Cristóbal Ortega Maila, el artista indígena ecuatoriano que es conocido como “el pintor más rápido del mundo”

Cristóbal Ortega Mailo es reconocido como el pintor más rápido del mundo. (Facebook/Cristóbal Ortega Mailo)

De las calles del centro de Quito, donde un adolescente pintaba retratos con las manos a cambio de unas monedas, a los escenarios internacionales donde sorprende al público creando un paisaje en menos de un minuto, Cristóbal Ortega Maila ha recorrido un camino singular. El artista indígena ecuatoriano es conocido como el pintor más rápido del mundo, pero su obra revela mucho más que velocidad: es un homenaje a la memoria ancestral y a la fuerza creativa de los Andes.

Ortega Maila nació en 1965 en San Miguel de Collacoto, en el valle de Los Chillos, Quito. Hijo de un albañil y descendiente de la cultura Kitu Kara, creció en una familia de escasos recursos y marcada por la violencia intrafamiliar.

Desde niño mostró un interés natural por el arte: dibujaba con carbón sobre cartones y fabricaba pigmentos a partir de semillas y tierra. La ausencia de pinceles lo llevó a desarrollar una técnica que se convertiría en su sello: pintar directamente con las manos, recurso que le permitió plasmar árboles, animales y rostros cuando apenas era un adolescente.

Obra Libertad del pintor Cristóbal Ortega Mailo. En acrilico sobre tela. (Drawfolio)

A los 14 años, tras una pelea familiar, huyó de su casa y sobrevivió como indigente en el centro de Quito. Dormía en plazas, hacía trabajos ocasionales y retrataba a turistas por unas monedas. Ese primer contacto con el público le confirmó que podía vivir de la pintura, aunque aún faltaban años para que su nombre se conociera dentro y fuera del país.

Su formación formal comenzó en el Centro de Extensión Cultural Universitaria de la Universidad Central del Ecuador y en talleres de la Casa de la Cultura. Más tarde realizó cursos de arte y cultura en La Habana, Cuba. Con disciplina y persistencia, empezó a ganar concursos nacionales, lo que le abrió paso a exhibiciones internacionales. Un episodio decisivo ocurrió cuando un extranjero, sorprendido por la rapidez con que pintaba, lo invitó a exponer en Nueva York.

Esa primera salida al exterior fue el inicio de una trayectoria que lo llevó a Alemania, España, Francia, Austria, Japón y Estados Unidos, donde residió por varias temporadas y llegó a establecer una galería propia en Los Ángeles. En esos viajes presentó sus series en ferias, galerías y programas de televisión, siempre con la marca que lo distingue: pintar con las manos a una velocidad asombrosa.

Ortega Maila es conocido mundialmente como “el pintor más rápido del mundo”. La fama proviene de sus demostraciones públicas en las que completa paisajes andinos en cuestión de segundos. En su museo Templo del Sol, ubicado en la Mitad del Mundo desde el año 2000, suele crear un cuadro en menos de un minuto frente a los visitantes, quienes luego participan en subastas improvisadas.

Cristóbal Ortega Mailo fundó el Museo Templo del Sol en Quito. (Drawfolio)

En 2005 realizó un desafío en Los Ángeles: cien pinturas en una hora, hazaña registrada en video que reforzó su reputación internacional. Aunque en más de una ocasión se afirmó que ingresó al libro Guinness, la organización aclaró que no existe un récord oficial en esa categoría. Aun así, la velocidad y la técnica inusual de Ortega Maila lo han convertido en una figura mediática y turística, sin dejar de lado la seriedad artística que reivindica en sus colecciones de largo aliento.

El reconocimiento a su trayectoria ha llegado desde varios frentes. Ganó premios en concursos de pintura en Ecuador, Chile y Cuenca en los años noventa, y recibió diplomas de honor en salones nacionales. En Estados Unidos fue homenajeado durante fiestas patrias de la comunidad latina en Los Ángeles, y en Nueva York fue aceptado como miembro del Centro Cultural de Artistas Plásticos Latinoamericanos. En 2018, el Parlamento Andino le entregó una condecoración por su aporte cultural y el Congreso ecuatoriano lo distinguió con la medalla Vicente Rocafuerte. Su figura también ha tenido gran presencia mediática: participó en programas internacionales como “Despierta América”, “Primer Impacto” y el show de Don Francisco, donde pintó en vivo frente a millones de espectadores.

El museo Templo del Sol es hoy el corazón de su legado. Construido en piedra volcánica en la latitud 0°0’0”, el espacio funciona como galería permanente, lugar ceremonial y atractivo turístico. Allí se combinan sus pinturas y esculturas con piezas arqueológicas, aromaterapia y rituales que buscan conectar al visitante con la cosmovisión andina. Decenas de miles de personas llegan cada año, atraídas tanto por la promesa de ver al pintor más veloz del mundo en acción como por la profundidad espiritual de sus obras.

Kindi Warmi de Cristóbal Ortega Mailo (Drawfolio)

Para Ortega Maila, sin embargo, la velocidad es apenas un recurso para acercar al público. Lo esencial, dice, está en el mensaje: preservar la memoria ancestral, celebrar la naturaleza y rendir homenaje a los pueblos originarios.

Cristóbal Ortega es un hombre que carga con una historia de abandono y resiliencia, que convirtió la necesidad en creatividad y la adversidad en disciplina. Su vida condensa el tránsito de un niño que pintaba con semillas y manos vacías a un artista que ha expuesto en los cinco continentes y ha erigido su propio templo del arte en los Andes.