Polémica en Ecuador por la muerte de 12 recién nacidos en un hospital público de Guayaquil

El Hospital Universitario de Guayaquil.

El ministro de Salud de Ecuador, Jimmy Martin, anunció el inicio de un proceso de investigación en el Hospital Universitario de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, tras el fallecimiento de dos recién nacidos debido a una infección causada por una bacteria.

Además de la investigación por parte de un grupo de especialistas, Martin aseguró que pidió la renuncia del gerente del hospital y que se le brinde atención psicológica a los padres de los neonatos fallecidos.

“La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos (…) Quiero solidarizarme con las familias de quienes perdieron a sus recién nacidos y comprometerme a que esto, en la medida en que sea prevenible, no vuelva a ocurrir”, señaló Martin en X.

Estas medidas son anunciadas después de que el medio digital La Posta denunciara hace unos días que dieciocho recién nacidos habían fallecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital en julio pasado debido a una infección asociada a la atención sanitaria.

El ministro de Salud de Ecuador, Jimmy Martin.

Según el medio, los doctores del hospital, ante la supuesta ausencia de insumos médicos, habrían utilizado en los recién nacidos cánulas nasales (tubos para administrar oxígeno) que ya habían usado en otros pacientes enfermos y que debían ser desechadas.

Eso habría provocado que los neonatos adquirieran la bacteria klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC, que se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos, y fallecieran.

El medio CNN explicó que, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, estas bacterias productoras de carbapenemasa “son un grupo emergente de bacilos gramnegativos altamente resistentes a los fármacos que causan infecciones asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud negó que dieciocho neonatos hayan fallecido por una contaminación en la unidad de cuidados intensivos del hospital y que de doce muertes registradas recientemente solo dos pueden atribuirse a una infección por la bacteria antes mencionada.

Los otros diez neonatos fallecieron “por causas multifactoriales” derivadas “de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro”, aseguró la cartera de Estado en un comunicado.

Además, descartó que en el centro médico se estén reutilizando insumos médicos, como denunció el medio digital.

Bebé en neonatología. crédito Freepik

Llamados al Parlamento

La Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional (Parlamento) convocó para el próximo martes al ministro de Salud; al fiscal general, Wilson Toainga; al gerente del hospital, Hugo Hernández; y al director asistencial del mismo centro médico, Ariel Sarduy, para que “expliquen a la ciudadanía las circunstancias de estos hechos”.

La presidenta de la Comisión, la correísta Viviana Veloz, dijo este sábado que no aceptarán evasivas ni demoras en este tema y catalogó de “indignante” la muerte de los neonatos.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también condenó el hecho, asegurando que las cánulas nasales “no cuestan más de cuatro dólares”. Dijo que desde la dirección de Acción Social de la Municipalidad se acercarán a los familiares para “ayudar en todo lo que sea necesario”.

“Como alcalde de Guayaquil, como padre de familia me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego señores médicos informarnos cuántas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón. Esto es demasiado doloroso. No debe repetirse”, advirtió.

(Con información de EFE)