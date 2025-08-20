América Latina

Paraguay declara al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista

El Senado ya lo resolvió y sólo resta la firma del presidente Santiago Peña. De esta forma, se suma al criterio de Ecuador que también se pronunció sobre el grupo criminal venezolano

Laureano Pérez Izquierdo

Director de Infobae América

El gobierno de Paraguay declarará en las próximas horas al Cartel de los Soles como organización terrorista, según pudo conocer Infobae de altas fuentes de Asunción. La decisión fue adoptada por el Senado y sólo resta la firma del decreto por parte del presidente Santiago Peña.

La decisión de Peña se suma a lo resuelto hace pocos días por el jefe de estado ecuatoriano, Daniel Noboa, quien también designó de la misma forma al grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro.

Ambos presidentes latinoamericanos agregan presión al régimen de Caracas. Se espera que otras naciones regionales se pronuncien en pocos días.

El Cartel de los Soles es un gran facilitador de rutas de otros grupos narcoterroristas como el mexicano Cartel de Sinaloa o el también venezolano Tren de Aragua. La de Maduro es una banda delictiva que durante todos estos años se dedicó también al tráfico de armamento y al lavado de activos.

El de Peña es el tercer golpe que recibe en apenas semanas el régimen de Maduro y su red delictiva. El primero fue el 25 de julio pasado cuando el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “Terrorista Global Especialmente Asignado”.

En aquella oportunidad, Scott Bessent, secretario de esa oficina norteamericana dijo: “El Departamento del Tesoro seguirá tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”.

El general Vladimir Padrino López
El general Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro. Ambos son señalados como las cabezas de la estructura del Cartel de los Soles.

Pocos días después, el 7 de agosto, Washington anunció que elevaba la recompensa para aquel que aportara información que pudiera dar con Maduro hasta un valor récord: 50 millones de dólares. La cifra representa bastante más de lo que alguna vez la Casa Blanca ofreció por el jefe de Al Qaeda, el terrorista Osama Bin Laden, enemigo público número uno de los Estados Unidos durante años.

El pasado 14 de agosto, en tanto, Noboa ordenó similares medidas e instruyó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigar los posibles vínculos del Cartel de los Soles con bandas criminales que operan en Ecuador. Lo formalizó con un decreto ejecutivo y forma parte del estado de “conflicto armado interno” que rige desde inicios de 2024.

El Cartel de Maduro

Aislado internacionalmente, temeroso de salir de Miraflores, con la popularidad en sus niveles más bajos, una situación social y económica crítica, siete millones de venezolanos en el exilio, cientos de presos políticos y viendo fantasmas a cada paso, Maduro se recostó aún más sobre los militares, garantes y portadores de las armas. Para ello les otorga más y más poder dentro de la organización delictiva.

Maduro también buscó apoyo de los jefes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos ilegales que actuó, en la práctica, como un brazo armado del Cartel de los Soles.

Además, coordinó con traficantes de drogas de Honduras y otras naciones, facilitando operaciones de tráfico a gran escala. Dirigió al Cartel de los Soles para suministrar armas de uso militar a las FARC y participó en una alianza violenta y corrupta de narcoterrorismo junto a la organización guerrillera colombiana y se cree que gestionó personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC.

Los tentáculos internacionales de la mafia fueron creciendo a medida que los venezolanos se empobrecían y huían del país. Durante años, el Cartel de los Soles y sus popes dieron asistencia a otro célebre criminal transnacional: Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo absoluto del Cartel de Sinaloa y, a la postre, socio de Maduro.

Hoy, Guzmán cumple sentencia en la prisión federal ADX Florence, en ColoradoEstados Unidos. Es la más segura del país y, para muchos, la más impenetrable del planeta. Antes de alojarse allí para siempre, durante el juicio que se le siguió se explicó con detalle cómo el Cartel de Maduro asistía a su organización.

Entre otras cosas, las pistas aéreas en Maracaibo desde donde despegaban aviones repletos con toneladas de cocaína hacia los destinos señalados por el grupo de Sinaloa eran algunos de los vínculos que pudieron comprobarse durante el juicio contra el narco mexicano en Nueva York, a partir de llamadas cruzadas y testimonios clave. Así lo documentó la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Este de esa ciudad el 20 de enero de 2017.

En marzo de 2020, otro tribunal neoyorquino -Distrito Sur- presentó cargos contra Maduro por conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como por posesión de dichas armas. También fue acusado por conspiración para importar cocaína y delitos de narcoterrorismo.

