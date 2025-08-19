América Latina

Exministro correísta fue llamado a audiencia como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

José Serrano, actualmente detenido en Miami, junto a otros implicados han sido convocados por el Ministerio Público

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El ex ministro del correísmo
El ex ministro del correísmo José Serrano ha tomado distancia del caso.

El exministro del Interior de Ecuador durante el correísmo, José Serrano, fue oficialmente señalado por la Fiscalía General del Estado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La imputación marca un giro dramático en el proceso judicial sobre el magnicidio que conmocionó al país en agosto de 2023, y ha situado nuevamente al correísmo en el centro del debate público y judicial nacional e internacional.

La Fiscalía ecuatoriana solicitó al juez de la causa que convoque a Serrano a una audiencia de formulación de cargos, junto a otros tres implicados: Xavier Jordán, empresario radicado en Estados Unidos; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta prófugo y refugiado en Venezuela; y Daniel Salcedo, condenado por corrupción y delincuencia organizada. De acuerdo con el Ministerio Público, esta solicitud se sustenta en una investigación “minuciosa” y respaldada por “sólidos elementos” que apuntan a la presunta responsabilidad de los cuatro en la planificación del crimen.

Serrano fue arrestado el 7 de agosto pasado en Miami por autoridades migratorias estadounidenses. Desde entonces, permanece en el Centro de Procesamiento Krome, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a la espera de una audiencia migratoria que ha sido diferida hasta el 25 de agosto. Aunque se desconocen las causas exactas de su detención, versiones no oficiales han vinculado el hecho a una infracción de tránsito o a su estatus migratorio irregular, ya que habría solicitado asilo político en Estados Unidos.

Vista del centro de detención
Vista del centro de detención Krome, en Miami, Florida, donde está detenido José Serrano. (AP Foto/Marta Lavandier)

En Ecuador, Serrano no enfrenta actualmente procesos penales activos ni mantiene medidas cautelares en su contra. Sin embargo, su nombre apareció en una notificación de la Fiscalía enviada a mediados de 2025, en la que también se incluyó a Jorge Glas, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La notificación indicaba que todos ellos serían parte de una investigación previa sobre la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio.

Uno de los elementos más controversiales en la construcción de esta acusación es el testimonio de Daniel Salcedo, quien afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba en junio. Salcedo declaró que sus atacantes le mencionaron que “Pepe les manda saludos”, en aparente alusión a José Serrano. Tras el ataque, Salcedo anunció que revelaría todo lo que sabe, lo cual habría motivado su traslado y el de su hermano Noé a una cárcel de máxima seguridad en Quito.

Serrano ha calificado las acusaciones en su contra como un “burdo montaje”. En un comunicado publicado el 25 de junio en su cuenta de X, el exministro negó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y denunció que detrás de las imputaciones existiría un intento por encubrir a los verdaderos responsables. Afirmó además que sectores del Estado supuestamente infiltrados por el crimen organizado —entre ellos, un grupo financiero y un socio de Salcedo— estarían interesados en involucrarlo.

El magnicidio sucedió a 11 días de las elecciones extraordinarias de ese año y estremeció a los ecuatorianos. La familia de Villavicencio no solo ha enfrentado el caos de quienes deben reclamar justicia, sino que se han enfrentado a ataques digitales y a los intereses políticos alrededor del caso.

La acusación contra Serrano se produce en un contexto en que la Fiscalía ecuatoriana ha buscado avanzar en las responsabilidades de alto nivel en torno al crimen de Villavicencio. Aunque varios de los autores materiales ya fueron condenados, la etapa actual del proceso busca identificar a quienes habrían ordenado el ataque.

La familia de Fernando Villavicencio, por su parte, ha respaldado las nuevas diligencias. Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó que este llamado a audiencia de formulación de cargos “responde a las investigaciones que hemos realizado” y que se alinea con las conversaciones de los grupos criminales con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en prisión y considerado pieza clave en las redes de poder implicadas en el caso.

Si se confirma la participación de José Serrano y los demás imputados en la autoría intelectual del asesinato, el proceso judicial podría convertirse en un hito para la justicia ecuatoriana. La audiencia del próximo lunes en Estados Unidos será determinante para conocer si, además de la imputación en Ecuador, se avanzará en procesos paralelos en la jurisdicción norteamericana.

Temas Relacionados

José SerranoMagnicidio Fernando VillavicencioFernando VillavicencioAsesinato Fernando VillavicencioXavier JordánDaniel SalcedoRonny AleagaCorreísmo

Últimas Noticias

Movimiento campesino en Ecuador denunció atentado contra el exlíder indígena Leonidas Iza

Apuntan al presidente Daniel Noboa por persecución política y por poner en riesgo la vida del antiguo dirigente de la Conaie

Movimiento campesino en Ecuador denunció

Alerta en Uruguay por el aumento de las mordeduras de serpientes y arañas: cuáles son las más peligrosas

La araña del rincón, la viuda negra y la de los bananos, junto a la víbora yaras y la crucera son las que producen la mayor cantidad de casos

Alerta en Uruguay por el

Más problemas para la dictadura de Cuba: la isla recibió entre enero y julio un 23,2% menos de turistas extranjeros

El turismo es esencial para la planificación económica del régimen por su aporte al PIB y la entrada de divisas

Más problemas para la dictadura

Un partido de oposición chileno acusó al presidente Boric de intervencionismo electoral

El Mandatario habría participado de la negociación parlamentaria en horario de trabajo y desde La Moneda

Un partido de oposición chileno

5 claves de la crisis económica que deberá atender el próximo Gobierno de Bolivia

El nuevo Ejecutivo que se elegirá en octubre tendrá que resolver la falta de dólares y combustibles, y la peor inflación en las últimas décadas

5 claves de la crisis
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autoridades confirman que Gaula y

Autoridades confirman que Gaula y CTI se unieron a la búsqueda de la niña Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá, Cundinamarca

Cómo preparar unos huauzontles en adobo, una receta típica y con historia

Última hora de los incendios en España, en directo | La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida todo el martes

Habló padre de Valeria Afanador, niña que cumple ocho días desaparecida en Cajicá: “Hoy no sabemos si alguien la tiene o no”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

INFOBAE AMÉRICA
El lateral izquierdo Miguel Gutiérrez

El lateral izquierdo Miguel Gutiérrez firma por el Nápoles

Cáritas Pakistán agradece la "cercanía" del Papa con los afectados por las inundaciones

Rescatados los cuatro tripulantes de un pesquero hundido a la entrada de la ría de Cedeira

(Previa) La gimnasia española aspira a las medallas en el Mundial de Rítmica de Río de Janeiro

Bolivia, país invitado a Alicante Gastronómica para mostrar su "creatividad" y sus superalimentos

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones reveló la razón

Catherine Zeta-Jones reveló la razón por la que mantiene cuatro viviendas junto a Michael Douglas en diferentes países

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos de su segunda temporada

Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’