Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Una jueza ecuatoriana ordenó que Ronny Aleaga y Daniel Salcedo permanezcan en la cárcel mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del candidato presidencial en 2023. Otros dos implicados deberán cumplir medidas de presentación periódica desde EEUU

Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio el día de los cierres de campaña en Quito, Ecuador, el 17 de agosto de 2023 (REUTERS/Henry Romero)

Una jueza ecuatoriana dictó este miércoles prisión preventiva para el ex congresista Ronny Aleaga y el empresario Daniel Salcedo mientras procesa a otras dos personas como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que fue asesinado en 2023, según reportó la Fiscalía General del Estado.

La resolución judicial, emitida en Quito, ordenó que Aleaga, ex legislador vinculado al gobierno de Rafael Correa y actualmente prófugo, y Salcedo, ya recluido por otras condenas, permanezcan en prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales. En contraste, el ex ministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán deberán presentarse periódicamente ante el consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos, ya que ambos residen actualmente en ese país.

La Fiscalía destacó que en el caso particular de Serrano, actualmente detenido por temas migratorios en Miami desde agosto, la periodicidad de su presentación dependerá de su situación legal y, si es deportado, tendrá un plazo de tres días para comparecer ante la justicia ecuatoriana.

Ronny Aleaga es uno de
Ronny Aleaga es uno de los 52 procesados del caso Metástasis

El asesinato de Villavicencio, ocurrido el año pasado a la salida de un mitin en Quito días antes de las elecciones generales, marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad del país. El político, uno de los principales críticos de Correa y reconocido por su discurso anticorrupción, recibió disparos de un sicario colombiano, quien fue abatido poco después por los guardaespaldas del candidato. Según lo informado por la Fiscalía, otros cinco implicados en la ejecución material del crimen, incluidos miembros de la banda local Los Lobos, recibieron condenas de hasta 34 años de prisión en 2024.

Daniel Salcedo ha sido condenado
Daniel Salcedo ha sido condenado por corrupción y delincuencia organizada (Fernando Sandoval / Asamblea Nacional)

La investigación de la Fiscalía sostiene que la organización y financiación del asesinato incluyó a varias figuras públicas y empresariales. De acuerdo con declaraciones de un testigo protegido, Serrano habría entregado información confidencial sobre los movimientos de Villavicencio para facilitar la planificación del atentado. Jordán, por su parte, habría solicitado y financiado el crimen, coordinando la logística con Aleaga, mientras que Salcedo habría intermediado con Los Lobos. Tanto Jordán como Aleaga y Salcedo ya habían sido investigados previamente en el marco del denominado caso Metástasis, una macrocausa relacionada con estructuras de crimen organizado y narcotráfico que operan dentro del sistema judicial ecuatoriano.

A raíz de su implicación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aleaga, quien huyó a Venezuela tiempo atrás tras ser vinculado a otras investigaciones de corrupción, y de Salcedo, quien continúa privado de libertad por otros casos desde hace más de un año. Respecto a Jordán y Serrano, la jueza dispuso su comparecencia periódica en Miami, bajo vigilancia de las autoridades consulares, mientras se resuelve su situación migratoria. El Ministerio Público anunció su intención de apelar la negativa inicial a la prisión preventiva para ambos implicados.

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras celebrar un mitin de campaña en Quito

La Fiscalía recordó a través de la red social X que en Ecuador, el delito de asesinato puede ser castigado con penas de hasta 26 años de cárcel. En cuanto a los autores materiales ya condenados, se conoció que, además del abatimiento del sicario principal, un total de cinco personas fueron sentenciadas, mientras que otros seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con el magnicidio fallecieron en prisión antes de enfrentar juicio.

El asesinato de Villavicencio continúa bajo extenso seguimiento judicial y político, mientras las autoridades avanzan en el proceso contra los presuntos autores intelectuales del crimen.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

