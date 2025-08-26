América Latina

Incautaron en Chile una costilla de ballena de dos metros proveniente de Argentina

Un ciudadano chileno la halló en una playa trasandina y se la llevó como souvenir

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

El despistado coleccionista será formalizado por infringir la Ley 20.962, que regula el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.

Tras un control de rutina en el paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré, en la región de Los Lagos (1.020 kms al sur de Santiago), personal de Aduanas de Chile decomisó una costilla de dos metros de una ballena franca austral proveniente de Argentina, la que venía escondida dentro de un vehículo propiedad de un ciudadano chileno sin ser declarada como lo exige la ley.

Ante la sorpresa de los fiscalizadores, el hombre arguyó que encontró el particular souvenir en una playa trasandina y que, sin pensarlo dos veces, decidió transportarlo hasta Chile, pues se declaró un coleccionista de este tipo de artículos.

Olga Oyarzo, jefa de la Aduana de Osorno, señaló que “al incautar estas mercancías evitamos que se genere un posible contrabando y estamos cumpliendo con las normativas y tratados vigentes a los que está adscrito nuestro país y por los cuales tenemos que velar como funcionarios públicos”.

“Este tipo de procedimientos son importantes para seguir protegiendo a la flora y fauna, no solo de Chile, sino del mundo”, agregó.

Oyarzo detalló que los funcionarios también le incautaron al despistado coleccionista 2,7 kilos de carne sin declarar y que el caso fue derivado al Departamento Jurídico de la Administración de Aduana de Osorno, quienes realizaron una denuncia por infracción a la Ley 20.962, que regula el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.

Hace diez días, un exembajador chileno quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por tratar de internar pieles exóticas.

Exembajador sorprendido con pieles exóticas

La noticia trae a la memoria de inmediato el caso del exembajador Camilo Sanhueza, quién hace diez días quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por tratar de internar 16 productos elaborados con pieles de león, lince, cebra, oryx y zorro.

Sanhueza se desempeñó hasta el año pasado en la legación de Hungría y actualmente es el jefe de División de Asuntos Antárticos, y el hecho fue descubierto el 28 de enero pasado por personal de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio al abrir un contenedor que llegó por mar con las pertenencias del funcionario diplomático, quien volvía precisamente de Europa tras terminar su labor en ese país.

En total se encontraron un abrigo, seis gorros de piel de zorro, cuatro cantimploras recubiertas de piel y cinco alfombras, todas elaboradas con dichos animales exóticos disecados.

El director regional de Aduanas, Ángelo Vergara, explicó que “las pieles venían de contrabando” ya que “no fueron declaradas”, y que las franquicias aduaneras que los diplomáticos poseen “no pueden ser un instrumento para traer pieles de animales que se encuentran protegidas a través de convenciones internacionales”.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que desde la Cancillería de inmediato instruyeron además “un sumario administrativo con el fin de establecer la responsabilidad y esclarecer el asunto”.

“Se trata de un hecho de la mayor gravedad y por eso se tomó esta medida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, medida que ya está en curso y que esperamos avances las próximas semanas para poder determinar las responsabilidades que existieran en caso de ser necesario”, agregó.

Así las cosas, la justicia chilena resolverá el próximo 22 de septiembre si le otorga una salida alternativa a Sanhueza, pues arriesga una pena de presidio que va de los 541 días a tres años o una multa de entre USD 7.200 y USD 14.500.

