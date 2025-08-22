América Latina

Bukele nombró a una militar como Ministra de Educación: las nuevas reglas para los alumnos

Karla Trigueros impulsa cambios, exigiendo mayor orden y civismo en escuelas, con supervisión directa de directores y obligatoriedad de actividades patrióticas semanales en todo el país

Karla Trigueros y Nayib Bukele
Karla Trigueros y Nayib Bukele durante la juramentación de la capitana como Ministra de Educación de El Salvador, el 14 de agosto de 2025 (Presidencia)

La llegada de Karla Trigueros al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador representa un cambio de rumbo en la política educativa nacional, con el anuncio de medidas inmediatas para fortalecer la disciplina y los valores cívicos en las escuelas del sistema público. El presidente Nayib Bukele formalizó la designación de Trigueros el jueves 14 de agosto, colocando en el gabinete a una oficial con rango de capitán en las Fuerzas Armadas salvadoreñas y experiencia en la administración logística durante la pandemia.

En una de sus primeras acciones como ministra, Trigueros transmitió un mensaje a la comunidad educativa a través de un memorándum dirigido a los directores de escuelas públicas, fechado el lunes 18 de agosto de 2025.

El documento, compartido por la propia funcionaria en su cuenta de X, establece que desde el miércoles 20 de agosto los directores deberán recibir personalmente a los estudiantes en los portones de ingreso, supervisando el uso de uniforme limpio y el mantenimiento de un corte de cabello definido como adecuado, así como una presentación personal correcta y un ingreso ordenado acompañado de un saludo respetuoso.

El memo sostiene que los responsables de los centros escolares son los principales garantes del cumplimiento de estas disposiciones, quienes deberán asumir su rol como modelos de orden y disciplina tanto para alumnos como para docentes y personal administrativo.

Además, la ministra puntualizó que el incumplimiento de estas directrices será considerado como una falta grave de responsabilidad administrativa, advirtiendo que se adoptarán las acciones correspondientes en caso de omisión. En su publicación en X, Trigueros manifestó: “Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes”.

En el documento se distinguien los puntos claves del memorándum:

  • Uniforme limpio y ordenado.
  • Corte de cabello adecuado y presentación personal correcta.
  • Ingreso en orden con saludo respetuoso.
  • El presente memorándum tiene carácter obligatorio.

La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”, señaló la ministra.

Ministra de Educación de El
Ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, firmó el memorandum sobre medidas disciplinarias en las escuelas públicas del país (Ministerio de Educación)

Los “lunes cívicos” en todo el país

En una segunda instrucción clave, emitida el jueves 21 de agosto bajo el encabezado de MEMORÁNDUM N.º 05-2025, el Ministerio de Educación ordenó la implementación obligatoria de los “lunes cívicos” en todos los centros educativos públicos del país a partir del 1 de septiembre. Estas jornadas, enmarcadas en los preparativos del Mes de la Independencia Patria, deberán llevarse a cabo al inicio de cada semana escolar durante todo el año lectivo.

Los “lunes cívicos” contemplan una serie de actividades estructuradas, que incluyen la formación en orden y disciplina, el ingreso del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional, la oración a la Bandera Salvadoreña y una presentación o ponencia a cargo de un estudiante sobre algún personaje ilustre del país o un hecho histórico relevante. El protocolo cerrará con el retiro formal del Pabellón Nacional.

En el texto oficial, la cartera de Educación subrayó que estos son los requisitos mínimos obligatorios para todos los centros y que cada escuela podrá añadir iniciativas adicionales de acuerdo a sus posibilidades. “He instruido que se entregue a cada centro educativo un fondo de 300 dólares destinado a la compra de banderas, guantes blancos para el abanderado u otras necesidades relacionadas con dicha actividad”, precisó la ministra.

El documento indica: “Esta actividad se llevará a cabo todos los lunes del año escolar, sin excepción, con el objetivo de fortalecer en nuestra comunidad estudiantil la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina”.

Y enumera como obligatorias las siguientes actividades:

  • Formación en orden y disciplina.
  • Ingreso del Pabellón Nacional.
  • Entonación del Himno Nacional.
  • Oración a la Bandera Salvadoreña.
  • Ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico relevante.
  • Retiro del Pabellón Nacional.

Estas actividades constituyen el mínimo requerido; no obstante, cada centro educativo podrá ampliarlas de acuerdo con su planificación y contexto”, subraya el escrito de Trigueros, quien firmó el documento con su rúbrica y la leyenda: “Dios, Unión y Libertad”.

Ministra de Educación de El
Ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, firmó el memorandum sobre los "lunes cívicos" en las escuelas públicas del país (Ministerio de Educación)

Organización y recursos para la nueva obligatoriedad

La instrucción ministerial remarca la necesidad de planificar con antelación la logística de los lunes cívicos y garantizar la participación activa, el orden y la puntualidad de la comunidad estudiantil. El financiamiento de $300 por centro escolar está orientado a cubrir insumos simbólicos, como banderas y guantes, con el objetivo de apoyar el desarrollo de actos patrióticos bajo estándares de disciplina institucional.

La elección de Trigueros responde al perfil de gestión operativa favorecido por el gobierno de Bukele en otras áreas estatales. Trigueros integró misiones logísticas de relevancia en la respuesta a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, incluidas tareas de vacunación y coordinación interinstitucional, según reportó El Diario de Hoy. Su llegada al Ministerio de Educación refuerza una tendencia de militarización en la administración pública salvadoreña, en la que altos mandos de las fuerzas armadas ocupan puestos en carteras estratégicas.

Voceros del Ejecutivo sostienen que la aplicación de estos criterios disciplinarios y cívicos responde a la necesidad de restaurar el respeto, el orden y la identidad nacional entre la población escolar, en sintonía con las políticas de seguridad impulsadas por Bukele.

Al momento de su nombramiento y juramentación, el presidente Bukele destacó los atributos tanto militares como médicos de Trigueros. “Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo”, dijo el jefe de estado.

Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, concluyó.

