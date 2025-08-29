Jeannette Jara pasó a liderar la carrera presidencial chilena, según una encuesta

Jara sufrió "fuego amigo" esta semana por parte del presidente del Partido Comunista, colectividad en la que milita.

La carrera presidencial chilena continua al rojo vivo. Si bien el fin de semana pasado dos encuestas -Cadem y Criteria-, dieron por ganador a José Antonio Kast en primera y segunda vuelta, esta jornada la última entrega de Black & White arrojó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, subió dos puntos y volvió al primer lugar marcando un 32% de las intenciones de voto, mientras que el timonel republicano bajó cinco puntos quedando en un 30%.

Ello, tras una semana marcada por las polémicas críticas de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, hacia el recién renunciado ministro de Hacienda, Mario Marcel, críticas de las que Jara -militante del partido-, se desmarcó olímpicamente.

Pese al “fuego amigo” y a la decisión de Jara de dejar de asistir a debates para potenciar su despliegue territorial, según Paola Assael, de Black & White, “en la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast pierde el primer lugar que había logrado en la medición anterior y es superado levemente por Jeanette Jara. Evelyn Matthei (Chile Vamos) se ubica una vez más en el tercer lugar”, con el 15% de las preferencias, según consigna una nota de Emol.

Sin embargo, “en una segunda vuelta entre Kast y Jara, gana Kast, y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei”, aseguró la experta.

José Antonio Kast se impone en todos los escenarios de segunda vuelta.

Balotaje

Así las cosas, en caso de una segunda vuelta entre Jara y Kast, éste último se convertiría en el nuevo presidente de Chile con el 53% de los sufragios, aupado sobre todo por el voto masculino entre 35 y los 54 años de los segmentos económicos más altos.

Por su parte, si la contienda fuese entre Jara y Matthei, ésta última se erigiría con el 50% de los votos, encumbrada también por el segmento ABC1 mayor de 35 años.

Y, en un eventual pero improbable escenario entre Kast y Matthei -representantes de la “nueva derecha y la ”derecha tradicional” chilena-, el primero se impondría con el 40% de las preferencias.

Sin embargo, cabe señalar que un 29% de los entrevistados aseguró que votará nulo o en blanco en cualquiera de estos tres hipotéticos escenarios.

La aprobación del Presidente Boric subió dos puntos.

Evaluación del presidente Boric

Tocante a la aprobación del Presidente Gabriel Boric, el estudio arrojó que un 34% está de acuerdo con la manera en que conduce las riendas del gobierno, dos puntos mas que la semana pasada.

En cuanto a los principales problemas que enfrenta su administración, el 77% de los encuestados aseguró que son la delincuencia, el narcotráfico y, en general, la crisis de seguridad que afecta al país tras la llegada de bandas criminales trasnacionales.

Finalmente, un 29% de los entrevistados vía telefónica aprobó las medidas que el Gobierno ha implementado para combatir la delincuencia, cuatro puntos más que en la medición anterior.