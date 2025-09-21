América Latina

“No me quiero ir de aquí: una más”, así fue el último show de Bad Bunny en Puerto Rico previo a su gira mundial

Un escenario convertido en hogar, viejas heridas transformadas en himnos y miles de voces unidas por un cantante. Los conciertos más esperado por los puertorriqueños llegaron a su fin

Guardar
El último show de Benito
El último show de Benito en Puerto Rico tuvo la presencia de Arcángel, su íntimo amigo e histórico cantante puertorriqueño (AFP)

Bad Bunny concluyó el sábado en el Coliseo de Puerto Rico su residencia musical “No me quiero ir de aquí: Una más” con una función adicional —la número 31— que se convirtió en una verdadera fiesta de pueblo. El espectáculo fue transmitido en plazas, cines y locales de la isla a través de la plataforma Amazon Music.

La presentación coincidió con los ocho años del paso del huracán María sobre Puerto Rico, que en 2017 dejó a toda la isla sin servicio eléctrico, afectado hasta hoy por interrupciones frecuentes.

El concierto arrancó con el sencillo “Alambre Púa”, destacando los barriles de la bomba puertorriqueña, seguido de “Ketu Tecré”, “El Clúb”, “La Santa”, “Pitorro de Coco”, “El Apagón” y “Weltita” junto al grupo Chuwi. La velada continuó con “Kloufrens”, “Bokete”, “Si Estuviésemos Juntos”, “Ni Bien Ni Mal”, “Amorfoda” y “Turista”.

Bad Bunny junto a sus
Bad Bunny junto a sus músicos brillaron en la noche del sábado (AFP)

El escenario principal, denominado “La casita”, inspirado en construcciones típicas de Puerto Rico, sirvió para interpretar “Nuevayol”, “Tití Me Preguntó”, “Neverita”, “Si Veo a Tu Mamá”, “La Romana” y “Perfumito Nuevo”, junto a la cantante boricua Rainao.

En sus primeras palabras, Bad Bunny señaló: “Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir. Donde quiera que vamos, nos hacemos sentir. Así que hay que mantener la energía de un boricua, toda la noche. No nos vamos a quitar. Y nos están viendo el mundo entero. ¿Ustedes lo saben, verdad?”

El artista continuó: “Por treinta noches estuvieron visitándonos y mucha gente en el mundo entero ya vieron lo que era PR. Pero esta noche van a verlo de verdad. Así que, gracias por estar aquí. Vamos a pasarla bien”, antes de interpretar “Voy a Llevarte Pa’ PR”.

Benito se presentó en 31
Benito se presentó en 31 oportunidades en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico (AFP)

También participaron Dei V, Jowell y Randy, Ñengo Flow, De La Ghetto y Arcángel, quienes interpretaron un popurrí de temas de reguetón, entre ellos “Safaera”. Ñengo Flow lució una camiseta con la palabra Puerto Rico y el número 4.645, el total de muertos por el huracán María según un estudio de 2018.

El grupo puertorriqueño de plena Los Pleneros de la Cresta interpretó varias canciones, incluido “Café con Ron”, grabada junto a Bad Bunny en el disco “DTMF”. Posteriormente, Bad Bunny cantó salsa con “Baile Inolvidable” y “La Mudanza”, y recibió a Marc Anthony para interpretar “Preciosa”, cerrando finalmente con “Debí Tirar Más Fotos”.

El cantante, con millones de
El cantante, con millones de seguidores en las redes sociales, cautivó a sus fans en 31 noches inolvidables para ellos (AFP)

El evento se proyectó en cientos de pantallas en la isla, incluyendo Distrito T-Mobile, donde al menos 2.000 personas se congregaron.

Según un estudio de Gaither International, la residencia tuvo un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, superior a los 377 millones proyectados inicialmente.

A la residencia asistieron personalidades de nivel internacional como LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Lin-Manuel Miranda, entre otros.

El increíble espectáculo de Benito
El increíble espectáculo de Benito en Puerto Rico (AFP)

Tras concluir la residencia, Bad Bunny se prepara para su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, que iniciará los días 21 y 22 de noviembre en República Dominicana, continuará por Latinoamérica, Europa y Asia, y finalizará el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica, dejando fuera a Estados Unidos por la situación de los migrantes, según indicó el propio artista.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBad BunnyPuerto RicoSan JuanColiseo de Puerto Rico

Últimas Noticias

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno: “América Latina es la región que más ha retrocedido en calidad democrática”

El diplomático advierte en Buenos Aires sobre el “secuestro de las democracias desde adentro”. En una entrevista con Infobae, analiza la crisis del multilateralismo y urge al progresismo a combinar justicia y eficiencia para frenar el avance de la ultraderecha

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno:

Montaje y teatralidad: la manipulación del régimen de Ortega al presentar pruebas de vida de presos desaparecidos en Nicaragua

“Engorde” previo, corte de pelo, afeitado, uniformes nuevos y salones donde los carceleros hacen de amables meseros, forma parte de las puestas en escenas que organiza la dictadura ocasionalmente como respuesta a la presión nacional e internacional

Montaje y teatralidad: la manipulación

Cómo se articuló la red de inteligencia, crimen organizado y poder político detrás del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador

De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, el crimen fue antecedido por seguimientos, amenazas y coordinación entre actores políticos del correísmo, empresarios investigados y estructuras criminales como Los Lobos

Cómo se articuló la red

El Consejo Electoral de Ecuador envió a la Corte Constitucional el nuevo decreto de Noboa para un referéndum sobre la Asamblea Constituyente

Con cuatro votos a favor, los consejeros aprobaron una moción en la que solicitaron a los jueces pronunciarse en el menor tiempo posible sobre la constitucionalidad del decreto 153, en el que el mandatario convocó nuevamente a la consulta popular

El Consejo Electoral de Ecuador

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la operación, realizada con apoyo de la DEA frente a la costa de Golfito, terminó con la captura de un ciudadano ecuatoriano y la muerte de uno de los ocupantes de la lancha al encallar en tierra firme

Costa Rica incautó dos toneladas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cámara de seguridad graba el

Cámara de seguridad graba el momento en que una mujer es secuestrada en Tehuacán, Puebla

Jota Pe Hernández denuncia como “asqueante” el manejo de la Unidad de Víctimas otorgada al senador Gustavo Moreno

Resultados de la Lotería del Cauca: todos los números ganadores del sábado 20 de septiembre de 2025

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 21 de septiembre de 2025

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 21 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La facturación del sector servicios

La facturación del sector servicios modera su crecimiento en julio al 4,7% y encadena 16 meses de alzas

La Península sufre este domingo un fuerte descenso de las temperaturas y lluvias intensas en el tercio nordeste

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno: “América Latina es la región que más ha retrocedido en calidad democrática”

Montaje y teatralidad: la manipulación del régimen de Ortega al presentar pruebas de vida de presos desaparecidos en Nicaragua

Fingió un embarazo y enfermedades: fraudes millonarios, manipulación emocional y un fallo judicial que indignó a la opinión pública

ENTRETENIMIENTO

“Dos bobos en un auto”:

“Dos bobos en un auto”: el día que Tom Cruise y Dustin Hoffman dudaron del éxito de Rain Man

Las conquistas más famosas de Liam Gallagher, el eterno chico malo del britpop

Reese Witherspoon habló del duro proceso de sanar tras una relación abusiva:“Tuve que reconfigurar mi mente”

Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos tras recibir amenazas

MrBeast se suma a “Angry Birds 3″ y revoluciona la animación