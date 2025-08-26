América Latina

Candidato a vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia persecución política y llama a una vigilia

El postulante del Partido Demócrata Cristiano enfrenta un proceso del que alega haber sido absuelto. Pidió a sus seguidores acompañarlo este martes a una audiencia judicial

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
18 de agosto de 2025.
18 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El candidato a la Vicepresidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, denunció ser víctima de persecución política, luego de que este lunes se activara una audiencia en su contra por un caso relacionado a terrenos destinados para la Policía, que ya habría sido previamente archivado según su declaración.

Lara aseguró que el denunciante es un “ex policía corrupto, estafador, loteador, avasallador y traficante de tierras”. En un video difundido en redes sociales, el ex capitán de la Policía y ahora candidato expresó que la convocatoria a la audiencia habría sido realizada “entre gallos de medianoche” y exhortó a sus seguidores a acompañarlo durante el proceso. “No pueden salirse con la suya. Justicia podrida, no pueden salirse con la suya. Mañana los espero a las 10 de la mañana. Hagamos una vigilia pacífica en el juzgado”, pidió.

La audiencia se desarrolla en un juzgado del municipio de La Guardia, distante a seis kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Lara declaró que no teme ir a la cárcel y que no tiene la intención de huir, pero señaló que ya fue juzgado y absuelto por los mismos hechos.

El Alto, Bolivia. 18 de
El Alto, Bolivia. 18 de agosto 2025. REUTERS/Claudia Morales

El caso lo investiga por el presunto delito de coacción, según informó su abogado Freddy Vidovic, citado por Unitel. Al llegar a la audiencia donde lo esperaban sus seguidores, el ex capitán indicó que el proceso comenzó cuando él denunció a un policía que supuestamente estafó a 68 familias. “De denunciante pasé a denunciado. Ya me juzgaron y ahora pretenden juzgarme una vez más por el mismo hecho”, explicó.

El ex capitán fue aprehendido el 27 de marzo de 2023, acusado de uso indebido de influencias, usurpación de funciones y entorpecer el ejercicio de funciones tras haber denunciado irregularidades en la institución policial. Un año más tarde obtuvo medidas sustitutivas pero fue dado de baja de la Policía sin derecho a re incorporación.

Apartado de la Policía Nacional, se dedicó al comercio informal junto a su esposa, dedicándose a la venta de ropa de segunda mano en ferias ambulantes. En paralelo, continuó sus estudios universitarios para obtener el título de abogado y desarrolló contenido en redes sociales, donde formó una legión de seguidores que apoya sus denuncias contra la corrupción y el sistema.

Un juez electoral enseña la
Un juez electoral enseña la papeleta de votación el domingo 17 de agosto de 2025 (Photo by Rodrigo URZAGASTI / AFP)

El domingo 17 de agosto, el binomio que formó con Rodrigo Paz Pereira, candidato a presidente de Bolivia, ganó la primera vuelta de las elecciones con el 32% de apoyo electoral. El resultado fue sorpresivo, debido a que ninguna encuesta de intención de voto los mostró como favoritos para ganar la elección.

Tras haber ganado la votación, Lara desató polémica por declaraciones hostiles y amenazantes contra actores políticos y periodistas. En un mitin con sus seguidores en la ciudad de El Alto, Lara criticó al ex presidente Jorge Quiroga a quien llamó “cobarde” y le dirigió un agravio homofóbico, generando repudio por el tono de sus palabras.

Luego hizo referencia a su propio compañero de fórmula y frente a sus militantes lanzó una advertencia: “Yo voy a estar con ustedes y soy la garantía, yo no voy a permitir que ningún mentiroso quiera usurpar al pueblo, yo les he dicho, yo soy la garantía y si Rodrigo Paz no cumple yo lo enfrento, yo no voy a engañar a la gente”.

En medio de la ola de críticas, Lara también arremetió contra dos periodistas que cuestionaron sus formas y recibió en respuestas un pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa que expresño su rechazo por lo que consideran expresiones “agraviantes, difamatorias y amenazantes”.

Paz y Lara disputarán la segunda vuelta con el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y el empresario Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, el 19 de octubre, en un histórico primer balotaje incorporado en Bolivia desde 2009.

Temas Relacionados

BoliviaEdman LaraPDCRodrigo PazJorge QuirogaBalotaje

Últimas Noticias

Tres de los ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana siguen hospitalizados, pero fuera de peligro

La directora del hospital Calixto García brindó un nuevo parte médico. El autor fue detenido poco después del hecho, pero la dictadura no informó su nombre, nacionalidad ni presunto motivo del ataque

Tres de los ocho heridos

Paeaguay: asumió la alcaldesa interina de Ciudad del Este tras la destitución de su predecesor

María Portillo consiguió siete votos de sus colegas ediles en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal

Paeaguay: asumió la alcaldesa interina

Brasil declaró la “situación crítica” en dos afluentes del Amazonas por falta de lluvias

La escasez de agua afecta a los ríos Juruá y Purus, que tienen su origen en Perú

Brasil declaró la “situación crítica”

Bolivia: Rodrigo Paz aseguró que restablecerá relaciones con Estados Unidos y Chile si es presidente

“La historia no da de comer”, sostuvo el candidato presidencial boliviano en una entrevista. Enfrentará a Jorge “Tuto” Quiroga en segunda vuelta

Bolivia: Rodrigo Paz aseguró que

Audiencia judicial en Bolivia: los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari podrían quedar en libertad

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la revisión de la detención preventiva de ambos líderes opositores. Están encarcelados por las movilizaciones previas a la renuncia de Evo Morales en 2019

Audiencia judicial en Bolivia: los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum sobre presuntos sobornos de “El Mayo” Zambada a políticos, policías y militares

Vecinos de Miraflores siguen en pie de guerra contra la municipalidad por construcción de caseta en un parque

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa a Sánchez

El PP acusa a Sánchez de "burlarse de los españoles" al poner a Montero al frente de una comisión anticorrupción

Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Al menos 12 muertos tras un ataque del Ejército de Birmania contra posiciones rebeldes en Rajine

El ministro de Transporte de Turquía, multado por grabarse conduciendo a 255 kilómetros por hora

La UE defiende su legislación digital frente a las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales

ENTRETENIMIENTO

El giro sorprendente de Brendan

El giro sorprendente de Brendan Cowell en Avatar: violencia extrema y una nueva razón para temer su regreso a la saga

El consejo que Sophie Turner le dio a la nueva generación de actores de ‘Harry Potter’: “Solo quiero abrazarlos”

Will Smith fue acusado de insertar público creado con IA en un video promocional de su gira

La confesión de Rels B sobre su futuro: “Estoy cerca del final, mi idea es hacer un disco más y ya está”

Verónica Echegui: así fueron sus últimos meses de vida