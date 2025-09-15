Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía

En el marco de la Misión Institucional Quito – Ecuador, organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) con el apoyo de la Embajada de Perú en Ecuador, el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, analizó los desafíos y oportunidades de las economías andinas. En entrevista con Infobae, Macera destacó que Ecuador atraviesa un momento clave de ordenamiento fiscal y apertura comercial, al tiempo que insistió en que la estabilidad institucional ha sido fundamental para el desarrollo peruano en los últimos 30 años.

“Hay que felicitar el esfuerzo que ha hecho Ecuador en el último año de tratar de equilibrar cuentas fiscales. Ecuador era un país que tenía déficits absolutamente inmanejables y, además, anclado al dólar, lo que implica retos adicionales. El gobierno ha demostrado un compromiso mucho mayor con los principios de responsabilidad económica y ha sabido lidiar con el costo político que traen estos ajustes”, aseguró.

Al referirse a la experiencia peruana, Macera subrayó que el marco constitucional ha sido decisivo para dar estabilidad a su país. “Más que un marco regulatorio, es un marco constitucional. La base del sistema económico del Perú de los últimos 30 años ha sido la Constitución de 1993. Ese cimiento limitó el rol del Estado en la actividad productiva, promovió la responsabilidad macroeconómica y fortaleció la independencia del Banco Central”, explicó.

Según el economista, aunque las crisis políticas han sido constantes, ese marco permitió que la economía mantenga cierta predictibilidad. “Mientras nos mantengamos dentro del marco constitucional, el daño del vaivén político será limitado. El gran riesgo, que enfrentamos en las elecciones de 2021, era cambiar la Constitución. Eso sí abría la puerta a una situación de mucha más incertidumbre, como pasó en Ecuador, Bolivia o Venezuela”, advirtió.

En la conversación con Infobae, Macera fue consultado sobre la relación entre política y economía: “Yo no soy un entusiasta de esa narrativa de que la economía va por un lado y la política por otro. El Perú debió crecer mucho más si hubiéramos tenido consensos políticos mínimos. Los problemas en educación, salud o infraestructura derivan de esa falta de acuerdos”, afirmó.

Recordó que, aunque Perú tuvo un periodo de relativa estabilidad con gobiernos que completaron mandatos entre 2001 y 2016, en los últimos años se volvió a un escenario de alta volatilidad. Aun así, destacó la resiliencia institucional: “Cuando Pedro Castillo intentó tomar el poder total, las instituciones respondieron: el Congreso, la fiscalía, la policía, los militares y la prensa estuvieron ahí. En esa prueba ácida, el Perú salió aprobado”.

Sobre la coyuntura ecuatoriana, Macera resaltó los avances recientes: reducción del riesgo país, manejo de la deuda y un enfoque profesional en la política macroeconómica. “El ajuste ha sido gradual. No es algo nuevo para la región: Perú lo vivió en los 90. El siguiente paso para Ecuador es profundizar la integración con mercados internacionales. Ya tienen acuerdos con China y negocian con Estados Unidos, pero una de las rutas exitosas del Perú fue la reducción unilateral de aranceles y barreras no arancelarias”, sostuvo.

El economista enfatizó que estas políticas no solo benefician a los inversionistas, sino a las familias. “Se trata de acceder a insumos más baratos para la industria y a productos de mejor calidad para los consumidores. Al comienzo hay reticencia en sectores sensibles, pero la economía termina adaptándose y generando nuevos nichos, como ocurrió con la agroindustria en Perú, que hoy exporta miles de millones de dólares”, explicó.

Consultado sobre los espacios de cooperación entre ambos países, Macera identificó un sector estratégico: la minería. “Ecuador está en un proceso interesante de apertura a la inversión minera a gran escala. Perú ya recorrió ese camino en los últimos 20 años. Hay oportunidades no solo en la explotación, sino en las cadenas previas: proveedores de maquinaria, software, profesionales especializados. Ese ecosistema genera miles de millones de dólares”, afirmó.

El experto advirtió, sin embargo, que el sector exige marcos regulatorios modernos y trámites eficientes. “En Perú un proyecto minero puede tardar 40 años en desarrollarse por demoras burocráticas. No se trata de flexibilizar controles ambientales o comunitarios, sino de evitar duplicidades. Creo que el gobierno de Ecuador tiene muy claro que hay que facilitar la vida al empresario y al ciudadano”, añadió.

Macera concluyó que, más allá de las diferencias políticas, los dos países tienen la posibilidad de construir agendas comunes. “Ecuador comparte la misma cordillera que el norte peruano, donde se concentran grandes reservas mineras. Puede aprender de los aciertos y errores peruanos para dar algunos atajos en su desarrollo. Lo importante es que se consolide la responsabilidad macroeconómica y se mantenga la apertura hacia el comercio global”, dijo.