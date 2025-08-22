Un sismo de magnitud 7,6 sacudió la región de Magallanes y la Antártica chilena: hay estado de precaución por tsunami

Un sismo de magnitud 7,5 sacudió el Pasaje de Drake y activó el estado de precaución por tsunami en la Antártica chilena (REUTERS/Mike Blake)

Un sismo de magnitud 7,6 se registró la noche de este jueves en la región de Magallanes y la Antártica chilena, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de precaución por el riesgo de un eventual tsunami.

El movimiento telúrico ocurrió a las 22:16, hora local, (02:16 GMT del viernes) y tuvo su epicentro a 258 kilómetros al noreste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la isla Rey Jorge, península antártica, informó el Centro Sismológico de Chile (CSN). La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la Armada de Chile emitió un comunicado declarando el estado de precaución para el territorio antártico. Según el organismo, la medida busca garantizar la seguridad de quienes se encuentran en la zona costera ante la posible llegada de olas generadas por el sismo.

Paralelamente, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población “abandonar las zonas de playa en el territorio antártico chileno” y activó la mensajería SAE para reforzar las alertas en terreno. “Actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, agregó el organismo en un comunicado.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo tuvo inicialmente una magnitud de 8,0, aunque luego fue revisada a 7,6. Según el informe estadounidense, el temblor ocurrió a una profundidad de 11 kilómetros y se ubicó a más de 700 kilómetros al sureste de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con aproximadamente 57.000 habitantes.

El sismo se detectó en distintas estaciones científicas y bases de investigación de la península antártica, así como en puntos de la Región de Magallanes.

El CSN destacó que, aunque se trató de un sismo de “mediana intensidad”, su ubicación en pleno océano y la cercanía a zonas costeras de baja densidad poblacional no descarta riesgos asociados.

“Se trata de un fenómeno natural de magnitudes significativas, y por eso hemos reforzado los protocolos de alerta en la región”, indicó el organismo. La Armada chilena y Senapred coordinan actualmente el monitoreo de la costa antártica y mantienen comunicación con las bases científicas para evaluar cualquier cambio en el comportamiento del mar.

El SHOA explicó que, en este tipo de situaciones, la activación del estado de precaución implica la restricción temporal de acceso a playas y zonas costeras, así como la preparación de equipos de emergencia para eventuales evacuaciones.

Los organismos técnicos continúan recopilando información sobre el movimiento del sismo y posibles variaciones en el nivel del mar. Según los informes preliminares, no se han reportado daños materiales.

Este sismo se suma a otros movimientos telúricos recientes en el extremo sur de Sudamérica, una zona reconocida por su actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en la región.

Contexto geográfico

El sismo se produjo en el Pasaje de Drake, un estrecho marítimo que separa el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Sudamérica, de la Península Antártica. Este paso conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico y es reconocido por sus condiciones de navegación extremadamente difíciles, con fuertes corrientes y vientos intensos.

Aunque el epicentro estuvo en esta zona marítima, el evento es relevante para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la más austral del país. Esta región abarca ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, además de territorios insulares y la presencia chilena en la Antártida.

(Con información de Reuters)