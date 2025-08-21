Un senador chileno sostuvo que el modelo de seguridad en los estadios argentinos es un fracaso

Walker es autor de una reforma que modificó la Ley de Violencia en los Estadios.

El senador Matías Walker, autor de la reforma a la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol Profesional que modificó la Ley de Violencia en los Estadios, condenó categóricamente los “hechos de barbarie” ocurridos en el estadio de Avellaneda -provincia de Buenos Aires- y culpó directamente a la organización local asegurando que el modelo argentino de seguridad en los estadios es un “fracaso” y no es aplicable a Chile.

“Las imágenes hablan de una clara negligencia tanto de los dirigentes de Independiente, de la Conmebol, del Gobierno Provincial -como lo reconoció la propia ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich-, y de la policía argentina, porque claramente dejaron que se atacara en forma absolutamente desproporcionada e impune y se linchara a hinchas de la Universidad de Chile que estaban en inferioridad numérica”, aseguró a Infobae.

De acuerdo a Walker, “independientemente de que hayan distintas versiones, las medidas de prevención fueron pésimas. El no haber separado las hinchadas es una negligencia clara e inexcusable, algo que se evitó en el partido disputado acá entre los mismos equipos hace una semana".

AMDEP1476. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“Acá tomamos nota, pues algunos dirigentes en Chile ponen como ejemplo el modelo de seguridad argentina en que éstos le pagan a la policía por seguridad. Ese modelo ayer demostró que es un fracaso”, aseguró taxativo.

Según el parlamentario, “debemos hacer presente la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos, y esa responsabilidad es indelegable y se concreta con un contingente policial pero al mismo tiempo, contratando guardias de seguridad preparados que puedan actuar dentro del estadio. Éstos no actuaron en Argentina y dejaron que fueran atacadas personas inocentes, mujeres y hasta niños", criticó.

Debido a esto, Walker sostuvo que “acá en Chile seguiremos legislando para que se aplique el derecho de impedir el ingreso al estadio a personas que constan en las imágenes de hechos de violencia, y esto debe debe aplicarse de manera solidaria e intercontinental en todos los países que son parte de la Conmebol y la Fifa, y declarar como organizaciones criminales a las barras bravas”, remató.

Por su parte el diputado Andrés Celis, ex presidente de la Comisión de Deporte e integrante de la misma, rechazó “categóricamente los hechos de violencia que han ocurrido en Argentina producto del partido entre Independiente y Universidad de Chile. Manifiesto mi total desacuerdo frente a lo señalado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pareciera que está más preocupado de respaldar a los violentistas, a aquellos que hacen o cometen delitos, que de proteger a las familias y especialmente a aquellos hinchas que fueron a ver este partido y no participaron en ningún tipo de incidente”.