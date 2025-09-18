América Latina

El Tribunal de Justicia en Bolivia rechazó el recurso con el que Jeanine Añez buscaba salir de prisión

El recurso de revisión de sentencia se declaró inadmisible debido a que no se cumplió con subsanar las observaciones realizadas por el magistrado relator. La defensa de la ex presidenta puede presentar un nuevo recurso

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Tarija

Guardar
ARCHIVO - La expresidenta interina
ARCHIVO - La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, camina hacia su sentencia en la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz, Bolivia, el 15 de junio de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, continuará detenida en una prisión de La Paz, luego de que la Justicia rechazara la solicitud de anulación de la sentencia de diez años que obtuvo en 2022, por un caso relacionado a la forma en la que asumió la Presidencia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó el recurso presentado por el equipo legal de Añez bajo el argumento de que no se enmendaron las observaciones que le había planteado el magistrado relator, señala la prensa local.

Sin embargo, los jueces de la Suprema apuntaron que la defensa de la ex presidenta “puede volver a presentar un nuevo recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada” argumentando nuevas motivaciones.

Uno de los abogados de la ex presidenta, Luis Guillén, indicó que los motivos presentados estaban abocados a la revisión de competencias del tribunal que la juzgó y que en los próximos días se presentará un nuevo recurso.

La ex presidenta deja la
La ex presidenta deja la cárcel de Miraflores, en La Paz, con las manos esposadas. 17 de octubre de 2024. (Photo by DANIEL MIRANDA / AFP)

Estas acciones legales se enmarcan en un proceso de revisión judicial ordenado por el presidente TSJ, Romer Saucedo, tras las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Mediante un instructivo se ordenó la revisión de oficio la detención preventiva en varios casos porque los plazos legales estaban excedidos o existían indicios de vulneración de derechos.

Esta determinación permitió que los ex líderes cívicos de oposición Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari sean excarcelados y reciban detención domiciliaria, y que la ex presidenta Añez obtenga beneficios en algunos de los procesos judiciales que enfrenta, reconociéndose además que ciertas causas deben tratarse mediante un juicio de responsabilidades por su condición de ex presidenta.

Este giro en las decisiones judiciales ocurre en vísperas de un nuevo escenario político tras la derrota del oficialismo en las urnas y la constitución de un nuevo poder que será opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) a partir del 8 de noviembre.

La liberación de los líderes opositores y los beneficios otorgados a Añez, que se consideran tres iconos del dominio oficialista, ha reabierto el debate sobre lo ocurrido durante la crisis política de 2019 y avivó los cuestionamientos acerca de la instrumentalización de la justicia con fines políticos, la necesidad de respetar las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

El líder opositor salió de
El líder opositor salió de la cárcel de Chonchocoro flanqueado por sus abogados y un dirigente de su agrupación política. El Alto, Bolivia. 29 de agosto 2025. REUTERS/Claudia Morales

Diez años por el caso “golpe de Estado II”

La ex presidenta Añez cumple una condena de 10 años de cárcel dictada a mediados de 2022 y ratificada a finales de 2023, por el caso denominado ‘golpe de Estado II’, en el que se la acusa de haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis post electoral de 2019.

El ex presidente Evo Morales (2006-2019) y quienes lo seguían la línea de sucesión renunciaron el 10 de noviembre de ese año, en medio de un motín policial y masivas protestas sociales que acusaban al Gobierno de haber cometido fraude electoral. En ese contexto, Añez asumió la presidencia del Senado y luego la del Estado, en sesiones cuestionadas por no cumplir con los reglamentos ni la normativa establecida.

Los aliados de la ex mandataria defienden la toma de poder como legítima debido al vacío de poder que había en el país pero Morales y sus seguidores denuncian que se trató de un “golpe de Estado”, una discusión que aún divide en Bolivia.

Temas Relacionados

BoliviaJeanine AñezTribunal Supremo de Justiciarevisión de sentenciaLuis Fernando CamachoMarco Antonio Pumari

Últimas Noticias

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

Será durante la tarde-noche, periodo en el que incrementa la demanda de energía

Se extienden los apagones en

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

Entre 2014 y 2023, se registraron más de cinco mil matrimonios y uniones libres en menores de edad incluso desde los 12 años. Organizaciones de derechos humanos celebran el avance normativo

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio

Un tercio de los cubanos está afectado por la falta de agua

Son más de 3,1 millones de personas las que sufren la escasez total o parcial del suministro en todo el país

Un tercio de los cubanos

Lula da Silva dijo que vetará una amnistía para Jair Bolsonaro en caso de que el Congreso la apruebe

El presidente de Brasil se refirió al proyecto que podría beneficiar al ex mandatario, condenado a 27 años de prisión por golpismo

Lula da Silva dijo que

La postura de Brasil ante la tensión entre Venezuela y Estados Unidos: “Estaremos del lado que siempre hemos estado”

El despliegue de una flota del país norteamericano para cortar la ruta del narcotráfico a través del Caribe fue tema de entrevistas en las que el presidente Lula da Silva y otros funcionarios brasileños expresaron la postura del gobierno

La postura de Brasil ante
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La mañanera de hoy 18

La mañanera de hoy 18 de septiembre | En vivo

¿Autos con tecnología o teléfono con ruedas?: cómo los fabricantes de autos buscan atraer a los clientes del futuro

Ministro de Educación respondió tras alerta de la Ocde sobre alarmante deserción escolar y bajo rendimiento académico en Colombia

BMV comienza el día con pérdidas y contrasta con la subida de los mercados accionarios a nivel mundial

Rafael Caro Quintero y su cuarto encuentro con la justicia en EEUU: buscará revertir medidas de aislamiento

INFOBAE AMÉRICA
Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de

Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de Música 2025, sobre la retirada de España de Eurovisión: "Es consecuente"

Crisis, reformas y acuerdos internacionales: los primeros 100 días de Lee Jae-myung en la presidencia de Corea del Sur

Fiscalía e Igualdad tras los "fallos" en pulseras para maltratadores: "Las víctimas siempre han estado protegidas"

CCOO y UGT defenderán una estrategia sindical unitaria para subir SMI, rebajar jornada y reformar el despido

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen confesó el inesperado

Charlie Sheen confesó el inesperado origen de su crisis en Two and a Half Men

El Ghostface original vuelve: Matthew Lillard confirma su participación en ‘Scream 7′

Celebridades apoyaron a Jimmy Kimmel tras suspensión de su programa por comentarios sobre Charlie Kirk

Amanda Seyfried aclara su comentario sobre la muerte de Charlie Kirk tras aluvión de críticas

Cameron Crowe reveló su filosofía para dirigir películas: “Todo parecía cuestión de vida o muerte emocionalmente”