América Latina

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

La campaña electoral de cara a la segunda vuelta se intensifica en Bolivia. La propuesta del Órgano Electoral surge luego de insultos de un aspirante a la vicepresidencia y denuncias de guerra sucia

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El presidente interino del Tribunal
El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel. ( (Foto: Tribunal Supremo Electoral)

En medio de crecientes denuncias de ‘guerra sucia’ en la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta en Bolivia, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, sugirió una iniciativa inusual: convocar a los dos binomios que disputarán el balotaje a suscribir un pacto de “no agresión”.

Hassenteufel explicó que los vocales del TSE buscarán formalizar un compromiso para que los candidatos —Rodrigo Paz y Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), así como Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de Libre; se comprometan a que la contienda transcurra con respeto y sin ataques personales.

La propuesta surge luego de denuncias de ‘guerra sucia’ y manipulación de contenidos digitales, además de insultos vertidos contra candidatos en las últimas semanas. El aspirante a vicepresidente por el PDC, Edman Lara, denunció públicamente que hay una campaña en su contra que pretende ridiculizarlo mediante la manipulación de videos y consideró que es parte de una “guerra sucia desmedida”.

Sin embargo, él mismo incurrió en insultos contra sus adversarios políticos. En un mitin con sus partidarios en El Alto, llamó “cobarde” a Jorge Tuto Quiroga y le dirigió un agravio homofóbico, generando repudio por el tono de sus palabras.

Edman Lara. REUTERS/Ipa Ibanez
Edman Lara. REUTERS/Ipa Ibanez

Quiroga lamentó estas declaraciones y las atribuyó a la falta de propuestas electorales. “Uno recurre a los insultos cuando no tiene propuesta”, manifestó e instó a enfocar la política en el debate de ideas y no en descalificaciones. “Ojalá que entre en razón”, agregó el candidato y ex presidente.

Lara también lanzó advertencias a su propio compañero de fórmula si incurre en actos de corrupción y se estrelló contra la prensa, a la que calificó de “vendida” y afirmó sin pruebas que hay jefes de prensa que están sometidos a intereses de “las logias”.

La insinuación del presidente interino de TSE igualmente se da por los antecedentes de la campaña electoral en la primera vuelta, en la que se difundieron audios polémicos, algunos considerados “falsos” por los presuntos autores, y se hicieron acusaciones entre candidatos.

“Probablemente vamos a invitar a las fórmulas contendientes a una reunión para tratar de que se suscriba un documento, que podemos llamar de ‘no agresión’, para que la campaña transcurra en términos de respeto, cordialidad y democracia pura”, manifestó Hassenteufel en una entrevista en el canal Unitel.

Los candidatos opositores a la
Los candidatos opositores a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta electoral en la historia del país. EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez

El vocal también anunció que se analizará pedir un aumento en el presupuesto para el primer balotaje presidencial y que se evaluará la realización de encuestas electorales.

El domingo 17 de agosto, más de 7,9 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Luis Arce y a los representantes en el Órgano Legislativo. El centrista Rodrigo Paz se impuso en la votación con el 32% de los votos, seguido de Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 26,7%. Ambos disputarán el balotaje el 19 de octubre.

La victoria de ambos postulantes supone el fin de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo, que gobernó con mayorías legislativas durante dos décadas de manera casi ininterrumpida. Tras obtener el 3,17% de los votos, el masismo se salvó de perder la sigla pero quedó relegado a una presencia insignificante en el Parlamento, donde tendrá solo un congresista de 166 diputados y senadores.

Temas Relacionados

BoliviaOscar HassenteufelTribunal Supremo ElectoralTSERodrigo PazJorge QuirogaEdman LaraJuan Pablo VelascoPDCLibresegunda vueltabalotajeelecciones

Últimas Noticias

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Las resoluciones judiciales que favorecieron a Áñez, Camacho y Pumari desataron la reacción inmediata del Ejecutivo, decidido a sostener el relato del “golpe” de 2019 pese a los cuestionamientos por persecución política y abuso de la justicia

El Gobierno de Luis Arce

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho en otra de las causas que enfrenta

El dirigente podría dejar el penal de Chonchocoro en los próximos días. Sus seguidores celebraron en Santa Cruz a la espera de su inminente regreso, aunque los procesos en su contra continúan abiertos

La Justicia de Bolivia ordenó

Ecuador y Perú refuerzan la cooperación en seguridad, empleo y comercio a dos meses de los 27 años de paz

Las recientes iniciativas entre Quito y Lima reflejan un esfuerzo conjunto por fortalecer la integración regional y atender desafíos compartidos

Ecuador y Perú refuerzan la

Ecuador alcanzó un récord histórico en su balanza comercial en el primer semestre de 2025

El saldo positivo fue impulsado por el crecimiento de las exportaciones no petroleras

Ecuador alcanzó un récord histórico

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los mandatarios también pasarán revista a la relación bilateral

Lula da Silva y José
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Manuel Santos criticó el

Juan Manuel Santos criticó el respaldo de Gustavo Petro a Maduro en medio de despliegue militar de EE. UU.: “Me pareció un error”

Así es como la queratina brasileña puede dañar tus riñones de manera permanente

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Condenaron a 36 años al asesino del rector Luis Alfredo Leones: fue autor material del crimen y robó joyas y otros artículos avaluados en $20 millones

Perú pide explicaciones a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina desde aeropuerto de París: “Se vulneró el derecho de defensa”

INFOBAE AMÉRICA
Burns, Cantlay, Griffin, Morikawa, Thomas

Burns, Cantlay, Griffin, Morikawa, Thomas y Young completan el equipo estadounidense de la Ryder Cup 2025

Zelenski reclama más "presión" sobre Putin porque "no va a cumplir las promesas que hizo a EEUU"

Nvidia gana un 59% más en su segundo trimestre fiscal

Irán avisa de que revisará su colaboración con el OIEA si los países europeos reactivan sanciones

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis, EEUU

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry busca justicia en

Katy Perry busca justicia en medio de su batalla legal por la mansión en Montecito

El diseñador que hará el vestido de novia de Taylor Swift según expertos

Zak Starkey pidió a Axl Rose que devuelva una grabación para ayudar a una fundación de cáncer infantil

¿Está encendida esta cosa?: la nueva película de Bradley Cooper que combina rupturas, stand up y segundas oportunidades

El esposo de una estrella de TikTok expresó su último deseo antes de morir: “Ayuden a mi familia”