América Latina

Un hombre subió a una torre en Uruguay porque no puede ver a su hijo y bajó tras llamada del presidente Orsi

El manifestante, de 32 años, protagonizó una tensa situación porque la Justicia no le permite ver a su hijo de cuatro años

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Un hombre se subió a
Un hombre se subió a torre de telefónica en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Un hombre de 32 años estuvo subido durante cuatro horas a una torre telefónica en Florida, una ciudad uruguaya ubicada a 100 kilómetros de Montevideo. Lo hizo para reclamar porque no puede ver a su hijo y recién bajó luego de recibir una llamada del presidente de la República, Yamandú Orsi. El hombre se frenó en la primera plataforma de la torre, ubicada a unos 40 metros de altura, y allí colocó un cartel que decía: “Hacerte cargo SCJ [Suprema Corte de Justicia]”.

Antes de que se bajara, el jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 que el reclamo es por un hijo de él, al que no puede ver. Explicó que la queja es por una resolución judicial tomada en un juzgado de Paso de los Toros, una ciudad ubicada a 160 kilómetros de Florida.

“Al no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre de Antel, el primer tramo. Estamos hablando de unos 40 metros de altura”, dijo Noria, quien aseguró que no tenía claras las intenciones del hombres.

El hombre se bajó tras varias horas. En ese período de tiempo, recibió varias llamadas, entre ellas la de Yamandú Orsi. También hizo una videollamada con un periodista del Semanario El Bocón. No hagas locuras”, le pide el periodista Jorge Bonica en el diálogo que mantienen.

Hombre reclamaba porque no podía
Hombre reclamaba porque no podía ver a su hijo (Captura Subrayado/Canal 10)

“Estoy arriba de la torre de [la telefónica estatal] Antel de Florida, en la primera plataforma. Acabo de colocar una pancarta”, relató el hombre en el diálogo con el periodista. “Ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia, tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo. Después, lo que estoy denunciando son los malos tratos que no solo me dan a mí sino que le dan a todos los hombres desde la Unidad Especializada en Violencia de Género de Florida”, dijo.

El hombre dijo que esa fue la última manera que encontró para hacer el reclamo.

En el diálogo el periodista le sugiere que se baje de la torre porque es peligroso estar allí y le recomendó hacer el reclamo de otra manera. El manifestante exigió en ese momento que se presente el ministro del Interior y contó que el día anterior había estado en una oficina de esa cartera. Quería hablar directamente con Carlos Negro.

El hombre cortó la llamada con el periodista para no gastar más batería.

El hombre se bajó tras
El hombre se bajó tras un llamado del presidente de la República, Yamandú Orsi (Captura Subrayado/Canal 10)

La radio local CW33 informó que en el lugar se hicieron presentes efectivos de Policía, Bomberos y personal médico. Además, la emisora relató que el hecho generó una gran conmoción en la ciudad y señala que hubo un “importante número de curiosos” que se acercaron hasta la torre para ver lo que pasaba.

El diario local Cambios, en tanto, relató que en Florida se vivió un “drama” por esta situación. Este medio informó que el hombre amenazó con arrojarse al vacío si no obtenía una respuesta a sus planteos, una advertencia que motivó la presencia de policías, bomberos y de equipos de negociación especializados.

Tras la llamada de Orsi y tras el diálogo con los equipos de negociación, el hombre accedió a bajar. Una vez en tierra, fue trasladado para evaluaciones médicas y psiquiátricas, primero en Florida y luego en Montevideo, la capital del país. Este diario informó que en la capital se dispuso la internación transitoria y la colocación de tobillera electrónica al hombre. Desde el hospital, el hombre relató que permanece con custodia policial, una medida que el hombre cuestionó porque la considera injustificada.

