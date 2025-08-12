América Latina

Ola de frío en Brasil: nieve y temperaturas récord bajo cero en varias ciudades del sur del país

São Joaquim registró -0,86 °C a las cinco de la mañana, mientras que Urupema marcó la mínima más baja con -2,04 °C. A la nieve se sumaron episodios de lluvia helada, producto de la interacción entre masas de aire frío y cálido

Guardar
Nevadas en el sur de Brasil.

Una nueva ola polar volvió a sorprender al sur de Brasil este fin de semana, dejando postales más propias de la Patagonia que de un país tropical. Las ciudades de São Joaquim, Urupema y Bom Jardim da Serra amanecieron este sábado cubiertas por un manto blanco, en lo que fue la tercera nevada del 2025 en la región.

De acuerdo con datos de Epagri/Ciram, la agencia meteorológica estatal, São Joaquim registró -0,86 °C a las cinco de la mañana, mientras que Urupema marcó la mínima más baja con -2,04 °C. A la nieve se sumaron episodios de lluvia helada, producto de la interacción entre masas de aire frío y cálido.

La meteoróloga Gilsânia Cruz explicó que el fenómeno se debe a una masa de aire polar que se instaló sobre el sur brasileño y que seguirá generando condiciones para nuevas precipitaciones invernales hasta, al menos, el lunes 11.

“Este tipo de evento convierte a la región en un verdadero atractivo turístico”, señalaron desde el sector.

Vista general de una calle
Vista general de una calle cubierta de nieve. Twitter @Lho_nardo vía REUTERS

La postal blanca, inusual en un país más asociado al calor y las playas, atrajo a cientos de turistas y movilizó a los propios residentes, que salieron a disfrutar —y fotografiar— el espectáculo. El gobernador de Rio Grande do Sul compartió imágenes de la nevada en su cuenta de Instagram, mostrando también el impacto en la Sierra Gaúcha, donde se registraron acumulaciones de varios centímetros.

La Serra Catarinense, reconocida por su paisaje verde y su geografía serrana, amaneció transformada en un escenario casi alpino. Las temperaturas bajo cero y la humedad permitieron que los cristales de hielo descendieran intactos desde las nubes hasta el suelo.

En algunas localidades, el temporal dejó calles intransitables, lo que obligó a las autoridades a advertir a los automovilistas sobre el riesgo de circular en rutas congeladas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), las mínimas en la zona podrían mantenerse por debajo de los 0 °C durante los próximos días, con posibilidad de que el fenómeno se extienda incluso hacia regiones del centro del país.

Imágenes de las nevadas en Brasil.

Mientras tanto, el sur brasileño consolida su perfil como destino invernal. “Este tipo de evento convierte a la región en un verdadero atractivo turístico”, destacaron desde el sector.

Temas Relacionados

Brasilnievefríonevadas

Últimas Noticias

El régimen de Maduro excarceló a la activista venezolana Martha Lía Grajales bajo medidas cautelares

La defensora de derechos humanos fue detenida el 8 de agosto tras una protesta en Caracas y enfrenta cargos de incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir

El régimen de Maduro excarceló

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que autoriza la eutanasia

El texto establece un marco legal para acceder a la muerte asistida en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables. Su aprobación definitiva ahora está en manos del Senado

La Cámara de Diputados de

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

Inhabilitado para competir, el ex mandatario dijo que “junto al pueblo” dará “la batalla en las calles” contra eventuales reformas liberales, mientras la crisis económica y la fragmentación de la izquierda marcan la recta final hacia los comicios del domingo

Evo Morales amenazó con movilizaciones si

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

La cifra es inalcanzable para la mayoría de familias con sus salarios y pensiones actuales, en un país donde la pobreza es casi del 90%

Crisis en Cuba: una persona

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Alias Barbecue es un ex oficial de la Policía Nacional de Haití y actual líder de una de las coaliciones criminales más poderosas del país

Estados Unidos ofrece USD 5
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los tres alimentos prohibidos si

Los tres alimentos prohibidos si tienes hígado graso, la enfermedad que sufren 10 millones de personas en España

Tras nuevos hallazgos, continuarán con la búsqueda de los restos de Brenda Torres

Caso Natalia Melmann: rechazaron los pedidos de libertad condicional solicitados por dos de los condenados

Beca Rita Cetina 2025: qué hacer hacer si no puedes acceder a tu cuenta Llave MX

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

INFOBAE AMÉRICA
Mañueco agradece la "solidaridad" y

Mañueco agradece la "solidaridad" y el "apoyo" del Rey a los afectados por los incendios en Castilla y León

Una jueza ordena investigar al expresidente de Guatemala Jimmy Morales por la muerte de 41 niñas en incendio

La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra

EEUU ofrece una recompensa de más de 4 millones de euros por información sobre el líder de una pandilla de Haití

El Rey traslada por teléfono a Moreno su solidaridad y apoyo a Andalucía por los incendios

ENTRETENIMIENTO

La historia de Terry McCarthy:

La historia de Terry McCarthy: De víctima del fuego a héroe

La perturbadora historia de Jewel Shupping: “Estoy quedando ciega, todo va a estar bien”

Noah Centineo asumirá el papel de Rambo en la precuela de “First Blood”

Llega el primer adelanto de “Swiped”, la historia de la creadora de Tinder y Bumble

Madonna hizo una petición al Papa León XIV para ayudar a los niños de Gaza: “Ya no hay tiempo”