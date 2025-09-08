América Latina

El influencer norteamericano que aterrizó en la Antártida ya puede salir de Chile

Ethan Guo deberá donar USD 30 mil a una fundación y no podrá volver al país en 3 años

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Guo pasó "el 90% del
Guo pasó "el 90% del tiempo leyendo" mientras estuvo detenido en el continente blanco.

Luciendo una camiseta de la selección nacional de fútbol llegó este fin de semana a Punta Arenas (3 mil kms al sur de Santiago) Ethan Guo (20), el influencer norteamericano que estuvo dos meses detenido tras cambiar su plan de vuelo sin dar aviso a las autoridades aeronáuticas correspondientes y aterrizar su avioneta Cessna 128 Q en el aeródromo Teniente Marsh, ubicado en la Antártica chilena.

Según cuenta en su Instagram, su propósito era romper el récord del aviador más joven del mundo y volar por los siete continentes antes de cumplir los 20 años, a fin de reunir USD 1 millón y donarlo para la investigación contra el cáncer infantil, luego de que le diagnosticaran esta enfermedad a un primo de su misma edad en 2021.

Guo dejó el continente blanco en el rompehielos Almirante Óscar Viel de la Armada y se dio tiempo para conversar con la prensa y sacarse fotos con los curiosos en una plaza. El fiscal de Magallanes, Sebastián González, explicó que el piloto llegó a un acuerdo alternativo y tiene tres días para donar USD 30 mil a la Fundación Nuestros Hijos. Solo después de eso podrá dejar el país, al que tiene prohibido volver en tres años.

Tocante a las razones por las cuales terminó aterrizando en la Antártica, sostuvo que existen “muchas variables que la gente desconoce, porque no son pilotos. He tenido experiencia volando por varios países del mundo (...) Había lluvia y en mi situación esa era la opción más segura. Al final la investigación ni siquiera concluyó, se retiraron los cargos. Me declaré inocente y tomé una decisión responsable, correcta. Nadie resultó herido, todos estaban a salvo”, expresó.

Consultado acerca del tiempo que estuvo sin poder salir de la Antártica chilena, Guo aseguró que se trató de “una experiencia muy interesante, aunque monótona (...) Pasé el 90% de mi tiempo leyendo libros, pero creo que también fui afortunado".

El influencer calificó a sus anfitriones chilenos como “increíblemente hospitalarios. Me cuidaron, me enseñaron español y me han tratado como familia. Así que estoy muy agradecido. Mi casa es su casa”, dijo entre risas.

También tuvo palabras para su caso e hizo sus descargos: “En el primer juicio, mi abogado no hablaba inglés y no me dieron un traductor (…) y luego el fiscal dijo: oh, miré el avión, el avión está bien. ¿Qué sabe el fiscal sobre aviones para decir eso? (…) el fiscal sabe menos sobre aviones que yo sobre política chilena. La situación era bastante rara. Pero, al final del día, Chile ha sido fenomenal”, remató.

El influencer calificó a sus
El influencer calificó a sus anfitriones chilenos como “increíblemente hospitalarios".

Salida de Chile

Finalmente, reconoció que aún no sabe cuándo abandonará el país. “Hace un par de semanas mi equipo habló con la autoridad de la DGAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) para que todo estuviera listo para volar el avión. Cuando el avión esté en Chile o Argentina u otro país, seguirá su ruta, aunque yo no pueda pilotearlo“.

Sin embargo, desde la misma DGAC informaron que la avioneta solo podrá salir de la Antártica al mando de “un piloto chileno o extranjero que cumpla con todos los requisitos”, por lo que la Cessna 128 Q “seguirá sin volar hasta que no cumpla con todos los requisitos de aeronavegabilidad“.

Temas Relacionados

Ethan GuoAntárticaChile

Últimas Noticias

Investigación en Brasil revela que un capo del PCC vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa

El narcotraficante Sérgio Luiz de Freitas Filho, líder de la organización criminal brasileña, lleva desde hace diez años una vida de lujo en Bolivia, según una investigación de Globo

Investigación en Brasil revela que

Crecen las ambiciones de China sobre los minerales críticos en Brasil: aumentó sus inversiones más del 100% en un año

Las empresas respaldadas por el régimen de Xi Jinping ya controlan el 60 por ciento del níquel, tras una compra polémica que desató críticas internacionales

Crecen las ambiciones de China

57 detenidos en marcha al Cementerio General en Santiago de Chile

Encapuchados se enfrentaron con la policía en la previa al 11 de septiembre

57 detenidos en marcha al

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La interrupción se originó por el disparo de una línea de alta tensión de 220 kilovoltios en la región oriental, lo que provocó la desconexión total del sistema

Se agrava la crisis eléctrica

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

En el marco del Día de la Independencia de Brasil, los bolsonaristas se manifestaron en varias ciudades del país como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y San Pablo. Lula, por su parte, encabezó un desfile cívico-militar en la capital

Miles de seguidores de Bolsonaro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karina García frenó a Westcol

Karina García frenó a Westcol en una transmisión y aclaró por qué no tendría un romance con él: “Le conozco secretos”

Día clave para Milei: terminó la primera reunión de Gabinete en Casa Rosada y los ministros se preparan para un segundo encuentro a la tarde

Campaña de DNI electrónico gratis para HOY 08 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

“Súper peso” tumba al dólar previo a la presentación del Paquete Económico 2026

Se habría filtrado video íntimo de Beéle junto a Isabella Ladera y los rumores de reconciliación toman más fuerza

INFOBAE AMÉRICA
Toni Bou conquista su 38º

Toni Bou conquista su 38º título mundial

López tacha de "miserable" que Ayuso diga que los terroristas que han matado a un español en Israel "aplauden" a Sánchez

Investigación en Brasil revela que un capo del PCC vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa

Gamarra acusa a Leire Díez de "mentir" en el Senado: "Exigía protección para Cerdán porque estaba protegiendo a Sánchez"

Alcaraz levanta su sexto 'grande' y mantiene el pulso a la precocidad de Nadal

ENTRETENIMIENTO

Desde Jesús hasta su esposo:

Desde Jesús hasta su esposo: Julia Roberts reveló su lista ideal de invitados para una noche perfecta

Qué es el mieloma múltiple, la enfermedad que acabó con la vida de Rick Davies, líder de Supertramp

El momento en que Angelina Jolie rompió en llanto al recordar a su madre víctima del cáncer

Emma Myers y la confesión sobre su personaje en Merlina: “No creo que me parezca en nada a Enid”

Critterz, la película animada que revoluciona Hollywood con inteligencia artificial