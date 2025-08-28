Ecuador y Japón reforzaron su cooperación tras encuentro entre Noboa e Ishiba

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), estrecha la mano del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba (derecha), antes de su reunión en la oficina del primer ministro en Tokio el jueves 28 de agosto de 2025. Eugene Hoshiko/Pool vía REUTERS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo en Tokio una reunión de trabajo con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en el marco de su gira oficial por Asia. El encuentro permitió afianzar la relación bilateral y abrir nuevos espacios de cooperación en sectores estratégicos como comercio, energía renovable, seguridad y gestión de riesgos.

Durante la cita se suscribió un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), orientado a la promoción de proyectos estratégicos conjuntos, el intercambio de buenas prácticas en promoción comercial y la identificación de oportunidades de mercado. Este instrumento constituye un paso importante hacia un eventual acuerdo comercial entre ambas naciones, tema que fue destacado por Noboa.

El jefe de Estado ecuatoriano agradeció el interés del gobierno japonés y del sector privado nipón en ampliar sus vínculos con el país. Señaló que las economías de Ecuador y Japón son complementarias y que una mayor integración comercial generará beneficios mutuos. “Agradecemos esa voluntad de dar un paso hacia adelante y que vean como posibles socios comerciales a Ecuador, que no solo admira la cultura japonesa, sino su disciplina y su orden”, expresó el mandatario ecuatoriano.

Ambos países acordaron fortalecer sus relaciones en energía, comercio, seguridad y gestión de riesgos. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS

Ecuador presentó a Japón un portafolio de proyectos en sectores considerados prioritarios para su desarrollo económico. Entre ellos destacan la energía renovable, la minería responsable, la infraestructura, la agroindustria, la tecnología, el transporte y la logística. Noboa remarcó que su administración busca atraer inversión extranjera que, además de dinamizar la economía, genere empleo para jóvenes y contribuya a reducir la vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Por su parte, el primer ministro Ishiba resaltó que la estabilidad económica y la seguridad jurídica que ofrece Ecuador son factores clave para que las empresas japonesas mantengan y expandan sus inversiones en el país. Reconoció que la expectativa de un acuerdo comercial bilateral ha despertado un fuerte interés en el sector privado japonés, lo que ha acelerado la disposición de las instituciones a iniciar un proceso de diálogo formal en materia de comercio.

Seguridad y cooperación internacional

La seguridad fue otro de los puntos centrales de la reunión. Ishiba anunció que Japón organizará próximamente una conferencia internacional sobre seguridad junto con Interpol, e invitó a Ecuador a participar en el evento. El primer ministro japonés manifestó su respaldo a los esfuerzos ecuatorianos en la prevención del crimen transnacional, la reducción de riesgos de desastres y el impulso a las energías renovables.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ José Jácome

En este contexto, Noboa subrayó que el crimen organizado es un desafío global que requiere de una respuesta conjunta. Además, hizo hincapié en que los problemas sociales vinculados al narcotráfico, especialmente el desempleo juvenil, deben abordarse con mecanismos de cooperación que fomenten la creación de nuevas oportunidades laborales.

El mandatario agradeció también la cooperación técnica que Japón ha mantenido con Ecuador a través de programas implementados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Esta colaboración se ha materializado en iniciativas para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, en acciones de control marítimo en las islas Galápagos y en la lucha contra la pesca ilegal.

La visita de Noboa fue valorada por el primer ministro Ishiba como un hito en la consolidación de la amistad entre ambos países. “Japón va a apoyar los esfuerzos de su país para promover medidas de seguridad, la prevención de desastres y el aprovechamiento de energía renovable”, enfatizó.

El Palacio de Gobierno informó que la reunión forma parte de la agenda internacional de Noboa destinada a fortalecer las alianzas estratégicas de Ecuador en Asia, en busca de cooperación para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la seguridad ciudadana.