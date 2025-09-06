Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno de Bolivia (Ministerio de Gobierno)

Un tribunal de Bolivia determinó este sábado la detención preventiva de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, quien fue deportado recientemente desde Estados Unidos por su implicación en un caso de sobreprecio de USD 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos durante la crisis política de 2019.

El procurador del Estado, Ricardo Condori, anunció: “El tribunal ha decidido de manera unánime primero ordenar la detención preventiva del ciudadano (Murillo). No tenemos el plazo establecido. Ha indicado que va a ser en el penal de San Pedro (en La Paz)”.

Durante la audiencia, la única objeción planteada estuvo relacionada con el sitio donde Murillo cumpliría la detención, ya que la Procuraduría solicitó su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz. Finalmente, el exministro fue conducido a la cárcel de San Pedro, ubicada en el centro de la capital boliviana.

A la salida del juzgado, Murillo se limitó a declarar a la prensa: “Con el tiempo se va a saber todo”.

Está previsto que el domingo se celebre otra audiencia en su contra por el proceso denominado ‘gases Ecuador’, relacionado con la adquisición irregular de equipos antidisturbios provenientes de ese país durante los disturbios sociales de 2019.

La Fiscalía General del Estado informó que Murillo enfrenta 15 procesos penales en Bolivia: diez en fase de juicio oral, dos en etapa preparatoria y tres en etapa preliminar. Existen ya dos sentencias dictadas: una en el caso ‘gases lacrimógenos Brasil’, con una pena de ocho años de prisión, y otra por ‘gases Ecuador’, que le impuso cinco años y cuatro meses más.

En 2021, Murillo fue arrestado en Estados Unidos acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en 2023 recibió una condena de cinco años y diez meses de cárcel. Cumplió gran parte de esa condena en ese país, hasta que en junio de este año obtuvo libertad anticipada por buena conducta y fue deportado a Bolivia.

El pasado jueves, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se cumplieron con todos los procedimientos legales y que tras ser notificado con la orden de aprehensión, Murillo fue conducido a celdas policiales dentro del aeropuerto de Viru Viru.

El exministro, de 61 años, también ha sido empresario hotelero, diputado en el periodo 2006-2010 por Unidad Nacional (UN) y senador entre 2015 y 2019, cuando esa agrupación integró la alianza Unidad Demócrata (UD). Con esta formación, Murillo integró la bancada opositora al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, hasta la renuncia del expresidente en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que en 2019 existió un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que sus opositores afirman que la renuncia se produjo por presión de protestas ciudadanas tras denuncias de fraude electoral en los comicios generales de ese año, que luego fueron anulados.

La entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia interina de Bolivia, y Murillo, junto a otros legisladores de UD, ocupó elevados cargos en el Gobierno de transición, en medio de un periodo marcado por la polarización y la inestabilidad institucional.

Detención, corrupción durante la crisis de 2019 y múltiples causas judiciales resumen el complejo escenario que rodea actualmente a Arturo Murillo.