad entregadas esta jornada.

“Este año tenemos 40% menos de homicidios respecto de las Fiestas Patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 hasta el 21 de septiembre. En términos numérico, pasamos de 37 a 22 víctimas", señaló Rafael Collado, ministro de seguridad subrogante.

La buena noticia es que de los 22 homicidios, solo uno fue producto de una riña ocurrida en una “fonda” en la comuna de Puchuncaví (142 kms al noroeste de Santiago).

Collado aseguró que la baja en los índices se debió al despliegue de mas de 10 mil policías en todo el país, los que realizaron 66.700 controles que terminaron con 4.700 personas detenidas por delitos de diversa índole.

399 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

23 muertos en accidentes de tránsito

Por otra parte, 23 personas fallecieron y otras 400 resultaron heridas producto de accidentes vehiculares, toda vez que más de un millón de autos salieron desde la Región Metropolitana con destino a todo el país.

Según informaron desde Carabineros, hubo más de 86 mil fiscalizaciones en todo Chile en las que se detuvo a 399 personas por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

En detalle, se contabilizaron 563 accidentes de auto, un 70% de los cuales ocurrieron en ciudades y el 29% en zonas campestres.

Así lo señaló el general Víctor Vielma, jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, quien sostuvo que “lamentablemente fallecieron 23 personas este año 2025 y las causas asociadas a estos siniestros con consecuencias fatales fue por la conducción a exceso de velocidad, la conducción no atenta y principalmente una causa que viene sostenida y en aumento, que es la exposición del peatón a riesgo de atropello con consecuencias fatales”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lamentó sobre todo la muerte de un niña de 11 años que fue atropellada en Pucón (785 kms al sur de Santiago).

“De estas 23 personas, tenemos una persona que es una niña y que acentúa esta situación que pasa en Chile, de que perdemos un niño a la semana producto de siniestros viales”, sostuvo.

“Desde el viernes 17 hasta el domingo 21 perdimos un promedio de cinco personas cada día. El año pasado perdimos siete en ese período, lo que habla de que este año, en ese sentido, fue mejor que el año pasado. Pero uno no se puede felicitar, uno no se puede alegrar cuando estamos presentando este tipo de estadística”, remató la autoridad de gobierno.

Temas Relacionados

ChileFiestas PatriasHomicidiosAccidentes vehiculares

