América Latina

Prisión preventiva para el exdiputado argentino que trató de pasar balas de contrabando a Chile

Edgardo Della Gáspera fue sorprendido en el Paso Pino Hachado con 50 proyectiles sin contar con su documentación legal

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El ex legislador está vinculado
El ex legislador está vinculado al Movimiento Popular Neuquino y es cercano al ex gobernador Omar Gutiérrez.

En un fallo sorpresivo, la Corte de Apelaciones de Temuco (680 kms al sur de Santiago), decretó prisión preventiva para el exdiputado argentino Edgardo Della Gáspera, quien fue sorprendido el viernes pasado en un control de rutina en el Paso Pino Hachado, región de La Araucanía (800 kms al sur de Santiago), intentando pasar una caja con 50 balas sin contar con documentación alguna.

Della Gáspera fue formalizado por los delitos de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones y había quedado el fin de semana con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, sin embargo, el Ministerio Público pidió que quedara en prisión preventiva de manera verbal, asunto que fue acogido este lunes por el tribunal de dicha ciudad.

Ello, puesto que el exlegislador argentino aseguró en la revisión aduanera no traer ningún elemento prohibido, sin declarar los proyectiles que estaban al interior del vehículo.

El acta oficial de incautación.
El acta oficial de incautación.

El acta

Según consta en el acta oficial, a la que tuvo acceso Infobae, al ser consultado por los Carabineros del Control del Paso Fronterizo Pino Hachado antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje.

Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con 50 balas sin percutar marca Orbea, calibre 22 largo para rifle.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Así, por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.

Della Gáspera se hizo conocido
Della Gáspera se hizo conocido en 2017 tras viralizarse un video que mostraba su estrecha relación con un cóndor que él mismo rescató.

El diputado y el cóndor

En 2017, Della Gáspera se viralizó con un video de un cóndor acercándosele y mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Las imágenes generaron gran repercusión al mostrar a “Condorito”, como se lo bautizó, interactuando en una estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando aún era pichón. El ave había caído de su nido, se encontraba herida y fue atendida por Della Gaspera, quien se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto de búsqueda de comida.

“Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres”, había explicado por 2017 el ex legislador al portal relató al diario La Mañana de Neuquén.

Según contó Della Gaspera por entonces, su estancia se ubica en un área donde los cóndores conviven de manera natural y no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. Para ese entonces ya habían rescatado a cuatro cóndores, que luego fueron liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.

Temas Relacionados

Edgardo Della GásperaChileArgentinaContrabandoPaso Pino HachadoMuniciones

Últimas Noticias

Cuba Siglo 21 lanza la serie “Talentos cubanos en Libertad”: de qué se trata y cuáles son sus objetivos

La iniciativa pone en primer plano las historias de hombres y mujeres cubanos que, lejos de la represión y las restricciones de la isla, han alcanzado logros extraordinarios en sociedades libres

Cuba Siglo 21 lanza la

El 95% de los trabajadores cubanos desconfía de las instituciones de seguridad laboral de la isla

Un informe de la Asociación Sindical Independiente de Cuba reveló que la gran mayoría de los empleados no cree en la protección estatal, mientras aumentan los accidentes y persisten deficiencias en formación y equipos de protección

El 95% de los trabajadores

La Justicia de Brasil inicia la fase de veredicto en el caso Bolsonaro: enfrenta una condena de hasta 43 años de prisión

Cinco magistrados decidirán el destino del ex mandatario y su círculo cercano, acusados de planear la suspensión del traspaso de poder y crear un clima de desestabilización institucional tras su derrota electoral

La Justicia de Brasil inicia

La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva

El fundador de El Periódico continuará encarcelado tras la decisión del máximo tribunal, pese a no existir sentencia en su contra

La Justicia de Guatemala revocó

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

El partido Vente Venezuela denunció la detención de sus coordinadores Yones Molina y Jesús Castillo por civiles armados y exigió información sobre su paradero

La dictadura de Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Arequipa hoy, 2

Clima en Arequipa hoy, 2 de septiembre: cielos despejados y mínimas de hasta 8 grados bajo cero en estas zonas

Clima en México 2 de septiembre: ¿En qué estados habrá más de 45 grados hoy?

Cámaras captaron el asesinato del diplomático de Indonesia: así ocurrió el atentado en Lince

Coqueteo en el ‘Desafío 2025’, Deisy sorprendió a Rata con curioso detalle que le envió en secreto: “Enamora”

Amigo de Yina Calderón asegura que Melissa Gate evita a la DJ: “No me gustaría que hubiera una enemistad entre ellas”

INFOBAE AMÉRICA
El PP considera una "desfachatez"

El PP considera una "desfachatez" que Sánchez critique a los jueces que investigan a su entorno: Solo lo hace Trump

SPC ZEUS 2 PRO, el smartphone para el público sénior con gestión remota a través de la 'app' SPC Care

El Gobierno aprueba la hoja de ruta del pacto de Estado contra el cambio climático: "Es el momento de dialogar"

Erdogan critica el veto de EEUU a la entrada de autoridades palestinas para acudir a la Asamblea de la ONU

Zelenski se verá en París con Macron, Merz, Starmer, Rutte y Von der Leyen para "sincronizar relojes"

ENTRETENIMIENTO

Daniel Hendler y Marilú Marini

Daniel Hendler y Marilú Marini abren el Festival de San Sebastián con el estreno del film “27 noches”

Danielle Panabaker reflexionó sobre la madurez de los niños actores: “A menudo, son muy conscientes de lo que ocurre a su alrededor”

La casa Guinness, el drama familiar que llega a Netflix del creador de Peaky Blinders

El día que Ralph Macchio venció a Nicolas Cage y Robert Downey Jr. para ser el protagonista de “Karate Kid”

Cómo siguió la carrera de Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Game of Thrones