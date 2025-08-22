Colombia arrasó en las nominaciones de los Premios Juventud 2025: Beéle y Karol G, los más destacados

Los Premios Juventud 2025 se celebrarán en Ciudad de Panamá el próximo 25 de septiembre - crédito Univisión

La edición número 22 de los Premios Juventud se celebrará el 25 de septiembre de 2025 en Panamá, siendo la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Estados Unidos y coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana.

El evento, que será transmitido en vivo por la cadena norteamericana Univision y otras plataformas digitales, amplía su alcance este año con 41 categorías y un total de 231 nominados, buscando reflejar la diversidad y el dinamismo de la industria musical latina.

El anuncio de los nominados a los Premios Juventud 2025 posicionó a los artistas colombianos en el centro de la atención, siendo 23 los nominados, en lo que funciona como una demostración de fuerza de su industria musical.

Esta representación abarca desde figuras consolidadas hasta nuevas promesas, con presencia en los géneros urbanos, pop y tropical. La participación colombiana se refleja tanto en la cantidad como en la relevancia de las nominaciones, con presencia en las categorías más codiciadas.

Beéle acumula cinco nominaciones en los Premios Juventud 2025. Es el artista colombiano con más candidaturas de dicha edición - crédito @beele/Instagram

Beéle encabeza la lista de colombianos con cinco nominaciones, compitiendo en Artista Premios Juventud del Año y La Nueva Generación Masculina. Además, participa en Mejor Urban Track con La Plena (W Sound 5) junto a W Sound y Ovy On The Drums, en Afrobeat Latino del Año con Mi Refe junto a Ovy On The Drums, y en Mejor Canción Pop/Rhythmic por Volver junto a Piso 21 y Marc Anthony.

Karol G también suma varias nominaciones, incluyendo Artista Premios Juventud del Año. Su tema +57, su controvertida colaboración con varios de los principales exponentes del reguetón en Colombia, compite en Mejor Urban Track. Por su parte, Latina Foreva y Si Antes Te Hubiera Conocido, sencillos de su LP Tropicoqueta, están nominados a Mejor Canción Pop/Urbano y Tropical Hit, respectivamente.

Karol G cosechó tres nominaciones en los Premios Juventud 2025 - crédito @nfl @karolg/Instagram

Otras nominaciones incluyen a Shakira en Mejor Canción Pop/Urbano por por Soltera; Maluma, nominado con Por Qué Será junto a Grupo Frontera en La Mezcla Perfecta y por Cosas Pendientes en Mejor Canción Pop/Urbano; Manuel Turizo, presente en Tropical Mix con Que Haces junto a Becky G y en Mejor Mezcla Urbana con Mamasota junto a Yandel; Blessd por Mírame en Mejor Urban Track; y Camilo, nominado en Mejor Canción Pop con Querida Yo junto a Yami Safdie y en Tropical Mix con Una Vida Pasada junto a Carín León.

Por otra parte, Kapo compite en La Nueva Generación Masculina como artista revelación, así como en la categoría de Afrobeat Latino del Año por Uwaie, mientras que Ovy On The Drums suma varias nominaciones como productor y colaborador.

La lista de colombianos nominados se completa con Feid, Sebastián Yatra, J Balvin, Morat, Ryan Castro, Blessd, Venesti, DFZM, W Sound, Piso 21, Juanes, Fariana, Carlos Vives, Silvestre Dangond y Bomba Estéreo.

Nominados internacionales y proceso de votación

Bad Bunny está empatado con Danny Ocean como el artista con más nominaciones en los Premios Juventud 2025, con un total de seis - crédito Kylie Cooper/REUTERS

En el panorama general, Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis menciones cada uno, seguidos de otros artistas internacionales y regionales que han marcado tendencia en el último año, perfilándose como los favoritos para la velada en septiembre próximo.

Otros nombres como Anitta, Carín León, Natanael Cano y Becky G también se perfilan como contendientes en distintas categorías.

El proceso de votación para los Premios Juventud 2025 se realizará en línea a través de su sitio oficial, abierto desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025. Los fanáticos mayores de 18 años podrán elegir a sus artistas y creadores favoritos, emitiendo un voto por categoría y subcategoría con una cuenta de correo electrónico válida. La elegibilidad para las obras y artistas nominados abarca el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025.