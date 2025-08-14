América Latina

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

Los deportistas, tres remeros y una jugadora de handball, se apartaron del grupo y no regresaron a su alojamiento. Las autoridades paraguayas presumen que podrían solicitar asilo, mientras continúa su búsqueda en medio de la competencia continental

Imagen que divulgó el dictador
Imagen que divulgó el dictador cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X sobre la delegación que envió a Paraguay por los Juegos Panamericanos Juveniles (X/@DiazCanelB)

Cuatro deportistas cubanos abandonaron la delegación de su país durante los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 en Asunción, según informó este jueves el gobierno de Paraguay.

El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, declaró a la prensa que “cuatro atletas cubanos esta mañana informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción”.

Los atletas fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles. Los tres primeros forman parte del equipo de remo, mientras que la cuarta pertenece al elenco de handball.

Todos son mayores de edad y, de acuerdo a las declaraciones del ministro Riera, se espera que en las próximas horas realicen solicitudes de asilo ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

La jefatura de la delegación cubana en los Juegos había presentado la denuncia ante la policía luego de que los deportistas se apartaron del grupo durante una actividad de turismo el miércoles y no regresaron a su alojamiento. El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, aclaró en declaraciones a la radio local 1080 AM que “eso no significa ninguna desaparición, sino que se retiran de la delegación”.

El operativo policial implementó una alerta para localizar a los atletas luego de conocerse el incidente, siguiendo los protocolos habituales para estos casos. “Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare, pero en principio esa es la presunción que tenemos”, dijo Riera en referencia a la posible solicitud de refugio o asilo que estos deportistas podrían presentar en territorio paraguayo.

El ministro del Interior de
El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera (EFE/Andrés Cristaldo Benítez)

La emisora ABC Cardinal reportó que los desertores son tres integrantes del equipo de remo más una jugadora del equipo de balonmano. Este suceso se registra mientras se desarrolla la competición internacional que reúne a más de 4.000 deportistas de 40 países americanos. Los Juegos Panamericanos ASU2025 iniciaron el 9 de agosto y se extenderán hasta el 23 del mismo mes, abarcando 28 deportes y 42 disciplinas.

Episodios de deserción entre atletas cubanos en eventos internacionales han marcado tendencia en los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales de Cuba, solo en 2023 desertaron cerca de 190 deportistas de alto rendimiento. Entre ellos destacó Andy Cruz, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores boxeadores del país caribeño.

Según las autoridades de Paraguay, la policía continúa con las labores de búsqueda y mantiene abierta la posibilidad de que los deportistas cubanos tramiten asilo. Hasta el momento no se ha reportado que alguno haya formalizado una petición ante Conare, mientras las instituciones deportivas y de seguridad coordinan los procedimientos correspondientes para esclarecer el destino y la situación legal de los afectados.

(Con información de AFP y EFE)

