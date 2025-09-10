América Latina

Tras revés en la Corte Constitucional, Noboa envió un nuevo bloque de preguntas para el referéndum

El presidente ecuatoriano reformuló algunas preguntas de temas clave

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un nuevo bloque de preguntas dirigidas a la Corte Constitucional con el fin de viabilizar reformas constitucionales y una nueva consulta popular, tras el revés que sufrió su primer paquete de propuestas, que no obtuvo dictamen favorable en su totalidad. El comunicado oficial detalla siete nuevas preguntas que el Ejecutivo busca someter a consideración, en medio de un escenario político marcado por tensiones entre el oficialismo y la propia Corte.

El mandatario plantea, en el terreno de las reformas constitucionales, cuatro iniciativas. La primera propone la creación de un registro con los nombres de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de impedir su participación en actividades relacionadas con menores de edad. Una segunda pregunta apunta a limitar la potestad de la Corte Constitucional, estableciendo que solo podrá declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos presidenciales si al menos seis de los nueve jueces lo aprueban.

El tercer planteamiento busca reformar la Constitución para que personas condenadas por extorsión, robo y receptación sean juzgadas y sancionadas mediante procedimientos expeditos.

También Noboa plantea eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, reemplazándola por un sistema de concursos públicos y meritocráticos bajo responsabilidad de la Asamblea Nacional. Esta última propuesta apunta a modificar uno de los puntos más controversiales del diseño institucional del Ecuador, pues desde su creación el CPCCS ha sido cuestionado por su politización y su rol en la cooptación de instituciones clave.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

En el terreno del plebiscito o consulta popular, el Gobierno incluyó tres preguntas. La primera plantea permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego, prohibidos en el país desde el referéndum de 2011, aunque ahora limitados a hoteles de cinco estrellas y bajo regulación legislativa. La segunda busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción usen su nombre, imagen o apoyo en campañas políticas. Otra pregunta propone expedir una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca de manera detallada la organización y procedimientos de la Corte Constitucional.

Estas nuevas propuestas llegan después de que la Corte Constitucional rechazara parcialmente el primer bloque de preguntas enviado por el Ejecutivo. Noboa había presentado ese paquete como una pieza central de su estrategia política para consolidar gobernabilidad en un contexto de crisis de seguridad, estancamiento económico y una Asamblea fragmentada.

La relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional se ha vuelto especialmente delicada en los últimos meses. Mientras Noboa insiste en que las reformas son indispensables para responder a las demandas ciudadanas, sectores académicos y sociales han advertido que algunas de las preguntas podrían tensionar el equilibrio de poderes, incluyendo al Alto Comisionado para la Independencia Judicial de la ONU y otros pronunciamientos de la CIDH.

El presidente Daniel Noboa en
El presidente Daniel Noboa en la marcha contra la Corte Constitucional sucedida el pasado 12 de agosto de 2025. REUTERS/Karen Toro

El regreso del tema de los casinos también genera debate. La prohibición vigente fue resultado de una consulta popular en la que más del 52 % de los votantes se pronunció en contra de estas actividades. No obstante, el Ejecutivo argumenta que la reapertura, bajo condiciones estrictas y en espacios turísticos exclusivos, podría permitir que las ganancias estatales se destinen al programa gubernamental para combatir la desnutrición infantil. Organizaciones sociales, por su parte, ya han señalado riesgos en materia de adicciones y lavado de activos.

En cuanto al registro de agresores sexuales, la propuesta sigue una tendencia regional: países como México y Argentina han implementado mecanismos similares para limitar el acceso de condenados a entornos educativos o recreativos.

Noboa ha señalado que la consulta se realizaría a finales de noviembre. La estrategia de recurrir a la consulta popular apunta también a conectar con un electorado que, según encuestas recientes, sigue demandando soluciones inmediatas en seguridad y empleo, aunque se muestra dividido frente a cambios estructurales en el diseño institucional.

El Gobierno cerró su comunicado exhortando a los organismos correspondientes a “actuar a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano”. La Corte Constitucional tendrá la tarea de analizar la viabilidad de cada pregunta, determinando si cumplen con los requisitos de forma y fondo antes de autorizar su convocatoria.

Temas Relacionados

Daniel NoboaReferéndum EcuadorConsulta Popular EcuadorCorte ConstitucionalEcuador

Últimas Noticias

Sube el robo de autos en el norte de Chile: un candidato boliviano había prometido legalizarlos

Según el Sistema Táctico de Operación Policial hay un incremento de 185% en relación al año anterior. Medios chilenos lo atribuyen a la promesa del candidato Rodrigo Paz de legalizar los autos “chutos”

Sube el robo de autos

Cómo es el túnel submarino que construirá Brasil para unir dos ciudades

La obra que conectará Santos y Guarujá, reducirá el trayecto a dos minutos y generará miles de empleos, con una inversión superior a mil millones de dólares, según autoridades brasileñas

Cómo es el túnel submarino

Las exportaciones de café brasileño a Estados Unidos se hundieron un 46% en agosto por los aranceles de Trump

El dato es con respecto al mismo mes del año anterior, según el balance de Cecafé, la patronal del sector

Las exportaciones de café brasileño

Bolivia: el líder del PCC que radica en Santa Cruz obtuvo nacionalidad en 2011 por matrimonio

Sérgio Luiz de Freitas presentó un certificado de matrimonio, con identidad falsa, para obtener la nacionalidad boliviana, de acuerdo al gobierno de Arce. La investigación surge en medio de una de violencia

Bolivia: el líder del PCC

Cuba sufre un nuevo apagón nacional: es el quinto en menos de dos años

El corte fue a las 9:14 de la mañana de este miércoles, hora de La Habana, y afecta a toda la isla

Cuba sufre un nuevo apagón
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vecinos critican inauguración del primer

Vecinos critican inauguración del primer tramo inconcluso de la Vía Expresa Sur, pero regidora de la MML asegura que está al 96%

Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

Semana de la Cocina Peruana: tradición, diversidad y los sabores que conquistan al mundo

Operativos en Córdoba dejaron la captura de 6 miembros del Clan del Golfo: hay dos Policías activos y un escolta

Qué se celebra el 10 de septiembre en el Perú: una fecha marcada por historia, controversia y conciencia social

INFOBAE AMÉRICA
Pedro J. Ramírez firma 'Por

Pedro J. Ramírez firma 'Por decir la verdad', continuación de sus memorias donde repasa tensiones políticas y desafíos

El dispositivo de seguridad para el fin de La Vuelta en Madrid contará con 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil

La ONU y socios humanitarios exigen un alto el fuego en Gaza: "No hay lugares seguros"

La exposición inmersiva 'Cleopatra' abre sus puertas este viernes en Madrid con un viaje multisensorial por Egipto

Pradas en el Cecopi el día de la dana: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? A mí no me apetece llamarlo"

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum lamentó haber rechazado

Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

Esto dijo Britney Spears en su apoyo a Justin Bieber: “Vergüenza para quienes juzgaron”

Sam Holland y el desafío de construir una carrera culinaria mientras la fama de Tom transforma la dinámica familiar y profesional

El universo ‘Harry Potter’ suma a Keira Knightley, Kit Harington y James McAvoy en su serie de audiolibros

Britney Spears defendió a Justin Bieber tras la polémica por las fotos con su hijo