América Latina

Chile enviará a Bolivia a cinco militares detenidos por cruzar la frontera de manera irregular

Los uniformados realizaban pesquisas contra el crimen organizado cuando ingresaron al país por Colchane

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Un soldado chileno borroso en primer plano con un rifle, frente a un paisaje desértico vasto donde una máquina construye un muro en la frontera
“No hay un delito que se les pueda imputar por ahora”, señaló el fiscal a cargo.

La mañana de este jueves, Carabineros de Chile detuvo a cinco militares bolivianos que ingresaron al país de manera irregular por el paso fronterizo de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), incautando la camioneta en que se movilizaban y su armamento. Sin embargo, por la tarde, el fiscal a cargo de la investigación resolvió que no cometieron delito alguno, razón por la cual serán reconducidos de vuelta a Bolivia a la brevedad.

De acuerdo a una nota de Radio Paulina, los uniformados formaban parte de una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera en el sector del Salar de Coipasa, cuando fueron detectados por un Puesto de Observación Fronteriza (POF) del Ejército, quienes notificaron a Carabineros de inmediato.

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Tras ser detenidos se les incautaron sus armas de servicio y el vehículo en el que se trasladaban.

He aquí el detalle del decomiso:

-1 vehículo militar sin patente, marca Toyota, modelo Land Cruiser.

-5 pistolas (con su respectiva munición).

-1 fusil de guerra (con su respectiva munición).

-3 cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

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El vehículo y el armamento incautado también serán devueltos a Bolivia por las vías diplomáticas correspondientes.

“No hay delito”

Tras la detención, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, valoró la rápida acción del Ejército y la policía nacional “en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”, y explicó que los detenidos se encontraban realizando pesquisas contra el crimen organizado cuando ingresaron al país de manera accidental.

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Debido a esto, el fiscal del Tamarugal, Milton Torres, aseguró que “no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y, desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia“.

Tocante a la camioneta y las armas decomisadas, detalló que estos serán “remitidos en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia también“.

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