América Latina

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

La dirigente política que amenazó con “contar muertos” en lugar de votos el día de las elecciones deberá permanecer recluida en prisión. La Justicia negó la apelación de su defensa

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

La dirigente política Ruth Nina
La dirigente política Ruth Nina fue enviada a prisión con detención preventiva por tres meses en el marco de una investigación en su contra.

La Justicia boliviana rechazó la apelación de la aliada del expresidente Evo Morales (2006-2019), Ruth Nina, quien fue detenida preventivamente en el marco de una investigación que la acusa por los delitos de instigación pública a delinquir y obstaculización de procesos electorales.

La Sala Penal Cuarta de la ciudad de Cochabamba rechazó este martes el recurso de apelación de su defensa y ratificó la detención de la integrante del extinto Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan Bol) en la cárcel de San Sebastián.

El abogado de Nina, Jhonn Rioja, cuestionó la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional. “(Estoy) decepcionado de la Justicia porque reciben presión política. No sé por qué los señores jueces no hacen su trabajo (…) tanto miedo al político, no hagan caso a los gobiernos de turno, ni a este, ni a otros”, indicó citado por el periódico Opinión. Rioja calificó la detención como “una condena anticipada” y anunció que presentarán una acción de libertad en favor de su defendida.

El ex presidente junto a
El ex presidente junto a la dirigente de Pan Bol (der) y su ex ministra de Culturas (izq) con quien quiere volver al Gobierno Foto: Unitel

La dirigente había advertido, en un mitin en la región cocalera del país a mediados de julio, con impedir el desarrollo de la votación si no se incluía a Morales en la papeleta: “Hemos decidido que el 17 de agosto (día de las elecciones) preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha. Y ese día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, en vez de contar votos van a contar muertos”.

A raíz de estas declaraciones, que el TSE calificó comomuy graves”, se abrieron al menos tres procesos penales contra Nina. En el desarrollo de su audiencia judicial, la acusada manifestó que sus dichos se dieron en el marco de un evento interno y se disculpó por sus palabras. “Quiero pedir una disculpa porque nunca ha sido (mi intención) amenazar o amedrentar (…) no soy una delincuente, no tengo antecedentes y me comprometo a someterme a cualquier investigación”, señaló.

Nina es una abogada paceña que se desempeñó como comerciante y dirigente transportista. Es miembro del extinto Pan Bol y durante años fue una férrea opositora de Morales a quien llamó “dictador” y le exigió su renuncia en medio de protestas sociales en los últimos días de su Gobierno.

Sin embargo, ambos políticos formaron una alianza este año luego de que Morales perdiera el control legal del Movimiento Al Socialismo (MAS) y se disolviera una acuerdo con otro frente político. Desde entonces, Nina volvió a la palestra pública defendiendo vehementemente a su nuevo aliado y amenazando con impedir la votación ante su inhabilitación.

Cochabamba, Bolivia. 8 de agosto
Cochabamba, Bolivia. 8 de agosto de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

A pesar de la insistencia de la dirigente, tanto Pan Bol como el ex presidente no están habilitados para participar la votación. Morales fue excluido para disputar los comicios por un recurso judicial que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos y él ya ocupó el cargo en tres periodos. Adicionalmente, Pan Bol perdió la personería jurídica en mayo en cumplimiento de un principio legal que fue aplicado de manera tardía.

Sin opciones electorales ni decisión de respaldar a alguna de las ocho candidaturas en carrera, el ex presidente y sus seguidores iniciaron una campaña para anular el voto en las elecciones del próximo domingo, como un acto de rechazo a su exclusión. Según la última encuesta de intención de voto, el voto nulo superaba el 14% y se ubicaba detrás de los dos primeros candidatos.

Tras el encarcelamiento de su nueva aliada, el ex presidente calificó como “injusta” su detención y afirmó que “el pueblo no puede aceptar que se castigue con cárcel a quienes piensan distinto”.

