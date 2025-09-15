Crisis en Cuba: subió la inflación interanual

Archivo - Clientes de un mercado abierto en La Habana, Cuba, el 3 de diciembre de 2013. Las autoridades cubanas pusieron límites de precio en varios productos de primera necesidad el martes 9 de julio de 2024, en un intento de bajar la inflación (AP Foto/Franklin Reyes, Archivo)

La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó en agosto en el 15,21%, un valor ligeramente superior al de julio y que rompe una tendencia a la baja iniciada hace año y medio, de acuerdo con datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El índice de precios al consumidor (IPC) continúa, sin embargo, muy por debajo al registrado en agosto de 2024, cuando se encontraba en el 30,12 %.

La variación mensual frente al mes previo fue del 1,15 % y la variación acumulada se ubicó en el 10,05 %.

Por categorías, destacó el repunte interanual en Bebidas alcohólicas y Tabaco (105,46 %), seguido por Restaurantes y Hoteles (23,40 %), Educación (17,46 %), Servicios de la vivienda (14,03 %), Muebles y artículos para el hogar (13,91 %) y Bienes y Servicios diversos (13,49 %).

Todas las categorías experimentaron subidas interanuales de precios con tasas de dos dígitos, salvo Prendas de vestir y calzado (8,73 %), Recreación y cultura (6,54 %), Transporte (5,10 %), Salud (1,18 %) y Comunicaciones (0,41 %).

Comunicaciones se mantiene como la categoría menos inflacionaria pese al fuerte repunte de las tarifas aplicado el pasado 30 de mayo, que elevó sustancialmente los precios de las recargas adicionales de la telefonía móvil generando protestas y controversia.

De acuerdo con estimaciones del economista cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025, que, a diferencia de los informes mensuales de la ONEI, incluye los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal, “rondaría el 70%”.

La inflación ha triplicado los precios en la isla desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. El índice de precios al consumo (IPC) cerró en el 2021 por encima del 77 %; mientras que en 2022 se situó en el 39,07 %; en 2023, en el 31,34 %, y en 2024, en el 24,88 %.

“En Cuba no hay mendigos... Hay gente que se hace pasar por mendigo para ganar dinero fácil”, declaró la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social del régimen en julio, ignorando que el 89% de las familias cubanas vive en la pobreza extrema y que 7 de cada 10 cubanos deben privarse de alguna comida diaria.

Así lo reveló el Informe 2025 sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que desmiente el relato oficial de un país con “derechos sociales garantizados”, y expone una crisis social y económica de gran magnitud.

El informe, basado en 1.344 entrevistas personales realizadas en 70 municipios de todas las provincias cubanas entre el 8 de junio y el 11 de julio, describe una realidad marcada por la precariedad y la insatisfacción generalizada.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años, evidente en la escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible), la elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales han agravado los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación ha provocado un gran descontento social, visible en las inusuales protestas de los últimos años y en una ola migratoria sin precedentes en escala y duración.

