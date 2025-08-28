América Latina

Ecuador y Japón reforzaron su cooperación tras encuentro entre Noboa e Ishiba

Se presentaron proyectos de inversión en sectores estratégicos y acordaron ampliar la coordinación en materia de seguridad y prevención de desastres

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), estrecha la mano del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba (derecha), antes de su reunión en la oficina del primer ministro en Tokio el jueves 28 de agosto de 2025. Eugene Hoshiko/Pool vía REUTERS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo en Tokio una reunión de trabajo con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en el marco de su gira oficial por Asia. El encuentro permitió afianzar la relación bilateral y abrir nuevos espacios de cooperación en sectores estratégicos como comercio, energía renovable, seguridad y gestión de riesgos.

Durante la cita se suscribió un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), orientado a la promoción de proyectos estratégicos conjuntos, el intercambio de buenas prácticas en promoción comercial y la identificación de oportunidades de mercado. Este instrumento constituye un paso importante hacia un eventual acuerdo comercial entre ambas naciones, tema que fue destacado por Noboa.

El jefe de Estado ecuatoriano agradeció el interés del gobierno japonés y del sector privado nipón en ampliar sus vínculos con el país. Señaló que las economías de Ecuador y Japón son complementarias y que una mayor integración comercial generará beneficios mutuos. “Agradecemos esa voluntad de dar un paso hacia adelante y que vean como posibles socios comerciales a Ecuador, que no solo admira la cultura japonesa, sino su disciplina y su orden”, expresó el mandatario ecuatoriano.

Ambos países acordaron fortalecer sus
Ambos países acordaron fortalecer sus relaciones en energía, comercio, seguridad y gestión de riesgos. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS

Ecuador presentó a Japón un portafolio de proyectos en sectores considerados prioritarios para su desarrollo económico. Entre ellos destacan la energía renovable, la minería responsable, la infraestructura, la agroindustria, la tecnología, el transporte y la logística. Noboa remarcó que su administración busca atraer inversión extranjera que, además de dinamizar la economía, genere empleo para jóvenes y contribuya a reducir la vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Por su parte, el primer ministro Ishiba resaltó que la estabilidad económica y la seguridad jurídica que ofrece Ecuador son factores clave para que las empresas japonesas mantengan y expandan sus inversiones en el país. Reconoció que la expectativa de un acuerdo comercial bilateral ha despertado un fuerte interés en el sector privado japonés, lo que ha acelerado la disposición de las instituciones a iniciar un proceso de diálogo formal en materia de comercio.

Seguridad y cooperación internacional

La seguridad fue otro de los puntos centrales de la reunión. Ishiba anunció que Japón organizará próximamente una conferencia internacional sobre seguridad junto con Interpol, e invitó a Ecuador a participar en el evento. El primer ministro japonés manifestó su respaldo a los esfuerzos ecuatorianos en la prevención del crimen transnacional, la reducción de riesgos de desastres y el impulso a las energías renovables.

Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ José Jácome

En este contexto, Noboa subrayó que el crimen organizado es un desafío global que requiere de una respuesta conjunta. Además, hizo hincapié en que los problemas sociales vinculados al narcotráfico, especialmente el desempleo juvenil, deben abordarse con mecanismos de cooperación que fomenten la creación de nuevas oportunidades laborales.

El mandatario agradeció también la cooperación técnica que Japón ha mantenido con Ecuador a través de programas implementados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Esta colaboración se ha materializado en iniciativas para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, en acciones de control marítimo en las islas Galápagos y en la lucha contra la pesca ilegal.

La visita de Noboa fue valorada por el primer ministro Ishiba como un hito en la consolidación de la amistad entre ambos países. “Japón va a apoyar los esfuerzos de su país para promover medidas de seguridad, la prevención de desastres y el aprovechamiento de energía renovable”, enfatizó.

El Palacio de Gobierno informó que la reunión forma parte de la agenda internacional de Noboa destinada a fortalecer las alianzas estratégicas de Ecuador en Asia, en busca de cooperación para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

EcuadorJapónDaniel NoboaShigeru Ishiba

Últimas Noticias

Un exagente de la dictadura chilena fue detenido un día después de haber salido de la cárcel

José Zara cumplió 15 años por el crimen del general Carlos Prats en Buenos Aires y ahora deberá responder por el de Ronni Moffit en Washington

Un exagente de la dictadura

Un tribunal de La Paz convocó a Camacho por un caso relacionado a su gestión como gobernador

Es la tercera audiencia a la que el líder opositor se enfrenta esta semana. En las dos anteriores obtuvo detención domiciliaria, lo que le abre la posibilidad de retomar sus funciones en la Gobernación de Santa Cruz

Un tribunal de La Paz

El gobierno de Luis Arce apeló la decisión judicial en favor de Camacho y Pumari

La ministra de Justicia informó que apeló la liberación de Pumari y el arresto domiciliario de Camacho, ambos líderes opositores que encabezaron las protestas previas a la renuncia de Evo Morales en 2019

El gobierno de Luis Arce

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

Al mismo tiempo, el Gobierno prepara dos proyectos para limitar a las Big Tech

Brasil avanza hacia la regulación

El régimen de Nicolás Maduro admitió que se prepara para “lo peor” ante el cerco naval de EEUU contra el narcotráfico

El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, reconoció que la cúpula oficialista intensificó sus preparativos internos para enfrentar la presión internacional contra las estructuras criminales que protegen al Cartel de los Soles

El régimen de Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan las vitaminas secretas para

Revelan las vitaminas secretas para borrar arrugas y rejuvenecer la piel al instante

Colombianos se enfrentaron a cuchillo en reconocida plaza de Madrid, España: las autoridades los capturaron

México suspende importación temporal de calzado terminado para proteger industria nacional y generar empleos

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

Senador Álex Flórez criticó que Enrique Gómez se una a la campaña de Abelardo De La Espriella: “Un godo loquito que tiene 5 votos y vive insultando a todo el mundo”

INFOBAE AMÉRICA
La IGAD describe como "un

La IGAD describe como "un paso importante" el acuerdo parcial sobre la reforma del sistema de votación

Los hijos de Bolsonaro afean a la derecha brasileña que sustituyan a su padre en vísperas de su juicio

El banco canadiense TD Bank gana 2.023 millones de euros en su tercer trimestre fiscal frente a pérdidas

El PIB de EEUU remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,8% frente al retroceso previo del 0,1%

Filipinas rechaza reconocer Taiwán como Estado soberano a pesar de las tensiones con China

ENTRETENIMIENTO

Las veces que Taylor Swift

Las veces que Taylor Swift habló sobre el matrimonio en sus canciones

La vida de Jesús se convierte en una película de terror: así es el próximo filme con Nicolas Cage inspirado en un evangelio apócrifo

La enfermedad de Bruce Willis avanza y obligó a la familia a un cambio radical: “Fue la decisión más difícil de todas”

El falso embarazo que marcó a Jennie Garth, la actriz de “Beverly Hills, 90210″

Las operaciones encubiertas del Tercer Reich, un recorrido documental por la estrategia secreta de Hitler